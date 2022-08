Testessen Sommerklassiker im Vergleich: Wie uns der Wurst-Käse-Salat in verschiedenen Zuger Lokalen schmeckt Vegetarierinnen und Veganer können an dieser Stelle bereits aussteigen. Ein Sommer ohne einen garnierten Wurst-Käse-Salat ist dieser Bezeichnung einfach nicht würdig. Wir stellen fünf Varianten vor. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 07.08.2022, 11.00 Uhr

Das Restaurant Freimann in der Letzi ist ein Stadtzuger Evergreen. Mittlerweile wirtet dort die 14. Generation Freimann. Die Urzelle des Gebäudes ist auf das Jahr 1557 datiert. Die Stube, in der es Speis und Trank gibt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten glücklicherweise nur marginal verändert.

Das gilt auch für den Aussenbereich. Selbst bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius bietet die Baumgruppe den perfekten Ort zum Genuss unter freiem Himmel. Kinder können sich auf dem Areal austoben. Sitzen die Leute im Garten, muss jedoch das Servicepersonal weite Wege machen.

Der Wurst-Käse-Salat im Zuger «Freimann» sieht aus, wie er aussehen muss. Bild: Marco Morosoli (28. Juli 2022)

Immerhin fährt der Individualverkehr auf vier Rädern den Servicekräften nicht laufend gefährlich in die Parade. Draussen zu speisen ist auch deshalb ein Genuss, weil es in diesem Teil der Stadt Zug sehr ruhig ist. Dies ändert sich jedoch bei der sommerlichen Schlechtwettervariante. Die Decke in der Schankstube ist – aufgrund ihres Alters – sehr tief platziert. Sind die Plätze in der Schankstube gut gebucht, dann kann es im Freimann sehr laut werden. Das ist nicht allen Ohren zuträglich.

Die Küche ist schnell. Kaum bestellt, steht der Wurst-Käse-Salat bereits auf dem Tisch. Er sieht nicht wie «vorproduziert» aus. Die Bedienung punktet auch dadurch, dass sie nicht aufdringlich ist und immer Hand für geänderte Zusammensetzungen der verschiedenen Genusselemente bietet. Der Wurst-Käse-Salat ist eine sichere Wahl, und auch das Dessertangebot ist keine Stangenware. Der «Freimann» braucht keine Sterne, denn zufriedene Esser kommen immer wieder. (mo)

Bei diesem Teller bekommen die meisten Vielfrasse genug. Opulent hergerichtet mit – ein schöner Farbtupfer – dem orangen Schnitz einer Honigmelone, erfreut dieser «Wurst-Käse-Salat garniert» beim Auftragen die Augen. Und danach, wie die erste Gabel beweist, auch die Geschmacksrezeptoren.

Auf dem Salat aus Rüebli, Randen, Gurken, einem Tomatenschnitz und einfachen, frischen, grünen Salatblättern schliesslich thronte, liebevoll geschichtet und gemischt, die Hauptsache: Wurst und Käse in einer durchaus beeindruckenden Menge. Trotz der Üppigkeit lag der Salat nach dem Verzehr nicht auf, ein eher angenehmes Sättigungsgefühl stellte sich ein.

Wurst-Käse-Salat garniert im Restaurant Rössli in Steinhausen. Eine Freude, nicht nur fürs Auge. Bild: Harry Ziegler (14. Juli 2022)

Einzig bei der geschmacklich zwar nicht aufdringlichen Salatsauce wäre weniger etwas mehr gewesen. Während sie den harmonierenden Geschmack von Wurst und Käse zu unterstützen vermochte, weil sie nach unten durchsickerte, verschleierte sie den Eigengeschmack des knackigen Salats.

Das typische Sommergericht passt zum Ambiente des Restaurants. Allerdings war es am Testtag dermassen heiss, dass das Gericht drinnen eingenommen wurde. Das Steinhauser Restaurant Rössli verfügt über eine grosszügige, schattige Gartenterrasse. Der Hitze jedoch konnte auch diese am Testtag und Temperaturen von gegen 30 Grad Celsius nichts entgegenhalten.

Insgesamt fügten sich die Zutaten zu einem anmächeligen, sehr guten, frischen und empfehlenswerten Salat zusammen. Preis/Leistung waren durchaus angemessen. (haz)

«Nummer elf abholen, bitte!», tönt es aus einem Lautsprecher. Eingeleitet ist die Durchsage von einer Melodie, die Erinnerungen an Badis und Flughäfen weckt. Ja, das Feriengefühl stimmt auf dem Weg zur Essensausgabestelle der oasengleichen Minigolfanlage Cham.

Was folgt, stimmt auch: eine ansehnliche Portion garnierten Wurst-Käse-Salats, angerichtet auf einem Glasteller. Jener verspricht eine Leichtigkeit, die das Sommergericht auch einhält. Sieben Sorten Salat und ein Stück Ei und Tomate sorgen für ein gelungenes Farbenspiel. Alle Zutaten schmecken frisch und knackig. Auch das Brot ist so, wie es sein muss: innen weich und aussen kross. Es wird stilecht im Körbchen und nicht ganz so stilecht im atmungsaktiven Frischhaltebeutel serviert.

Der Teller im Chamer Minigolfrestaurant ist reichhaltig, die Garnitur vielfältig. Bild: Raphael Biermayr (2. Juli 2022)

Doch warum sich mit den Beilagen aufhalten? Im Zentrum stehen Wurst und Käse – hier allerdings besser in umgekehrter Reihenfolge erwähnt. Denn der rezente Gruyère fährt der Wurst in die Parade. Handelt es sich etwa um Lyoner anstelle von Cervelat? An der Frage, was geeigneter ist für das Gericht, scheiden sich die Geister. Ebenso, ob Emmentaler statt Gruyère verwendet werden kann oder gar soll.

Rezent oder dezent? Die Antwort darauf muss jeder selbst finden. Feststeht, dass der – überraschenderweise zwiebellose – Käse-Wurst-Salat vom Minigolfrestaurant in Cham beide Welten vereint. Und die Sauce entgegen dem ersten Eindruck derart gut bemessen ist, dass sie der Mélange der Sinnesfreuden eine würdige Begleiterin ist. (bier)

Da türmt er sich zum Berg auf dem Teller. Am Fuss warten die geraffelten Rüebli, die Paprika, die Radieschen, Mais und Tomaten. Der Arbeiter gräbt sich durch das Massiv, stösst bald einmal auf den Kern aus Blatt- und Endiviensalat, auf die Basis dessen, weshalb man gekommen ist: das Herz des Berges, Flanke und Gipfel aus Wurst und Käse, statt Kreuz, garniert mit fein geschnittenem Schnittlauch, Randen und Kresse.

Was sie im Hotel Restaurant Schiff in Unterägeri richtig machen? Abgesehen davon, dass die Rüebli von der Sauce nichts gesehen haben: so ziemlich alles.

Einen Berg aus Salat, Wurst und Käse erhält man im «Schiff» in Unterägeri. Bild: Kilian Küttel (21. Juli 2022)

Das Gemüse ist frisch und intensiv im Geschmack, die halbierten Wurstscheiben überzeugen in den Kategorien Würzigkeit, Dicke und Menge. Letzteres gilt selbstverständlich für den Salatberg in Gänze: Egal, welche nachmittäglichen Aufgaben sich dem Büroangestellten stellen, er verfügt über eine solide Grundlage im Bauch, um sie zu erfüllen.

So viel zum Pflichtprogramm und jetzt zur Kür, zum Star der Show, dem gehobelten Käse, der einem im Mund zerläuft, dass man das auch so aufschreiben muss – im vollen Bewusstsein, mit solch einer Formulierung die schlimmsten Floskeln der Kulinarik-Berichterstattung zu bewirtschaften. Aber anders kann man es nicht sagen: Der Käse verläuft im Mund.

Ja, im «Schiff» läuft's, daran scheint kein Zweifel. Wenn eine Beiz an einem ganz gewöhnlichen Donnerstagmittag bestens ausgelastet ist, vom Handwerker über Mütter mit Kleinkindern bis zu Touristen und Pensionären alle den Weg hierhin finden, kann das kaum nur an der Inneneinrichtung oder dem Sitzplatz an der Hauptstrasse liegen. (kük)

Was der schreibende Testesser im Restaurant Breitfeld in Rotkreuz, einen Steinwurf von der Grenze zum Kanton Luzern entfernt, bisher aufgetischt erhalten hat, war stets sowohl die Fahrt dahin wie auch sein Geld wert. Grosse Zuversicht also, dass der hier von ihm bislang noch nie bestellte garnierte Wurst-Käse-Salat die Erwartungen erfüllen wird. Die Karte verspricht, dass alles, was auf dem Teller bald hübsch hindrapiert dargereicht werden wird, aus regionaler Produktion stammt.

Das «Breitfeld» geniesst einen respektablen Ruf, nicht nur in der näheren Umgebung. An der Strasse von Rotkreuz nach Meierskappel etwas erhöht im Gelände gelegen, finden Genussmenschen hierhin, die neben den qualitativ sehr soliden Speisen und dem freundlichen Service vor allem den Weitblick vom luftigen Gastgarten wie auch vom Wintergarten aus über das Grün der Wiesen und das Blau des Sees hinüber Richtung Kantonshauptort schätzen.

Das Auge isst mit: Im «Breitfeld» bei Rotkreuz gliedern sich die Salate gleichmässig um die Hauptzutaten. Bild: Andreas Faessler (22. Juli 2022)

Jetzt aber fällt der Blick auf das Hauptmotiv des Restaurantbesuchs an diesem heissen Sommertag: Obschon unter der Rubrik «Vorspeisen» aufgeführt, ist der wirklich üppige garnierte Wurst-Käse-Salat für einen mehr oder weniger durchschnittlichen Magen selbstredend als Hauptgericht zu verstehen.

Allein die Optik ist eine Freude: Auf dem übergrossen eleganten Glasteller ist allerlei Buntes aus dem Garten kreisförmig angelegt – Mais, Rüebli, Chabis, Gurken, Blattsalat, als erfrischende Zierde Cherrytomätchen und ein Stück Wassermelone. Der Hauptprotagonist bekrönt diesen Reigen mittig erhöht in einem grossen, zu einer Art Trichter geformten Salatblatt. Halbierte Ceverlat-Rädchen und schmackhafter Käse teilen sich die «Salattüte», Kraut, Schnittlauch und Zwiebelringe wirken hier optisch abrundend.

Geschmacklich überzeugen Wurst die Käse gleichermassen. Die Salate stehlen dem nicht vegetarischen Hauptbestandteil optisch etwas die Show, aber dessen Anteil ist grösser, als auf dem Bild sichtbar, und sorgt für ein angenehmes Sättigungsgefühl. Die weisse Salatsauce passt geschmacklich einwandfrei, da und dort noch einen Löffel mehr davon hätte es durchaus vertragen. (fae)

