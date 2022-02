Handball: Pflichtsieg für LK Zug gegen GC Amicitia Zürich

Handball Zuger Frauen überzeugen bei Pflichtsieg Die Handballerinnen des LK Zug deklassierten Aussenseiter GC Amicitia Zürich deutlich mit 33:20. Michael Wyss 06.02.2022, 13.44 Uhr

Die Zuger Torhüterin Jennifer Abt. Stefan Kaiser (Zug, 5. Februar 2022)

«Der heutige Sieg war einer super Teamleistung zu verdanken. In der Deckung standen wir kompakt und jede Spielerin hat um jeden Ball gekämpft. Im offensiven Bereich wurde der Ball laufen gelassen und so kamen wir zu unseren Treffern», zeigte sich Zugs Torhüterin Jennifer Abt nach dem souveränen 33:20-Erfolg über das Tabellenschlusslicht GC Amicitia Zürich zufrieden. Damit erfüllte das SPL1-Team von Cheftrainer Christoph Sahli die Pflicht. Bis zur 20. Minute (10:8) war die Partie ausgeglichen. In der Folge setzte sich der Gastgeber in der Sporthalle aber deutlich ab und zeigte seine Stärken. Die Torfolge: 15:9 (26.); 19:11 (34.) und 25:15 (45.). Letztendlich resultierte im zwölften Spiel der zehnte Sieg für den LKZ. Überragend war Zugs Stefanie Eugster mit sieben Treffern, bei den Zürcherinnen stach Leonie Aellen mit neun Treffern heraus. Mit 20 Punkten bleibt der LKZ in Tuchfühlung mit dem Spitzenduo, das von den Spono Eagles (13/23) und Brühl (14/21) angeführt wird. Nach Verlustpunkten liegen die Zugerinnen (12/20) zwei Spieltage vor Qualifikationsschluss sogar auf Rang zwei.