Vereine TCS Sektion Zug inmitten Tausender Schmetterlinge Die Werktagsfahrt 2021 führte die Sektion ins Papiliorama und nach Murten zu einer Stadtführung. 02.09.2021, 16.30 Uhr

Die Mitglieder der TCS Sektion Zug auf ihrer Werktagsfahrt. Bild: PD

Die diesjährige Werktagsfahrt konnte glücklicherweise trotz anhaltender Coronamassnahmen durchgeführt werden. Am 25. August fand sich die Gruppe bereits früh auf dem Hertiparkplatz ein. Nach der Begrüssung nahmen die Gäste in den beiden Reisecars Platz. Durch den Morgenverkehr führte uns die Fahrt nach Egerkingen, wo wir uns im Restaurant Mövenpick mit Café und Gipfeli stärken konnten. Anschliessend haben wir die Weiterfahrt mit zahlreichen Baustellen in den Kanton Freiburg angetreten.

Die eine Gruppe fuhr direkt zum Papiliorama in Kerzers. Im Schmetterlingsdom Papiliorama fliegen über 1000 exotische Schmetterlinge in einem üppigen Tropengarten frei um die Besucher herum. Mit ihren schillernden Farben und verschiedenen Formen und Grössen bieten sie ein bezauberndes Ballett. Auch die anderen Stadien im faszinierenden Lebenszyklus des Schmetterlings sind zu entdecken: das Ausschlüpfen eines Schmetterlings aus seiner Puppe im Schlupfkasten oder die Eier und Raupen in den Terrarien.

Mittagessen mit Seesicht, dann Gruppenwechsel

Die andere Gruppe reiste direkt nach Murten, wo eine Stadtbesichtigung auf die Gäste wartete. Gekonnt und interessant wurde uns dabei die spannende Geschichte der mittelalterlichen Zähringerstadt nähergebracht.

Hungrig geworden, begab sich die Gruppe uns im Anschluss an die Führungen ins Hotel Murtenhof & Krone wo wir mit ausgedehnter Seesicht unser Mittagessen einnehmen durften. Im Anschluss wurden die Gruppen gewechselt.

Der Besuch in Murten und im Papiliorama wurde zu einem reichhaltigen Erlebnis, das uns eindrücklich in Erinnerung bleibt. Es war ein sehr schöner Ausflug und wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr.

Für die TCS Sektion Zug: Paul Weller

