Die WWZ richtet einen Sparappell an die Zuger Bevölkerung

Strom Wer als WWZ-Kunde seine Sparbemühungen sofort wissen will, kann Pech haben Es ist offen, ob der zur Verfügung stehende Strom jederzeit reicht, um drohende Blackouts über den Winter zu verhindern. Der Zuger Energieversorger richtet einen Sparappell an die Bevölkerung. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Die Stromzähler im WWZ-Versorgungsgebiet werden durch digitale Geräte ersetzt. Aber weniger schnell als erwartet. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. September 2016)

In vielen Bereichen des Alltags müssen Schweizerinnen und Schweizer in diesem Jahr und darüber hinaus tiefer in die Taschen greifen. Das gilt auch im Kanton Zug. Im Gebiet des Energieversorgers WWZ steigen zum Beispiel die Durchschnittskosten für eine Familie ab 2023 um 38,6 Prozent respektive um 17.75 Franken pro Monat.

Zeitgleich gibt es Aufrufe fürs Energiesparen. Diese Aktion gleich jedoch aktuell einem Blindflug, da bei der WWZ der Stromverbrauch mehrheitlich nur einmal jährlich abgelesen wird. Viele Kundinnen und Kunden können deshalb derzeit nicht bemessen, was ihre Sparbemühungen bewirken würden.

Verzögerung beim Einbau von Smartmetern

Ein Lichtblick ist, dass die WWZ in ihrem Einzugsgebiet Smartmeter einbauen, mit denen Kundinnen und Kunden beinahe in Echtzeit den Verbrauch ablesen können. Die aktuellsten Daten der WWZ zeigen, dass per 1. Juli 17'285 Stromzähler verbaut worden sind. Das entspricht rund 25 Prozent der Zielgrösse.

Diese Arbeiten sollten Ende 2024 erledigt sein. Das ist etwas später als geplant. Die Verzögerung sei, so WWZ-Sprecherin Iris Isenschmid, dem Umstand geschuldet, dass es Probleme bei der Herstellung dieser Stromzähler der Landis+Gyr der neusten Generation gebe. Es ist von «unterbrochenen Lieferketten» die Rede.

Sparmöglichkeiten sind online zu finden

Die WWZ-Mediensprecherin findet den Sparappell der Elektrizitätswerke-Wirtschaft trotzdem sinnvoll:

«Der Strompreis steigt, und uns droht eine Strommangellage.»

Diese beiden Aspekte, kombiniert mit der Sensibilisierung über Tipps zum Energiesparen, solle die Bevölkerung ansprechen, aktiv mitzuhelfen.

Die WWZ-Sprecherin nennt in diesem Kontext zahlreiche Sparquellen auf der Website des Zuger Energieunternehmens www.wwz.ch. Auch auf Sites von kantonalen und bundeseignen Portalen wie www.nichtverschwenden.ch gibt es Hinweise zum Stromsparen.

Wie viele Haushalte die WWZ mit ihren Produkten bedient, vermag das 1892 gegründete Unternehmen nicht genau zu beantworten. Die Unterscheidung im Versorgungsgebiet liege zwischen Kunden in der Grundversorgung und solchen mit Marktvertrag. Zu Letzteren gehören Bezüger, die pro Jahr mehr als 100'000 Kilowattstunden (kWh) beziehen. Zum Vergleich: Ein vierköpfiger Haushalt, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt, verbraucht rund 3850 kWh.

Bei WWZ beträgt die Grundprämie für den Strombezug 68 Franken pro Jahr. Die in Poschiavo GR beheimatete Repower verlangt für diesen Service mit jährlich 180 Franken deutlich mehr. Dies macht der «Tages-Anzeiger» in der Ausgabe vom Dienstag publik.

