Der Film «That Girl» von Cornelia Gantner aus Oberägeri feiert beim Zurich Film Festival Premiere Die Zuger Regisseurin Cornelia Gantner hat eine Afrikanerin bei deren unermüdlichen Kampf um Veränderung und Fortschritt über mehrere Jahre hinweg begleitet. Haymo Empl 25.09.2020, 05.00 Uhr

Die Prada-Tasche hat bestimmt viel gekostet, jetzt ist sie auf einem freien Stuhl deponiert – daneben sitzt Cornelia Gantner. Diese Szenerie in einem Café am Zürcher Rennweg, in dem das Gespräch mit Gantner stattfindet, drückt das offensichtliche Dilemma aus: Wie begegnet man einer Frau, deren Familie Milliarden auf dem Konto hat, und die nun einen Dokumentarfilm dreht?

Ganz einfach: Indem man sich auf Cornelia einlässt und Gantner ausblendet. Und das lohnt sich, denn der Mensch hinter dem Status ist eine faszinierende Persönlichkeit, die unglaublich elektrisierend wirkt. Die Inspiration, die diese Frau aus Oberägeri ausstrahlt, ist weder aufgesetzt noch eine Farce.

Cornelia Gantner (links) während der Filmaufnahmen im Dorf Chewe in Sambia. Bild: PD

Sie wünscht sich eine nachhaltige Wirkung

Der Dok-Film von Cornelia Gantner «That Girl» feiert am Samstag Premiere am Zurich Film Festival, es ist Cornelia Gantners erster Film.

Gladys Shonga-Furrer lebt nach einem klaren Grundsatz: Stehe für das ein, was du für richtig hältst. Die Regisseurin Cornelia Gantner aus Oberägeri hat Gladys in «That Girl» in ihrem unermüdlichen Kampf um Veränderung und Fortschritt mehrere Jahre lang begleitet. Das persönliche Porträt einer Frau, die nicht davor zurückschreckt, die Stille zu durchbrechen und für ihre Überzeugung einzustehen. Die Premiere morgen im Rahmen des Zürcher Filmfestivals um 18.30 Uhr im Arena 4 in der Sihlcity. Weitere Spieldaten sind hier zu finden.

Wenn man mit ihr über den Film spricht, strahlt sie und ihre Stimme bebt beinahe vor Leidenschaft. «Es ist ja nicht einfach ein Film», sagt sie und überlegt einen Moment. Während der kurzen Denkpause könnte man nun einwerfen, was wir Europäer eigentlich in Afrika verloren haben.

Wer aber so argumentieren würde, der hat den Film nicht gesehen und/oder die Aussage dahinter nicht verstanden. Der Filmemacherin geht es darum, darin eine durch und durch positive Botschaft zu vermitteln: Sei mutig und verfolge deinen Traum. Diese Prämisse erfüllt sich einerseits durch die unglaublichen Bilder des Kameramannes Laurent Stoop und andererseits durch die starke Protagonistin Gladys Shonga-Furrer. «Mir ist es wichtig, dass der Film nachhaltig widerhallt», sagt Cornelia Gantner. «Daher habe ich auch die Stiftung Be That Girl ins Leben gerufen. Die Filmemacherin strahlt erneut, trinkt einen Schluck und holt dann aus:

«Manche sagen, die Hilfe in Afrika sei nur einen Tropfen auf den heissen Stein. Das kann sein. Aber ist es nicht so, dass steter Tropfen den Stein höhlt? Ich glaube, dem ist so. Und dann bin ich gerne dieser Tropfen.»

Cornelia Gantner investierte sechs Jahre in ihren Film. Bild: PD

Cornelia Gantner ist nicht einfach eine Society-Lady, die mal so ein bisschen nach Afrika geflogen ist, um Charity zu machen; das wird im persönlichen Gespräch mit der 48-Jährigen klar – alleine dass die Erstellung des Filmes sechs Jahre gedauert hat, zeigt, wie sehr sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt hatte. Sie sagt:

«Ich habe in Afrika gesehen, dass sich der Status quo ändern lässt. Es geht in einem anderen Tempo vonstatten und es braucht andere Ansätze – aber es funktioniert.»

Buchstäblich eine Brücke gebaut

Auf die Vermutung, dass die Hilfsprojekte bisher nicht viel gebracht haben, sagt Cornelia Gantner: «Ich kann nur von uns sprechen. Und wir setzen konsequent auf Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Wir haben beispielsweise mit den Einheimischen im afrikanischen Dorf Chewe eine Brücke gebaut. Diese Brücke ist überlebenswichtig. Aber man muss ihnen zeigen, dass sie danach selbst dafür verantwortlich sind. Wenn dies auf Augenhöhe geschieht, dann funktioniert es auch mit der Instandhaltung», erklärt sie. Und bringt dabei einen wichtigen Schlüsselbegriff auf den kleinen Tisch: Augenhöhe. Auf dieser findet der ganze Film statt – daher ist «That Girl» absolut sehenswert und eine klare Empfehlung.