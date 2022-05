Swiss Music Award: Familiennachmittag auf dem Arenaplatz in Zug

Swiss Music Awards Ein Musikfest auch für die Kleinen: Wie Luca Hänni Zug begeisterte Der Nachmittag vor der Preisverleihung war ganz den Kindern gewidmet. Auf dem Arenaplatz fanden Konzerte von Luca Hänni und Stefanie Heinzmann statt. Auch der Nachwuchs konnte sein Talent beweisen. Jasmin Meier 26.05.2022, 14.05 Uhr

Bestes Wetter und beste Stimmung am Familiennachmittag vor der Bossard Arena. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022)

Der Familienanlass am Mittwochnachmittag hat Premiere. Zum ersten Mal gastiert Zug.

Publikum, roter Teppich und Freudentränen: Die Swiss Music Awards sind die grösste Musikpreisverleihung der Schweiz. Mit den bereits Kult gewordenen Betonblöcken wird die Arbeit der Schweizer Musikerinnen und Musiker geehrt. Zum ersten Mal fand die Verleihung in Zug statt. Ebenfalls eine Premiere war der Familienanlass am Mittwochnachmittag.

Moderator Andy Wolf im Einsatz. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022)

Auf der Bühne auf dem Vorplatz der Bossard Arena standen am Nachmittag bereits Luca Hänni und Stefanie Heinzmann. Moderiert wurde der Anlass für Gross und Klein von Radio-Pilatus-Moderator Andy Wolf. Es gab eine grosse Auswahl an mobilen Foodtrucks sowie Kinderaktivitäten.

Von Kinderschminken über Hüpfburg zu Gewinnspielen war alles zu finden.

Der Familiennachmittag im Rahmen der Swiss Music Awards basiert auf einem guten Zweck. So wurde etwa vom Food Stand «Afghan Laziz» pro verkauftem Gericht 1 Franken an «The Human Safety Net Switzerland», einer Stiftung für sozialbenachteiligte Kinder, gespendet. Gratis verteilt wurden zudem Waffeln, deren Hauptaufgabe war es aber, den freudigen Besucherinnen und Besuchern ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern.

Kinder konnten ihr Talent zeigen

Luca Hänni ist mit den Mitgliedern der Lion Kids aufgetreten. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022)

Unbestrittener Höhepunkt des Familiennachmittags war das Konzert von Luca Hänni und den Lion Kids. Die Lion Kids sind Teil eines Musikförderprogramms von «Generali Schweiz» und den Swiss Music Awards, welches den Kindern die Möglichkeit gibt, ihre musikalischen Talente zu entdecken. «There for you» heisst das Werk, welches Luca Hänni mit den Kindern der Lion Kids auf der Open-Air-Bühne vorgetragen hat.

Stefanie Heinzmann wird neue Mentorin der Lion Kids. Sie übernimmt den Posten von Luca Hänni. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022)

An diesem Nachmittag hat Luca, der Mentor von Lion Kids war, seinen Staffelstab weitergeben: Die neue Mentorin ist die Walliser Musikerin Stefanie Heinzmann.

Bei den Auftritten auf der Aussenbühne der Bossard-Arena war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Neben Stefanie Heinzmann und Luca Hänni traten auch Zoe Gustav Academy und Caroline Alves auf. So war für eine tolle Balanace zwischen den verschiedensten Musikgenres gesorgt.

Luca Hänni zog die Massen an

Die Stimmung auf dem Platz war dementsprechend sehr fröhlich, die Kinder toben durch die Kinderaktivitäten und tanzen fröhlich zu der Musik. Auf die Frage, was die Kinder nach Zug zu dem Familiennachmittag geführt hat, antwortet die Mehrheit mit Luca Hänni. Oder es war ein Überraschungsausflug, geplant von Mama. Eine Besucherin meint, dass es eine sehr originelle Idee sei, den grossen Arenaplatz so ausgiebig zu nutzen und den Kindern einen Anlass zu bieten, in Zug Vielfältiges zu erleben.

Ein gelungener Anlass für Klein und Gross. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022)

Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022)

Während die Kleinen so am Nachmittag auf ihre Kosten kamen, ging der Anlass für die Älteren und vor allem die Schweizer Musikkünstler gegen Abend erst richtig los.

Die anschliessende Preisverleihung wurde live aus der Bossard-Arena übertragen. Es wurden in zwölf Kategorien neue Talente sowie erfolgreiche Künstler geehrt.

Abgeräumt: Die St. Gallerin Joya Marleen hat auch in der Kategorie «Best Hit» gewonnen. Damit geht die 19-Jährige mit insgesamt drei Swiss Music Awards nach Hause. Bild: Urs Flüeler / Keystone Auftritt von Sängerin Tashan. Bild: Urs Flüeler / Keystone Sängerin Danitsa gewinnt den «Best Act Romandie». Bild: Urs Flüeler / Keystone Singer XEN & EAZ während der Show Bild: Urs Flüeler / Keystone Der im Februar viel zu früh verstorbene Endo Anaconda, Frontmann von Stiller Has, erhält posthum den Tribute-Award. Seine Töchter und ein Wegbegleiter holen den Award ab. «Merci, Papa», sagt die ältere Tochter und kämpft mit den Tränen. Bild: Urs Flüeler / Keystone Heizt dem Publikum mit Latinosound ein: Sänger Loco Escrito. Bild: Urs Flüeler / Keystone Und zack, gewinnt Joya Marleen auch noch den zweiten Betonklotz. Dieses Mal in der Kategorie «Best Talent». Bild: Urs Flüeler / Keystone Sorgt für Unterhaltung: Sängerin Naomi Lareine. Bild: Urs Flüeler / Keystone Als «Best Group» ausgezeichnet wurde das Trio um Sophie Hunger, Faber und Dino Brandão. Leider am Mittwoch nicht persönlich anwesend, aber mit einer Videobotschaft präsent. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Schwyzer Sängerin Kings Elliot bei ihrem Auftritt an den Swiss Music Awards 2022. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der «Best-Crushing-Newcomer» wurde Sänger Zian. Bild: Urs Flüeler / Keystone Fürs beste Album wurde der Luzerner Kunz ausgezeichnet. Bild: Urs Flüeler / Keystone George Ezra bei seinem Auftritt in der Zuger Bossard Arena. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der erste Preis geht an: Joya Marleen, Newcomerin aus der Ostschweiz. Sie ist zum «Best Female Act» gekürt worden. Bild: Urs Flüeler / Keystone Stefanie Heinzmann beim Opening der Swiss Music Awards. Bild: Urs Flüeler / Keystone Stress performt gemeinsam mit Melanie Oesch. Die beiden eröffnen damit die Swiss Music Awards 2022 in Zug. Bild: Urs Flüeler / Keystone So schaut es an den Swiss Music Awards 2022 im Innern der Zuger Bossard Arena aus. Bild: Urs Flüeler / Keystone Einiges los auf dem roten Teppich vor der Bossard Arena: ESC-Teilnehmer Marius Bear gibt ebenfalls Interviews. Bild: Urs Flüeler / Keystone Anja Gmür gibt ein Interview. Bild: Urs Flüeler / Keystone Luca Hänni tritt vor der Bossard-Arena auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Musikerin Stefanie Heinzmann war auch mit dabei. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022) Bestes Wetter, beste Stimmung vor der Bossard Arena. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022) Luca Hännis Fans kleben an seinen Lippen. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022) Luca Hänni mit den Lion Kids. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022) Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2022) Zug: In der Bossard Arena Zug findet das erste mal die Swiss Music Award statt. Am Nachmittag laeuft auf dem Arena Platz der Familennachmittag statt an welchem unter anderem Luca Haenni mit den Lion Kids auftritt. Die Musikerin Stephanie Heinzmann ist auch mit dabei. Musik, Preis, Auszeichnung, Kinder, Song, Konzert Bild: Maria Schmid (zug, 25. Mai 2022)