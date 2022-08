Tagung SVP-Prominenz trifft sich in Baar Vor der Delegiertenversammlung in der Waldmannhalle vom Samstag, 20. August, kann man die SVP-Bundes-, National- und Ständeräte und auch die kantonalen Vertreter auf dem Marktgasse-Schulhausplatz treffen. 11.08.2022, 16.00 Uhr

Am Samstag, 20. August, findet die Delegiertenversammlung der SVP Schweiz in der Waldmannhalle in Baar statt. Der leitende Ausschuss und der Zentralvorstand der Partei tagen bereits am Vortag in Baar, ist einer Medienmitteilung zu entnehmen.