Vereine Teilnehmer der Zuger-Trophy laufen fast 43'000 Kilometer Die 16. Ausgabe des Sportevents Zuger-Trophy ist zu Ende. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz. 08.10.2020, 18.42 Uhr

Ausdauersport Mit rund 7300 Starts haben die Trophy-Teilnehmenden dieses Jahr gegen 43'000 Kilometer mit Laufen, Walking, Rennvelo oder auch Mountainbike gesammelt. Eine eindrückliche Bilanz. Eindrücklich sind auch die Leistungen einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Die Zugerin Regula Lehmann ist nach Mattias Derungs die zweite Teilnehmerin, welche seit 2005 über 1000-mal gestartet ist. Allein in diesem Jahr hat sie über 1000 Kilometer gesammelt. Maja, Sara und Simon Dietrich haben dieses Jahr gemeinsam über 2200 Kilometer erlaufen und erfahren. Und mit seinen 88 Jahren hat der Baarer Werner Bleicher bei der aktuellen Ausgabe vier Etappen absolviert, darunter auch die Bergstrecke hinauf auf den Raten.

Schnell war dieses Jahr Doris Nagel-Wallimann. Bei ihren 13 Starts hat die 37-Jährige bei zehn Etappen den Streckenrekord geknackt. Damit gewinnt sie die Gesamtwertung über die kurze und mittlere Distanz. Die Gesamtsiegerin über die langen Etappen heisst Sara Hübscher. Olivia Waser gewinnt beim Berglauf, Heidi Müller mit dem Rennvelo und Janina Wüst ist mit dem Mountainbike die Nummer eins. Bei den Männern ist der Chamer Philipp Arnold wie schon in den vergangenen Jahren der Trophy-Dominator. Er gewinnt fünf von sechs Gesamtwertungen (Laufen kurz, mittel, lang, Mountainbike, Berglauf). Nur mit dem Rennvelo muss er sich Kevin Zürcher geschlagen geben.

Freiämter gewinnt Vielstarter-Trophy

Der Sieg bei der Vereins-Trophy war bis zum Schluss hart umkämpft. Die Höllgrotten-Harriers haben das Duell schliesslich mit 5640 Kilometern für sich entschieden und den Lauftreff Zug mit seinen 5480 Kilometern auf den zweiten Platz verwiesen. Bronze geht an den Veloclub Menzingen. Der Freiämter René Tanner ist 206-mal gestartet und insgesamt 1007 Kilometer gewalkt und gerannt. Damit gewinnt er die Vielstarter-Trophy. Platz zwei geht an Regula Lehmann, Platz drei an Maja Dietrich. Die nächste Zuger-Trophy ist am 22. Februar, wenn es im Rahmen der Winter-Challenge wieder losgeht.

Für die Zuger-Trophy:

Reto Benz und Sara Hübscher

Hinweis: Die komplette Rangliste finden Sie auf www.zuger-trophy.ch.

