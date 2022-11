Vereine/Verbände Strommangellage gleich Notlage? Die Aves Zug lud zu einen Podium ein. Neben den Referentinnen und Referenten wird Florian Weber, gerne zu den Fragen aus dem Publikum Stellung nehmen. 28.11.2022, 14.28 Uhr

Unter dem Titel «Strommangellage gleich Notlage?» lädt die Aves Zug, Aktion für vernünftige Energiepolitik, am Dienstag, 29. November, abends um 19.00 Uhr zu einem Podium im Ge­werblich-industriellen Bildungszentrum (Gibz) an der Baarerstrasse 100 in Zug ein.