Zuger Strafgericht: Streit um Feuerzeug endet in Schlägerei Zwei junge Männer mussten sich vor dem Strafgericht verantworten. Auch der Vorwurf der schweren Körperverletzung stand im Raum. Rahel Hug 19.08.2020, 05.00 Uhr

Sie kommen mit dem Schrecken davon: Die Strafe für zwei junge Männer, die sich am Dienstag wegen einer Schlägerei im Aussenbereich einer Zuger Bar vor dem Strafgericht verantworten mussten, fällt viel milder aus, als dies die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Auch eine Ausschaffung muss der eine Beschuldigte, ein 27-jähriger Kosovare, nun nicht mehr befürchten: Die Staatsanwältin zog nämlich den Antrag einer mindestens 5-jährigen Landesverweisung zurück.

Beide Männer, der zweite ein 23-jähriger Schweizer, wurden des Raufhandels schuldig gesprochen und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten und 15 Tagen mit einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Der Kosovare wurde vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung freigesprochen.

Kam es zu brutalen Fusstritten?

Zum Streit kam es im Frühjahr 2018 im Raucherbereich eines Stadtzuger Lokals. Wegen eines Feuerzeugs entbrannte eine verbale Auseinandersetzung mit drei anderen Männern, die schliesslich ausartete. Der 23-Jährige habe mehrmals mit der Faust zugeschlagen, der 27-Jährige habe ebenfalls mit der flachen Hand zugeschlagen sowie einen der Beteiligten auf den Boden geworfen und ihn mit dem Fuss in Richtung Kopf, Hals und Oberkörper getreten, so die Vorwürfe. Die drei Betroffenen trugen ein Schädel-Hirn-Trauma davon.

Der Schweizer, der als Monteur tätig ist, gab seine Faustschläge gleich zu Beginn zu. Er sei sehr angespannt gewesen, der Alkohol habe auch eine Rolle gespielt. Die anderen drei Männer hätten ihn und seinen Kollegen dumm angemacht, der Geschädigte habe die Faust geballt, was er als Angriff interpretiert habe. Sein Kollege, von Beruf Techniker, bestreitet, seinen Widersacher gezielt mit Fusstritten traktiert zu haben. «Ich wollte ihn fixieren», erklärte er, weil er auf seinen Kollegen losgegangen sei. «Ich stand unter Schock, habe die Orientierung verloren. Ich hatte noch nie eine Schlägerei. Das war das Letzte, was ich wollte.» Der von der Staatsanwaltschaft ursprünglich beantragte Landesverweis habe ihm sehr zu schaffen gemacht. «Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte», sagte der junge Mann, der im Alter von zwei Jahren mit seiner Familie in die Schweiz kam.

Videoaufnahme der Rauferei

Weil der Aussenbereich der Bar videoüberwacht ist, gibt es von der Rauferei eine Aufnahme, die im Gerichtssaal abgespielt wurde. Fusstritte des 27-Jährigen gegen das auf dem Boden liegende Opfer sind darauf nicht ganz eindeutig zu erkennen. Auch die Geschäftsführerin der Bar, die draussen vor Ort war, äusserte sich nicht zu den Fusstritten, sie beurteilte die Schlägerei als «nicht besonders schlimm». Die Staatsanwältin sprach dennoch von Tritten «mit grosser Wucht». Dem Beschuldigten müsse bewusst gewesen sein, dass er dem wehrlosen Opfer schwere Verletzungen hätte zufügen können.

Sie forderte einen Schuldspruch auf Angriff und versuchte schwere Körperverletzung. Ein Raufhandel liege nicht vor, weil sich die drei anderen Männer nicht aktiv gegen die Schläge gewehrt hätten. Sie forderte für den Kosovaren eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten, für den Schweizer 12 Monate, da er am Ende der Attacke weniger Anteil hatte am Geschehen. Was den Landesverweis angeht, erklärte die Staatsanwältin nun, liege ein Härtefall vor. In diesem Punkt waren sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft einig: Der Beschuldigte sei gut integriert, auch beruflich, und spreche einwandfrei Schweizerdeutsch.

«Eine wechselseitige Auseinandersetzung»

Für die Verteidiger der zwei Beschuldigten stand fest, dass sie wegen Raufhandels und nicht wegen Angriffs schuldig zu sprechen seien. Und lediglich mit einer bedingten Geldstrafe zu bestrafen seien. «Die Privatkläger waren keineswegs völlig passiv. Es war eine wechselseitige Auseinandersetzung», sagte etwa die Verteidigerin des 23-Jährigen. Für sie handelt es sich um «leichtes Verschulden». Zudem hätten die zwei nach einer vor rund einem Jahr ausgehandelten Vereinbarung den drei Privatklägern einen Betrag als Wiedergutmachung bezahlt. Mit dem Rückzug des Strafantrags durch die Kläger wurde auch der Vorwurf der einfachen Körperverletzung hinfällig.

Mit ihrem Urteil gehen die Richter einen Mittelweg. Beide Männer entschuldigten sich am Schluss für ihre Taten. Der 23-Jährige sagte: «Eine Schlägerei anzuzetteln, war nie meine Absicht. Dieser Abend hätte auch anders ausgehen können, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Bier.» Auch der 27-Jährige zeigt sich reuig. «So etwas wird mir nie wieder passieren. Da bin ich fest entschlossen.»