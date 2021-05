Temperatur Im Kanton Zug verhält es sich wie überall sonst auf der Welt: In Ortschaften ist es wärmer als ausserhalb Zwei im Auftrag der Baudirektion angefertigte Karten zeigen auf, wie und wo Wärme und Kälte am Tag und in der Nacht verteilt sind. 20.05.2021, 14.18 Uhr

(bier) Die Baudirektion hat laut einer Mitteilung einem Büro den Auftrag erteilt, Hinweiskarten zur Wärme der Siedlungszentren zu erstellen. «Gestützt auf eine Analyse der aktuellen Landnutzung, der Luftbilder, der Topografie, der Gewässer und vielem mehr», sind eine Karte für den Tag und eine für die Nacht entstanden. Sie zeigen auf, wo es im Sommer während des Tages warm wird und wo es angenehm kühl bleibt.

Klimakarte Kanton Zug - Hinweiskarte Tag_small.pdf

Klimakarte Kanton Zug - Hinweiskarte Nacht_small.pdf

Die Erkenntnisse mutet nicht gerade bahnbrechend an: «In den versiegelten Stadt- und Dorfzentren ist die Wärmebelastung zeitweise hoch, die Wälder und der Zugersee sind hingegen die ‹Kühlschränke› der Zugerinnen und Zuger», heisst es in der Mitteilung.

Bergwinde in Baar und Zug

Aufschlussreicher ist Folgendes: Dank der «optimalen Geografie» des Kantons Zug zirkulierten die Luftmassen stetig. Es existierten Bergwinde, wie in Baar und Zug, die in markanten Kaltluftbahnen die Siedlungen durchströmen sowie allgemein an Hanglagen kühle Hangwinde (Talabwinde). «Diese fliessen in der Nacht auf breiter Front in die Siedlungen, was auf der Karte gut ersichtlich ist.»

Im Moment seien die Gemeinden am Zug, die sich zu den Karten äussern können. Deren Anregungen würden aufgenommen und die Karten fertiggestellt. Danach stünden sie der Allgemeinheit frei zur Verfügung.