Theater Die Junge Bühne Zug erklärt auf unterhaltsame Weise die Globalisierung «Das Ding», eine Baumwollfaser, nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt. Aida Stefania 29.01.2022, 05.00 Uhr

Die Junge Bühne Zug führte im Theater Metalli das Stück «Das Ding» auf. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. Januar 2022)

«Bam» Eine graue Kiste kracht auf den Boden, ein Fluchen erfüllt den Raum, ein Chinese rennt schreiend von der Bühne, ein Rindsfilet klatscht auf den Bühnenboden.

Die Junge Bühne Zug präsentierte am Donnerstag, 27. Januar, das Theaterstück «Das Ding», geschrieben von Philipp Löhle. Es erzählt auf skurrile und unterhaltsame Weise die Verknüpfung der heutigen flüchtigen Gesellschaft. Regie führen Mirjam Walker und Stefan Koch-Spinnler.

Die flüchtig, vernetze Welt

Eine, in einen weissen, hautengen Ganzkörperanzug gehüllte Gestalt, bewegt sich und rollt akrobatisch über die Bühne. Das Ding – eine Baumwollfaser – erzählt auf kuriose Weise, die Geschichte von seiner Reise, einmal um die Erde; von der Ernte, über die Verflechtung in ein

T-Shirt, über den Handel, den Weg zu seiner Lieblingsperson, bis in die Altkleidersammlung und zurück zu seinem Entstehungsort. Dabei beobachtet es verwundert das Treiben der Menschen und nimmt das Publikum mit in die Welt der Globalisierung.

«Das Ding» ist eine Baumwollfaser. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. Januar 2022)

Eine Afrikanerin und ein Schweizer versuchen sich im nachhaltigen Baumwollhandel, um sich Brot für Ihre Tochter leisten zu können, landen zuletzt durch Waffenhandel in der Kunstszene; zwei Chinesen starten ein Pop-up-Unternehmen und werden in ein Liebesdrama eines deutschen Paars verwickelt; ein Künstler reist mit einem für die Kunst-Galerien magischen Bild um die Welt, obwohl er lieber Fussballer wäre, und wird von einem Reporter verfolgt. Die zehn jungen Schauspielerinnen und Schauspieler zwischen 18 und 25 Jahren, geben mit authentischem Spiel ihre Figuren zum Besten und zeigen auf berührende, sowie gewitzte Weise, die immer flüchtiger werdende und vernetzte Welt auf.

Das schlichte Bühnenbild von Philipp Kissling, schmückt mit Wellblechen, Wänden und grauen Holzkisten die Bühne. «Die graue Farbe soll die Kälte der heutigen Gesellschaft widerspiegeln», erklärt Stefan Koch-Spinnler, Regisseur und Projektleiter des Stücks. Mit nur wenig Material werden verschiedenste szenische Räume präsentiert. Wellblechhütten in Afrika, ein chinesisches Büro, bis zu einer Badewanne in Deutschland, werden damit dargestellt. Die passenden Kostüme von Ariane Inglin geben noch etwas Farbe in die graue Geschichte.

Der zweite Anlauf

«Schon letztes Jahr wollte das Theater das Stück auf die Bühne bringen. Der Lockdown machte dem Team jedoch einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Isolation eines Darstellers mussten wir auch dieses Jahr auf die ersten Aufführungen verzichten. Wir haben schön gezittert und gehofft, dass alle gesund bleiben und wir die eigentliche zweite Runde durchführen können», verrät Projektleiter Stefan Koch-Spinnler.

Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. Januar 2022)

Ein Jahr später präsentieren die jungen Darstellerinnen und Darsteller nun endlich die Premiere. «Die Aufregung vor dem Stück war gross, sowie die Freude und die Zufriedenheit über die Aufführung am Ende des Abends», so der Projektleiter.

«Ein Ding, das etwas wert ist, das ist nicht zu Ende. Niemals. Das weiss das Ding.», ertönt eine Stimme aus den Lautsprechern und «Das Ding» tut seine letzten Bewegungen, bevor das Licht ausgeht und das Publikum laut und anhaltend applaudiert.