Swisscom Mobilfunkantennen in Hünenberg: Wegen Abbau droht eine «massiv schlechtere Versorgung» Die Vertragsverhandlungen mit der Gemeinde führten gemäss der Swisscom zu keiner Einigung. Grund für die länger erfolgte Kündigung seitens Hünenberg war der Wunsch nach einer Anpassung des Mietzinses. Nun droht ein Abbau der Antennen. Vanessa Varisco 20.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Swisscom befürchtet, dass die Mobilfunkversorgung in Hünenberg an Qualität einbüssen könnte. Grund: Die Gemeinde als Grundeigentümerin hat zwei Standorte für Mobilfunkantennen gekündigt, wie Swisscom auf Anfrage mitteilt. Konkret handelt es sich um die Antenne in Hünenberg See bei der Stadtbahnhaltestelle Chämleten oberhalb des Badiwegs:

Die Mobilfunkantenne bei der Stadtbahnhaltestelle Chämleten wird möglicherweise Ende Jahr abgebaut. Bild: Patrick Hürlimann (Hünenberg, 19. Mai 2021)

... und jene an der Zentrumsstrasse im Dorf (beim Werkhof).



Weil die Gemeinde eine Anpassung der Mietkonditionen wünschte, kündigte sie Ende 2019 den Vertrag. Die Swisscom hat im Anschluss das Gespräch mit der Gemeinde gesucht und seither zwei Angebote mit aktualisierten Mietkonditionen gemacht, erklärt die Mediensprecherin Sabrina Hubacher. Die Mobilfunkbetreiberin suche seit anderthalb Jahren eine Lösung, allerdings ohne Erfolg. Wie Hubacher erklärt, habe die Gemeinde das Mandat zum Aushandeln des Mietzinses an den Broker w-com Wireless Communications AG, eine Firma aus Zug, übertragen und wünsche keinen direkten Kontakt mit Swisscom.

Die Mobilfunkbetreiberin ist «stark daran interessiert», die beiden Standorte weiterhin zu versorgen, und strebe nachhaltige und partnerschaftliche Mietverträge an.

«Der Grundeigentümerin sind wir Anfang April 2021 nochmals entgegengekommen und haben das Mietzinsangebot erneut erhöht, als unser finales Angebot.»

Die w-com Wireless Communications AG habe «das letzte, finale und in Augen der Swisscom sehr faire Angebot» abgelehnt, da es den Erwartungen der Gemeinde nicht entspreche.

Rückbau als logische Konsequenz

Die Swisscom befinde sich in einem Dilemma: Einerseits möchte sie einen Rückbau der Antennen vermeiden und der Bevölkerung von Hünenberg weiterhin die «gewohnt gute Mobilfunkversorgung» bieten. «Gleichzeitig kann sich Swisscom Mietzinse und verschärfte Vertragskonditionen nicht diktieren lassen», hält Sabrina Hubacher fest.

Gleich nach der Kündigung 2019 hat die Swisscom Ersatzstandorte gesucht. Bislang konnten jedoch noch keine Lösungen gefunden werden, mehrere Projekte seien offen. Auch wurden Mitbenutzungsanfragen bei anderen Standortbetreibern deponiert. Hubacher sagt: «Die Suche nach Ersatzstandorten ist zeitintensiv und gestaltet sich aktuell noch schwierig.» Im Zuge der Suche nach Ersatzstandorten hat die Swisscom Anwohner und potenzielle Grundeigentümern kontaktiert. Hubacher sagt dazu: «Dies bis anhin leider nur mit sehr geringem Erfolg.»



Weil die Verhandlungen mit der Gemeinde ergebnislos waren, sieht sich die Swisscom gezwungen, den Rückbau der beiden Antennenanlagen per Ende 2021 vorzubereiten. Die Mobilfunkversorgung in Hünenberg werde sich folglich per Ende Jahr «massiv verschlechtern» für Swisscom-Kunden. Hubacher:

«Leidtragende werden die Bevölkerung und das Gewerbe von Hünenberg sein, wenn wir die Antennen rückbauen müssen.»

Die Gemeinde Hünenberg könne derzeit keine Stellung dazu nehmen, wie Gemeindepräsidentin Renate Huwyler auf Anfrage mitteilt. «Momentan ist das Verfahren am Laufen und betrifft die Verträge und nicht nur den Mietzins», fügt sie erklärend an.