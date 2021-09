Vereine SVP-Sektion wählt neuen Präsidenten Livio Bundi präsidiert neu die SVP Steinhausen. Er setzt sich für die freiheitliche Gesinnung des Erfolgsmodells Schweiz ein. 01.09.2021, 16.21 Uhr

Die Mitglieder der SVP Steinhausen haben an ihrer ausserordentlichen Generalversammlung vom Montagabend zunächst Stefan Sandoz als langjährigen Präsidenten verabschiedet. Sandoz führte die Sektion Steinhausen während fünf Jahren. Die SVP Steinhausen dankt Stefan Sandoz für sein grosses Engagement in den vergangenen Jahren.

Als neuer Präsident wurde Livio Bundi gewählt. Bundi lebt seit gut zehn Jahren im Kanton Zug und hatte früher bereits eine Bezirkspartei der SVP Graubünden präsidiert. Der promovierte Jurist ist beruflich als Rechtsanwalt im Bereich des öffentlichen Rechts tätig. In seiner Antrittsrede betonte Bundi die Wichtigkeit der freiheitlichen Gesinnung für das Erfolgsmodell Schweiz und merkte an, dass diese Gesinnung auch auf Gemeindeebene zum Ausdruck kommen müsse. Die SVP Steinhausen gratuliert ihm zum neuen Amt des Präsidenten und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Freude im neuen Amt.

Zum Abschluss der ausserordentlichen Generalversammlung hat Regierungsrat Heinz Tännler zur 99-Prozent-Initiative, über welche am 26. September abgestimmt wird, referiert. Tännler betonte, dass die Initiative der Juso Investitionen und damit Arbeitsplätze gefährde. Die Vorlage sei sodann unberechenbar und schade der Rechtssicherheit. Auch KMU würden davon schwer betroffen, weshalb die Initiative wuchtig abgelehnt werden müsse. Abschliessend wurden noch die Bestrebungen nach einer Steuerharmonisierung auf internationaler Ebene sowie mögliche Reaktionen darauf thematisiert und im Plenum diskutiert.

Für die SVP Steinhausen: Nico Casillo

