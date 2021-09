Studie Auto-Pendler belasten die Klimabilanz der Zuger Wirtschaft Ergebnisse einer Studie zeigen: Die Wirtschaft ist für rund die Hälfte der Verkehrsimmissionen verantwortlich. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Verkehr und Heizungen sind die Hauptverursacher des CO 2 -Ausstosses der Zuger Wirtschaft. Diese Resultate präsentierte die Zuger Wirtschaftskammer (ZWK) im Juni dieses Jahres. Die Studie «Green Check Zug» der ZWK wird zusammen mit Werz, dem auf Energiefragen spezialisierten Institut für Wissen, Energie und Rohstoffe Zug, der Ostschweizer Fachhochschule erstellt.

Nun haben die Studienautoren einen der Hauptverursacher des CO 2 -Ausstosses der Zuger Wirtschaft genauer unter die Lupe genommen: den Verkehr. «Der Wirtschaft wird neben Güter- und Nutzerkehr auch der Pendelverkehr angerechnet. Somit verursacht der Verkehr 38 Prozent der Emissionen der Wirtschaft, gefolgt von Emissionen durch fossile Heizungen und Warmwasserbereitstellungen von 34 Prozent», schreiben die Studienautoren. Die Treibhausgasemissionen im Kanton Zug betragen laut Studie jährlich rund 560'000 tCO2eq (Tonnen CO 2 -Äquivalente); jene der Zuger Wirtschaft rund 275'000 tCO2eq.

Pendler- und Güterverkehr belasten

Von den 38 Prozent der Emissionen, die der Verkehr verursacht, gehen gemäss Studie 47 Prozent auf das Konto der Wirtschaft, 53 Prozent entfallen auf Private. «Ins Gewicht fallen dabei vor allem der motorisierte Individualverkehr der Pendler (30 Prozent) sowie der Güterverkehr auf der Strasse (15 Prozent).» Der Pendlerverkehr hat bei den Treibhausgasemissionen der Wirtschaft mit 41 Prozent den grössten Anteil. Der Güterverkehr hat einen Anteil von 32, der Nutzverkehr einen von 27 Prozent an den Treibhausgasemissionen.

Gemessen an diesen beiden Hauptverursachern der Treibhausgasemissionen sind die in der Studie weiter analysierten Emissionsverursacher kleine Fische: Öffentlicher Verkehr (0,9 Prozent), nationaler Flugverkehr (0,5 Prozent), übriger Personenverkehr (0,2 Prozent), Güterverkehr Eisenbahn (0,1 Prozent) und Langsamverkehr (0,001 Prozent).

In einer Szenarienanalyse errechneten die Autoren, wie hoch das Reduktionspotenzial bestimmter Massnahmen sein könnte. Für den Verkehr zeigte sich: Ginge die Zuger Wirtschaft sehr offensiv an das Thema heran, liessen sich die CO 2 -Emissionen um 20 Prozent reduzieren. Dies vor allem mit zwei Massnahmen:

Reduktion des Pendlerverkehrs.

Umstellung der Fahrzeugflotten von Unternehmen auf alternative Antriebe.

Grosse Einsparungen wären möglich

Eine Optimierung des Pendelverhaltens könnte laut Studienautoren mit der Förderung des umweltfreundlichen Pendelverhaltens durch Vermeiden und Verlagern erreicht werden. Das hiesse, dass beispielsweise verstärkt auf Homeoffice gesetzt und der Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr und Langsamverkehr gefördert würde. «Durch verschiedene Massnahmen beim Pendelverhalten können beträchtliche Verkehrsleistungen reduziert und auf den öffentlichen Verkehr sowie den Langsamverkehr verlagert werden», heisst es in der Studie. Es seien grosse CO 2 -Einsparungen möglich dank der Vermeidung fossiler Treibstoffe. Allerdings seien Verhaltensänderungen schwierig zu erreichen und allfällige Anreize seitens der Arbeitgeber können kosten.

Bei der Umstellung der Fahrzeugflotten von Unternehmen auf alternative Antriebe setzen die Studienverfasser auf Verbesserung. Dies, indem die Unternehmen bei der Erneuerung ihrer Fahrzeugflotte auf Elektroautos setzen. «Dieser Umstieg bewirkt zusätzlich einen positiven Spillover-Effekt auf die Elektrifizierung des Pendelverkehrs.» Es seien grosse CO 2 -Einsparungen möglich dank des Ersatzes von fossilen Treibstoffen. Nötig würden Investitionen in eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur (Beispiel: E-Ladestationen). Zudem erzeuge eine höhere Elektromobilität eine erhöhte Stromnachfrage.

Andreas Umbach Bild: PD

Für Andreas Umbach, den Präsidenten der ZWK ist klar, dass die Unternehmen einen gewaltigen Effort auch finanzieller Natur leisten müssen.

Die Studie zeigt, wie viel Anstrengung seitens Wirtschaft nötig ist, um dem Ziel der Klimaneutralität nur ansatzweise näherzukommen.

Im Bereich Elektromobilität sehen Umbach und Studienautorin und Projektleiterin Davita Steinemann aber ein grosses Potenzial, das rasch genutzt werden könne. «Nicht nur von den privaten Unternehmen, sondern auch von den öffentlichen Verkehrsbetrieben», so Umbach.