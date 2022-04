Tierpflegerin aus Leidenschaft: Das Katzenmami Gaby Durrer

Tier-Serie Das Allenwindner «Katzenmami»: Gaby Durrer macht ihre Leidenschaft für Tiere zum Beruf «Ich verstehe sie und sie verstehen mich», sagt die 57-jährige Tierpflegerin im Tierheim über ihre Schützlinge. Beruflich hat sich Gaby Durrer lange Zeit anders orientiert – doch das ändert sich jetzt. Rahel Hug Jetzt kommentieren 25.04.2022, 16.30 Uhr

Sie kennt die Probleme und Eigenheiten der Tierheimbewohner ganz genau: Gaby Durrer mit Kater Dave. Bild: Maria Schmid (Allenwinden, 29. März 2022)

«Die Tierliebe wurde mir wohl in die Wiege gelegt», erzählt Gaby Durrer an diesem sonnigen Frühlingsmorgen bei einem Kaffee draussen vor dem Tierheim Allenwinden. Katzen waren immer Teil der Familie, schon in sehr jungen Jahren sass Gaby Durrer im Sattel und nahm erste Reitstunden.