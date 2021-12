The English Theatre Group Zug führt ihre aktuelle Produktion auf.

Theater Zug Turbulente Varieté-Show mit humoristischem Augenzwinkern Die English Theatre Group Zug startet am 9. Dezember mit ihrer diesjährigen Produktion «Variety Show». Es ist die Erstaufführung einer temporeichen Inszenierung. Hansruedi Hürlimann 09.12.2021, 05.00 Uhr

Rachelle Quince und Matteo Merkel an der Generalprobe von Mittwoch. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Dezember 2021)

Der sprachlich etwas sperrige Titel «The Inappropriately Early Late Night Variety Show», frei übersetzt mit «Die unangemessen frühe Spätnacht-Varieté-Show», lässt erahnen, dass da viel Humor mit im Spiel ist. Das zeigte sich eindrücklich beim Probenbesuch der «Zuger Zeitung» auf dem Areal der International School in Baar, wo das Stück von der English Theatre Group Zug unter der Regie von Lizette Ewald und Peter Ramsay einstudiert wird. Es handelt sich um eine Art Musical mit Songs, Comedy und weiteren Überraschungen.

Lea Oxley zeigt vollen Einsatz... Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Dezember 2021)

... genau wie Jennifer Schluchter. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Dezember 2021)

Auch wenn Englisch gesprochen wird, braucht man als Zuschauer keine diesbezüglichen Sprachkenntnisse, um der Handlung folgen zu können. Die Songs und die Musik stehen ohnehin im Mittelpunkt. Darunter hat es nebst bekannten Melodien aus Musicals wie «Chicago» oder «Cabaret» eigene Kompositionen oder Adaptationen. Dank einer fünfköpfigen Liveband aus jungen Musikern wirkt die Performance authentisch und ansteckend. Die musikalische Gesamtleitung hat Ulrich Nyffeler inne.

Freude und Spass am Auftritt

«Wir sind sehr dankbar, dass wir überhaupt wieder auftreten können», sagte Jennifer Schluchter, Präsidentin von The English Theatre Group Zug und gleichzeitig eine der mehrheitlich weiblichen Darstellerinnen. Corona hatte den Verantwortlichen arg zugesetzt. Betroffen war nicht nur die im letzten Jahr aufgegleiste Vorstellung, die kurzfristig abgesagt werden musste, sondern auch die aktuelle Produktion, die nur unter Auflagen stattfinden kann. So mussten die einzelnen Szenen in Kleingruppen geprobt werden, weil das 15-köpfige Ensemble anfänglich nicht geschlossen proben durfte. Die Freude und der Spass der Akteure an ihrem Auftritt waren bei der Probe sicht- und spürbar, auch wenn die Spielleitung da und dort noch Verbesserungen einforderte.

Musik spielt eine grosse Rolle. Im Bild: Erin Zimmermann Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Dezember 2021)

Trotz ihrer über 30-jährigen Erfahrung war die Theatergruppe durch die Pandemie gefordert und musste sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Anstelle eines ordentlichen Castings konnten sich die interessierten, potenziellen Darstellerinnen und Darsteller mit einer Videosequenz für eine Rolle bewerben, um ein Beispiel zu nennen. Auch an eine Produktion mit einem grossen Ensemble, wie im Jahr 2016 mit «Chess», war diesmal nicht zu denken.

Theater Gruppe will ein breites Publikum erreichen

Seit der Erstaufführung im Jahr 1987 habe die Theatergruppe eine interessante Entwicklung durchlaufen, sagte Peter Ramsay. So seien zum Beispiel heute erwachsene Darsteller dabei, die als Kinder erste Bühnenerfahrung gesammelt hätten, was eine gewisse Kontinuität garantiere. Gleichzeitig werde das Ensemble je nach Bühnenstück jeweils neu zusammengestellt, wobei entsprechende Englischkenntnisse vorausgesetzt würden, sagte der Regisseur. Das führt dazu, dass auf der Bühne die unterschiedlichsten Nationalitäten agieren. Als Zuschauer war es höchst amüsant festzustellen, wie sich während der Probenarbeit Englisch mit Hoch- und Schweizerdeutsch durchmischte.

Mit einem leidenschaftlichen Auftritt soll ein breites Publikum erreicht werden. Im Bild: Famke Witjes. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Dezember 2021)

«Wir wollen ein breites Publikum erreichen», sagte Nina Braun, die seit drei Jahren die Werbung betreut. Dank der Beiträge der Mitglieder, der Spenden und des Sponsorings sowie des Verkaufs der Billette kann The English Theatre Group Zug das Theaterprojekt finanzieren. Daneben macht der inzwischen 35-jährige Verein seinen Mitgliedern weitere Angebote wie zum Beispiel «play readings» (szenische Lesungen) oder «open mic» (offenes Mikrofon), das heisst Abende, wo alle auf der Bühne etwas vortragen dürfen.

Aufführungen finden im Burgbachsaal Zug am 9., 10. und 11. Dezember jeweils um 19.30 Uhr sowie zusätzlich am 11. Dezember um 15 Uhr statt. Tickets sind erhältlich unter www.etgz.ch oder www.eventfrog.ch.