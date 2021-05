Tangente Zug/Baar Rauch im Geissbüel-Tunnel: Die Stützpunktfeuerwehr Zug probt den Ernstfall Ende Juni geht die Tangente Zug/Baar in Betrieb. Bestandteil davon ist der einzige Strassentunnel überhaupt im Kanton. Das birgt für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug grosse Herausforderungen, wie der Augenschein bei einer Übung zeigt. Marco Morosoli 31.05.2021, 05.00 Uhr

Die Stützpunktfeuerwehr Zug probt den Ernstfall im Geissbüel-Tunnel auf der ab Ende Juni für die Öffentlichkeit freigegebenen Tangente Zug/Baar. Video: Maria Schmid

Es gibt einen französisch-italienischen Polit-Thriller aus dem Jahre 1973 mit dem Titel «Il n'y a pas de fumée sans feu». In der Schweizer Kinos lief der Film damals unter dem Namen «Es gibt keinen Rauch ohne Feuer». Die Handlungsstränge folgen einem bis in die kleinsten Details definierten Drehbuch. Die Spannung heizt sich auf, bis der Vulkan – kontrolliert – explodiert.

Wenn die Stützpunktfeuerwehr Zug bei Unfällen im Geissbüel-Tunnel auf der ab Ende Juni für die Öffentlichkeit freigegebenen Tangente Zug/Baar auf dem Platz erscheint, raucht es vermutlich auch schon stark. Es gilt keine Minute zu verlieren. Ein Drehbuch liegt im Gegensatz zum Kinofilm nicht vor. Die verschiedenen Schritte der Feuerwehrleute folgen einem eingeübten Ablaufschema. Wie eine Übung im ersten Strassentunnel im Kanton Zug am 29. Mai zeigte, ist Feuer und der daraus entstehende Rauch in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung für die Helfer. Kommt es in einem Tunnel zu einem Brand, dann ist die Sicht schnell sehr stark eingeschränkt. Die Zuger Feuerwehrleute, welche in drei Atemschutztrupps in den Geissbüel-Tunnel hineingehen, müssen sich blind vertrauen können. Die Aufgaben untereinander sind klar verteilt. Der erste Trupp macht sich im Tunnel so gut wie nur möglich ein Bild von der Situation und meldet diese der Einsatzleitung. Der zweite Trupp hat die Aufgabe, den Brand zu löschen, derweil der dritte sich um die Rettung von Verletzten kümmert. Da der Tunnel, der nur gerade 370 Meter lang ist, praktisch keine Überdeckung hat, könnten Verletzte durch einen der drei Notausgänge ins Freie gebracht und schnell medizinisch erstversorgt werden.

Der Rauch im Tunnel ist dicht. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. Mai 2021) Die Feuerwehr hat sich vor dem Tunnel installiert. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. Mai 2021) Kommunikation ist das A und O. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. Mai 2021) Es gilt keine Zeit zu verlieren. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. Mai 2021) 80 Prozent des Wassers werden fürs Kühlen von Wänden und der Decke verwandt. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. Mai 2021) Drei Notausgänge gibt es im 370 Meter langen Tunnel. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. Mai 2021) Die Stützpunktfeuerwehr Zug blickt auf eine gelungene Übung zurück. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. Mai 2021)

Die Schiedsrichter loben die Feuerwehrleute für ihr Tun

Bei der Übung, die passenderweise «Smokey» hiess, war der Rauch weder giftig, beissend noch heiss. In der Realität sähe dies ganz anders aus. Im Korps der Stadtzuger Feuerwehr sind 75 der 140 Feuerwehrleute im Atemschutz ausgebildet. Obwohl der Geissbüel-Tunnel auf Baarer Boden liegt, sind die Zuger Feuerwehrleute bei einem Unfall im Auftrag der Gebäudeversicherung als Stützpunktfeuerwehr dafür verantwortlich.

Bei der Übung sind auch Schiedsrichter vor Ort. Einer stellte hinterher fest:« Je schneller ihr seid, desto besser.» Ein anderer bemerkt: «Bleibt zusammen, redet miteinander.» Den Löschtrupp ermahnt er zudem: 80 Prozent des Wasser müsst ihr dafür verwenden, um die Decke und die Wände zu kühlen. 20 Prozent des Wassers soll für das Löschen des Brandes Verwendung finden. Das Kühlen der Decke, so erklärte einer der Unparteiischen zudem, diene dem Schutz der Infrastruktur. Es wolle ja niemand, dass den Rettern die Decke auf den Kopf falle.

Ernstfallübung praktisch vor der Haustür

In der Übungsbesprechung lobt der Kommandant der Zuger Feuerwehr, Daniel Jauch, seine Truppe. Die Aufgabe sei nicht grundlegend neu, denn die Zuger Atemschutzleute übten in der Vergangenheit im Interkantonalen Feuerwehr-Ausbildungszentrum in Balsthal SO den Ernstfall in einem Tunnel. Daniel Jauch erwähnt auch, dass bei einem realen Einsatz im Tunnel auf der Tangente Zug/Baar ein sogenannter Grosslüfter zum Einsatz kommen würde.

Interessant ist die Tatsache, dass die Zuger Feuerwehr und ihre Pendants in der ganzen Schweiz bei einem Unfall mit Elektroautos die Infrastruktur schützen, nicht aber den Brand löschen könnten. Daniel Jauch erklärt, dass bei solchen Ereignissen Spezialisten gefordert sind: Das Auto landet in einem sogenannten Verwahrungscontainer und muss dann ins Freie gezogen werden. Der Grund? «Lithiumbatterien fangen immer wieder an zu brennen», erklärte Feuerwehrkommandant Jauch.

Mit der Leistung seiner Leute an diesem Tag ist er zufrieden. Die Zuger Feuerwehr weiss jetzt anscheinend, was zu tun wäre, wenn es im Geissbüel-Tunnel einen Schadenfall gäbe.