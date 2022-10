Hünenberger zieht für den Kaffee nach Tansania

Tansania Ein Hünenberger widmet sein Leben dem Kaffee – und zog dafür nach Afrika Der 25-jährige Lui Fässler beschäftigt sich seit seiner Kindheit mit der koffeinreichen Bohne. Nun ist er ausgewandert, um in Tansania zusammen mit seinem Vater eine Kaffeeplantage zu betreiben. Die Schweiz vermisst er kaum. Kristina Gysi 16.10.2022, 18.00 Uhr

Im Januar dieses Jahres brachte Lui Fässler seine Papiere auf die Schweizer Botschaft. Dann packte er seine Sachen und zog nach Afrika. Dort, im Süden Tansanias, verschrieb er sein Leben einer kleinen Bohne mit grosser Wirkung.

Seit er ein kleiner Junge war, wollte Lui Fässler dereinst auf der Plantage in Tansania arbeiten. Seit Januar lebt der Hünenberger in Afrika. Bild: PD/Miriam Arnet

Kaffee ist seit jeher der Lebensinhalt des 25-Jährigen, schon früher drehten sich die Familiengespräche am Esstisch ständig um das Kult-Getränk. Begonnen hat alles mit seinem Vater: Hans Fässler hatte erst kürzlich sein Studium im Bereich Viehwirtschaft beendet, als er 1982 nach Tansania reiste. Vier Jahre später kaufte er dort mehr oder weniger auf gut Glück eine rund 300 Hektar grosse Kaffeeplantage namens Utengule – mit gerade mal 28 Jahren. «Das war mutig von ihm», sagt Sohn Lui.

Denn damals, unter der Regierung von Präsident Ali Hassan Mwinyi, mussten Kaffeebauern ihre gesamte Ernte an den Staat verkaufen. Und so war es zwingend, dass das einmal jährlich erhaltene Geld für Anbau, Ernte und Verarbeitung der Bohnen reichte. «Einmal kam es vor, dass der Staat nicht bezahlte», erzählt Lui Fässler. Nur dank des freiwilligen Einsatzes der Feldarbeiter während eines ganzen Jahres war es möglich, die Plantage am Laufen zu halten. «Sonst gäbe es uns heute nicht mehr.»

Seine Arbeiten schrieb er nur über Kaffee

Das Gespräch mit Fässler findet via Videotelefonat statt, die Verbindung stockt manchmal, die Leitung verschluckt einige Gesprächsfetzen. Und dennoch geht etwas besonders deutlich daraus hervor: Der Hünenberger ist glücklich. Gerade mache er zwei Wochen Ferien in Südafrika, eine Auszeit von der Plantage, die er bereits als kleiner Junge häufig besucht hatte.

Diese Besuche prägten Fässlers späteres Leben. So absolvierte auch er, gleich seinem Vater, einen Bachelor an der Berner Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (Hafl). Er widmete sich den Lebensmittelwissenschaften und spezialisierte sich dabei in jeder möglichen Hinsicht auf die koffeinreiche Bohne. «Meine Freunde zogen mich manchmal damit auf, dass jede meiner Arbeiten fürs Studium von Kaffee handelte», sagt er.

Pflückerinnen und Pflücker während der Erntesaison im August dieses Jahres. Bild: PD/Miriam Arnet

Nun kann er sein Wissen auf der tansanischen Plantage in der Praxis anwenden. Diese betreibt er, fernab von der Heimat, mit seinem Vater, den er seinen «besten Freund und Mentor» nennt. Lui Fässler selbst ist auf der Website des Unternehmens als «Farm Manager» aufgeführt. Seine 30-jährige Schwester Matilda führt den Stand «Kahawa» – Suaheli für «Kaffe» – im «Freiruum» Zug.

Geboren in Hongkong und teilweise aufgewachsen in Australien, haben die jungen Fässlers schon früh die weite Welt erblickt. Wegen der Bildungsmöglichkeiten und der gesundheitlichen Versorgung in der Schweiz entschieden die Eltern aber, dass Lui und Matilda dort zur Schule gehen sollten. Und so sei die Schweiz auch heute noch der «Safe Haven» der Familie. Denn auch wenn Lui Fässler das Leben in Afrika liebt, weiss er, wie wichtig es ist, dass ihm die Schweiz mit all ihren Vorzügen als Heimat erhalten bleibt.

Am meisten vermisst er seine Freunde und den Käse

Sein Wegzug aus dem sicheren Hafen sei anfangs schwer gewesen. «Ich kam aus dem Studentenleben, eine tolle Zeit», sagt er. Seine Freunde liess er in der Schweiz zurück, arbeitete anfangs viel auf der Plantage und im Büro, bis zu 60 Stunden die Woche. In Tansania ist die Sechstagewoche üblich.

Mittlerweile vermisse er die Schweiz nicht mehr, höchstens seine Freunde und den Käse. Er sei stattdessen fasziniert vom Abenteuer, das Afrika tagein, tagaus für ihn bereithalte: Die Arbeit auf der Plantage, Gespräche mit den «Oberhäuptern» des nahe gelegenen Dorfes, selbst organisierte Fussballturniere für die örtliche Bevölkerung. Und über alldem hängt der Geruch des Getränks, dem Fässler sein ganzes Leben widmet.

Gleichzeitig beschönigt er nichts. So hätten Geschäftsleitung und Feldarbeitende teilweise unterschiedliche Vorstellungen punkto Arbeitsmoral und Pünktlichkeit. Oder es gebe Probleme wegen der Korruption. Doch Fässler sagt:

«Wenn man dieses Leben hier annimmt, dann alle Facetten davon. Auch die Schwierigen.»

Sie geben der Bevölkerung etwas zurück

Mindestens fünf Tassen Kaffee trinke er am Tag. Während er es sagt, streckt Fässler grinsend die aktuelle Schale in die Kamera. Dass der Kaffee unter fairen Bedingungen produziert wird, gehöre zur Grundhaltung auf der Utengule-Plantage. «Es entspricht unserer moralischen Wertvorstellung, nicht nur das Land zu beanspruchen, sondern den Menschen dort etwas zurückzugeben.» So habe die Utengule Estates Ltd. mit finanzieller Unterstützung von Partnerfirmen bereits sieben Schulen renoviert, fünf Bohrlöcher zur Wasserbeschaffung gebaut und 105 Hektare Land unter Naturschutz gestellt.

In ein paar Monaten werde er für einige Wochen in die Schweiz kommen. Wahrscheinlich. Vielleicht. Die Sehnsucht halte sich in Grenzen. Und doch freue er sich, bald wieder mit seinen Kumpels um die Häuser ziehen zu können – und Käse zu essen. Fest steht aber: Lange wird er nicht bleiben. Denn in Tansania ruft nicht nur die Arbeit, sondern auch das Abenteuer.