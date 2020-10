Stromausfall im Kanton Zug legt teilweise Telefonnetz lahm Ein Stromausfall im Kanton Zug hat am Dienstagnachmittag zu einem Ausfall der Festnetztelefonie in der gesamten Kantonsverwaltung geführt. Betroffen war auch die Polizei, die vorübergehend nur per Notruf erreichbar war. Aktualisiert 13.10.2020, 17.22 Uhr

(sda) Über die Panne informierte die Zuger Polizei via Twitter. Teile der Informations- und Kommunikationsmittel seien ausgefallen, hiess es zudem in der Warn-App Alert Swiss. Gemäss Webseite des Energieanbieters WWZ war es zwischen 13.10 und 13.15 Uhr zu einem Stromausfall in der Stadt Zug, in Walchwil sowie Teilen von Menzingen, Neuheim und Baar gekommen.

Im Nachgang des Stromausfalls sei eine wichtige Notstromkomponente beschädigt worden, hiess es beim Kanton auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die ganze Verwaltung konnte während mehrere Stunden weder telefonieren noch Anrufe empfangen. Die interne Kommunikation funktionierte. Telefonisch nicht erreichbar waren neben den Abteilungen der kantonalen Verwaltung auch Dienste der Stadt Zug.

Die Behebung der Störung dürfte bis in die Abendstunden dauern, teilte die Zuger Polizei auf Twitter mit. Bei der Swisscom hiess es auf Anfrage, es gebe im Kanton Zug keine Störungen in ihrem Netz. Bei fehlender Strom- oder Notstromversorgung sei es den Kunden aber nicht möglich, an Routern angeschlossene Telekom-Dienste zu nutzen.