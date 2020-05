Video Tanzen für jedermann – Menzinger will 20'000 Franken sammeln und eine Tanzwerkstatt eröffnen In der Berggemeinde soll eine Tanzwerkstatt entstehen. Die Kosten dafür sollen über Spenden gedeckt werden. Vanessa Varisco 12.05.2020, 18.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Bewegung scheint selten so wichtig zu sein wie in der aktuellen Zeit. Bei schönem Wetter spazieren und joggen Zugerinnen und Zuger dem See entlang, unternehmen Velotouren – oder tanzen in den eigenen vier Wänden. Und gerade der Lust am Tanzen will Pjeter Musollaj künftig mehr Raum geben und deshalb im September in seiner Heimat Menzingen eine Tanzwerkstatt eröffnen. Das Crowd­funding dafür läuft aktuell. Damit das Projekt starten kann, müssen bis Ende Juni mindestens 20'000 Franken gesammelt werden.