Kanton Zug Studie der Zuger Wirtschaftskammer benennt Umweltsünder Ein Zweig ist für die Hälfte der Umweltbelastung im Kanton verantwortlich. Harry Ziegler 03.07.2021, 05.00 Uhr

Umsteigen auf Elektromobilität bringt eine Emissionsreduktion. Bild: Severin Bigler

Eine von der Zuger Wirtschaftskammer (ZWK) in Auftrag gegebene Studie sagt es deutlich. Im Kanton Zug werden jährlich 560'000 Tonnen CO2-Äquivalent (Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase, Red.) produziert. Knapp die Hälfte davon verursacht die Wirtschaft. Sie belastet die Umwelt vor allem mit dem Pendel-, Güter- und Nutzverkehr mit einem Anteil von 38 Prozent, aber auch dem Wärmebedarf mit einem Anteil von 34 Prozent. Die Studie «Green Check Zug» wurde von der Ostschweizer Fachhochschule erarbeitet.

Beim Verkehr und dem Wärmebedarf liegt denn auch das grösste Potenzial für eine Verbesserung der Bilanz.

Mit Massnahmen den Verbrauch senken

In einer Szenarienanalyse haben die Studienautoren ausgerechnet, wie hoch das Reduktionspotenzial bestimmter Massnahmen wie etwa die Installation von Fotovoltaikanlagen oder dem Aus- und Neubau von Fernwärmenetzen ist. Dabei kann festgestellt werden, in einem sogenannten ambitionierten Szenario wäre eine Senkung der Emissionen der Wirtschaft um 14 Prozent möglich. In einem Maximalszenario wäre eine solche von 27 Prozent möglich.

Beim Verkehr – dieser wird aktuell noch weiter untersucht – scheint laut den Studienautoren eine Senkung der Emissionen von bis zu 15 Prozent machbar. Dies vor allem mit einem Umstieg beim Pendelverkehr auf Elektromobilität.

Präsident der Zuger Wirtschaftskammer ist Andreas Umbach, Verwaltungsratspräsident der Landis+Gyr AG. «Dem Kanton Zug mit seinen vielen Firmen kommt eine besondere Verantwortung in Sachen Umwelt zu», sagt er. Jahresthema 2021 der ZWK ist die Umwelt. Allerdings, so Umbach weiter, brauche es Fakten, um daraus Massnahmen ableiten zu können. Deshalb habe die ZWK die Studie «Green Check Zug» in Auftrag gegeben.

Hinzu komme, so Umbach, dass die Wirtschaft nach Ablehnung des CO2-Gesetzes als eine wesentliche Verursacherin der Emissionen gefordert sei, zu handeln. Gemäss Umbach sei der Weg zum Erfolg lange, es gebe aber im Kanton Zug bereits einige Firmen, die gezielt in Umweltschutzmassnahmen investieren. «Diese möchte die Zuger Wirtschaftskammer im Sinne von Best-Practice-Beispielen sichtbar machen und dadurch andere Firmen anregen, in Klimaschutz zu investieren», so Umbach. Für den Spitzenmanager selber nimmt der Schutz der Umwelt und des Klimas einen hohen Stellenwert ein. «Bei den Unternehmen, die ich präsidiere, steht Nachhaltigkeit im strategischen Fokus und es wird deutlich in die Reduktion des CO2-Fussabdruckes investiert. Die Landis+Gyr hat den Vorteil, dass mit jeder verkauften Energiemanagement-Lösung der Energieverbrauch sinkt. Die SIG Combiboc mit ihren Kartonverpackungen hat sich zu einem Netto-Null-Ziel verpflichtet.» Auch privat ist Andreas Umbach umweltbewusst. «Da halte ich es – wie vermutlich viele Leute – wie der Kettenraucher: Ich versuche zu reduzieren und träume von einem rauchfreien Leben. Wir haben trotz Bedenken der Denkmalpflege eine grosse Foto­voltaikanlage auf unserem Dach installiert und bei unseren Privatautos steigen wir konsequent auf Elektromobilität um. Wir wollen unsere Anzahl Flüge reduzieren, was mir als Weltenbummler aber nicht gerade leicht fällt.»