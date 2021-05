Vereine SVP Cham blickt auf 2020 zurück Bei der Generalversammlung blickt die SVP Cham auf ein aussergewöhnliches Jahr zurück. Für die SVP Cham: Präsidentin Brigitte Wenzin Widmer 05.05.2021, 17.08 Uhr

Brigitte Wenzin Widmer. Andre Springer

Cham In ihrem Grusswort wendet sich die Präsidentin Brigitte Wenzin Widmer anlässlich der 29. Generalversammlung in schriftlicher Form an ihre Mitglieder. Eine GV sei auch immer ein gesellschaftlicher Anlass, und sie bedauere es, nicht alle persönlich treffen zu können. Sie bedankt sich bei allen Mitgliedern für ihre Treue.