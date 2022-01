Leserbrief Tabaklobby fürchtet die Initiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar über das Tabakwerbeverbot 26.01.2022, 16.42 Uhr

Soeben habe ich einen umfangreichen Prospekt mit vielen halbgaren Argumenten gegen die Initiative «Kinder ohne Tabak» erhalten. Wenn in einer studentischen Arbeit so argumentiert würde, müsste sie mit ungenügend beurteilt werden: Wenn Cervelats derart viele Todesfälle und soziale Kosten wie Tabakwaren verursachen würden, wären sie längstens verboten. Rauchende beginnen zu über 90 Prozent als Minderjährige mit ihrem Tabakkonsum. Ab dem 30. Lebensjahr hören sehr viele Tabakkonsumierende mit dem Rauchen auf. Es macht deshalb keinen Sinn, Erwachsene mit Werbung anzusprechen. In der Tat sehen über 25-Jährige einen Grossteil der Tabakwerbung gar nicht, weil diese gezielt Kinder und Jugendliche anspricht und somit auch nur für diese sichtbar ist.

Aus diesem Grund fürchtet die Tabaklobby diese Initiative so sehr. Denn wenn sie angenommen wird, macht Werbung für sie tatsächlich keinen Sinn mehr (an Kinder und Jugendliche gerichtete Werbung dürften sie nicht mehr machen und an Erwachsene gerichtete Werbung ist sinnlos).

Deshalb unbedingt ein Ja für die Initiative einlegen.

Matthias Meyer, Menzingen