Teures Aufräumen nach dem Auszug aus einer Liegenschaft im Ägerital Nach der Versteigerung hätte die Liegenschaft geräumt werden müssen. Was im Streit endete. Harry Ziegler 18.02.2020, 19.30 Uhr

Eingeklagt war eine Geldsumme von etwas über 28'000 Franken. Dies, weil eine Liegenschaft nach der Zwangsversteigerung nicht fristgerecht geräumt und dem Ersteigerer deswegen und wegen entgangener Mieteinnahmen ein finanzieller Schaden entstanden sei. Der Einzelrichter am Kantonsgericht sieht das in einem aktuellen Urteil nur teilweise so. Der Beklagte muss der Klägerin laut Entscheid rund 13'000 Franken nebst Zins bezahlen. Noch läuft die Berufungsfrist.

Die Klägerin beruft sich darauf, dass die von ihr ersteigerte Liegenschaft nach der Ersteigerung vom Beklagten besetzt gehalten wurde. Der Klägerin sei somit der Zugang zu allen drei Wohnungen und den Nebengebäuden verwehrt geblieben. Zudem hätte sie, nachdem der Beklagte die Liegenschaft dann schliesslich verlassen hatte, ein Räumungsunternehmen mit den Entsorgungsarbeiten beauftragen müssen. Diese hätte der Beklagte vornehmen müssen.

Klägerin bleibt Nachweis schuldig

Was entgangene Mietzinse für einen Monat – die Klägerin beziffert diese auf 5560 Franken – betrifft, so vermag die Klägerin den Einzelrichter nicht zu überzeugen, dass die Liegenschaft tatsächlich bereits kurz nach der Ersteigerung hätte genutzt werden können. Der Beklagte machte geltend, dass Renovationsarbeiten geplant gewesen seien, die nicht so schnell hätten ausgeführt werden können. Für den Einzelrichter wurde nicht genügend nachgewiesen, dass die Wohnungen zum in der Klage behaupteten Zeitpunkt hätten vermietet werden können. Zudem habe die neue Besitzerin an zwei Wohnungen neue Schlösser anbringen lassen. An der des Beklagten allerdings nicht. Insofern hätte er die Wohnung oder die Liegenschaft gar nicht besetzen können, wenn die neue Besitzerin auch an seiner Wohnung die Schlösser ausgewechselt hätte, argumentiert der Beklagte etwas widersprüchlich.

Das Argument mag auf die Wohnung zutreffen, was den Rest der Liegenschaft betrifft, verfängt es allerdings nicht. Bereits das Kantonsgericht und später das Obergericht ordneten unter Ansetzung einer Frist an, dass der Beklagte die Liegenschaft zu räumen habe. Wobei unter «Räumen» auch die Beseitigung persönlichen Hab und Guts gemeint war. Das allerdings unterblieb beim Verlassen der Liegenschaft. «Gemäss Feststellungen in der amtlichen Befundaufnahme war insbesondere der Estrich im Wohnhaus ungeräumt und es befand sich unter dem Vordach im Obergeschoss und in der Einfahrt im Obergeschoss der Scheune sowie um die Scheune herum überall nur Abfall. Auch in der ganzen Remise ist ebenfalls nur Abfall gewesen», steht im Entscheid des Einzelrichters. Das sei durch Bilder dokumentiert.

Der Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, dass ab Ersteigerung des Grundstücks die Käuferin für die Räumung verantwortlich gewesen wäre. Allerdings wurde die Liegenschaft laut Steigerungsbedingungen nur mit dem dort gelagerten Brennholz verkauft. Der Beklagte führt weiter aus, dass die Klägerin mit der Steigerung nur das Holz und Öl zu Eigentum übernommen habe – womit er sich selbst widersprach. Es sei laut Entscheid klar, dass sich die Klägerin um die Entsorgung und Räumung hätte kümmern müssen.

Für die Unterbringung der Pferde zahlen

Die Kosten der Räumung in der Höhe von rund 12'000 Franken muss der Beklagte bezahlen. Ebenso die auswärtige Unterbringung der zwei Pferde der Klägerin. Dies, weil die Scheune nicht benutzbar war, da in und um diese sowie den Unterstand Abfall lag. Nicht bezahlen allerdings muss der Beklagte die Ausgaben der Klägerin für ihre bisherige Wohnung. Die Klägerin vermochte nicht zu beweisen, dass ein früherer Einzug ihrerseits in die ersteigerte Liegenschaft möglich gewesen wäre, so die Räumung ordnungsgemäss verlaufen wäre. Insgesamt muss der Beklagte also für Stallkosten und Räumung laut Einzelrichter 13'205 Franken bezahlen, zuzüglich 5 Prozent Zins.

Was die Auferlegung der Entscheidgebühr betrifft, so stellt der Einzelrichter fest, dass die Klägerin zu 55 Prozent obsiegt hat, also zu 45 Prozent unterlegen ist. Es sei deshalb gerechtfertigt, die Gerichtskosten zu teilen.