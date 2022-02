Hinter den Kulissen der Zuger Vogelvoliere

Tier-Serie Hinter den Kulissen der Zuger Vogelvolieren ist Tierpfleger Walter Benz der Star Die Vogelvolieren im Bereich des unteren Landsgemeindeplatzes in der Stadt Zug sind übers ganze Jahr eine Attraktion. Die dort gehaltenen Vögel sind auf die eine oder andere Art einzigartig. Der Ornithologische Verein sorgt dafür, dass die grosszügigen Käfige nicht veröden. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Tierpfleger Walter Benz arbeitet als Tierpfleger für den Ornithologischen Verein Zug. Im Bild mit einem Gelbhaubenkakadu. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 31. Januar 2022)

Kaum ein Fussgänger oder eine Velofahrerin, die den öden Landsgemeindeplatz in der Zuger Innenstadt quert, richtet seinen Blick nicht zur Vogelvoliere hin. Die im ausgehenden 19. Jahrhundert als Fasanerie erstellte Baute ist, wie ihr Gegenstück näher zum Regierungsgebäude hin, eine Touristenattraktion. Auch viele Zugerinnen und Zuger berichten immer wieder, was sie dort in ihren jungen Jahren so alles erlebt haben.

Eine Geschichte geht so: Die roten Ibisse sollen ihre Federfarbe angeblich vom Verzehr von Hummern erhalten. Dass diese Farbe angefuttert ist, stimmt, jedoch verabreicht der Pfleger die Grundlage für die rote Pigmentierung mit dem Futter. Allen Ibissen ist der lange, leicht nach unten gebogene Schnabel gemein.

In der Zuger Voliere unterhalb des Restaurants Platzmühle gibt der Ornithologische Verein der Stadt Zug verschiedenen Ibisarten eine Heimat. Die wohl bekannteste Art in dieser Artenfamilie ist der Waldrapp. Ein Vertreter dieser Art hätte 2012 eigentlich von Bayern (Deutschland) in sein Winterquartier in der Toskana (Italien) fliegen sollen. Doch der Vogel landete statt am Mittelmeer im Kanton Zug. Fortan war er der Vogel, der die Schweiz bewegte. Später bekam er den Namen Shorty und erhielt sogar in der Zuger Katastrophenbucht ein Denkmal. Das Erinnerungsstück entwendeten Unbekannte seit 2015 gleich zweimal. Heute steht eine Kopie der Kopie speziell gesichert am selben Ort.

Walter Benz, er ist für die Hege und Pflege der Vögel des Ornithologischen Vereins der Stadt Zug in den Volieren am Zugerseeufer verantwortlich, hat die Fakten über den Waldrappen im Kopf. In der ungeregelten Natur ist diese Ibisart heute sehr selten. Im 16. Jahrhundert seien Waldrappen in Europa noch sehr häufig gewesen, doch im Zuge des dreissigjährigen Krieges (1618–1648) hätten die Menschen diese Tiere extensiv bejagt. Heute sind Bemühungen im Gange, diese Vögel wieder in Europa anzusiedeln. Dies geschieht mit einigem Erfolg.

Verein hütet 50 Vogelarten

Doch die Zuger Volieren bieten nicht nur Waldrappen ein Zuhause. Wie Benedikt Steinle, Vizepräsident des Ornithologischen Vereins Zug, erzählt, hütet sein Verein 50 verschiedene Vogelarten. Insgesamt tummeln sich rund 200 gefiederte Zweibeiner in den verschiedenen artgerecht hergerichteten Gehegen am Zugerseeufer. Damit sie noch möglichst lange ihre Fangemeinde beglücken können, dafür sorgen Walter Benz und drei weitere Teilzeitpfleger. Benz weiss bei jedem Vogel, was dieser zum Fressen braucht.

Das «Hirten» der gefiederten Tiere ist für ihn ein 60-Prozent-Job. Walter Benz ist dabei für die Zuger Ornithologen ein Glücksfall. Er ist ein «Tierversteher» durch und durch. Einerseits ist er Jäger, anderseits besitzt er eine eigene grosse Voliere und verfügt über eine Sammlung von rund 4000 Tierpräparaten. Zudem ist er noch Pächter in einem Jagdrevier. Will heissen: Benz ist Jäger und Sammler in einer Person.

Ein Vogelversteher, den sich jeder Ornithologischer Verein wünscht

Wer ihn reden hört, bekommt den Eindruck: Das Tierwohl steht bei ihm zuoberst. Die Vögel in der Voliere kommen grösstenteils aus eigener Zucht. Wie in anderen Lebensbereichen gibt es in dieser Szene auch eine Art von Transfergeschäften. Tauschen entlaste natürlich die Vereinskasse. Zukäufe variieren zwischen fünf und 1500 Franken. Wildvögel kommen nicht in die Gehege. Teuer seien, so weiss Benedikt Steinle zu berichten, zum Beispiel Gebirgspapageien.

Das Futter für die Vögel gibt es in 15 verschiedenen Varianten. Einige Futterstoffe bekommt der Ornithologische Verein gratis. Das Füttern der Vögel durch Passanten ist strengstens untersagt, willkommen seien jedoch, so Benz, Gaben pekuniärer Art:

«Diese Spenden haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt.»

Gemäss Benedikt Steinle verzeichnet der Verein einen Jahresumsatz von etwa 150’000 Franken, das meiste davon fliesst in die Volieren. Er erwähnt, dass leider die Zahl der Vereinsmitglieder in den vergangenen Jahren gesunken ist und heute bei rund 200 liegt. Ebenfalls in den Einflussbereich der Ornithologen gehört der Rehgarten in der Nähe der Schulanlage Schützenmatt. Diese Arbeit erledigt der Verein im Auftrag der Stadt Zug.

Vögel ohne Fressfeinde können sich sehr stark vermehren

Gefragt, welchen Lieblingsvogel er denn habe, antwortet der Tierpfleger Walter Benz: «Mich interessiert täglich ein anderer Vogel.» Der Zuger Vogelfachmann weiss auch, welche Vorschriften bezüglich der Gehege zu beachten sind.

Walter Benz wie auch Benedikt Steinle wissen aber nicht nur viel über die Vogelarten zu erzählen, denen sie ein Zuhause bieten. Sie haben auch ein fundiertes Wissen über Vögel, die bei uns leben. Die Population der nervigen Stadttauben bezeichnen beide als normal. Anders verhalte es sich bei den Saatkrähen und den Rabenkrähen. Letztere würden zunehmend die Habitate der Singvögel bedrängen. Es handle sich nicht um «eingeschleppte Vögel», doch weil die Fressfeinde (zum Beispiel der Habicht) fehlen, könnten sich diese Vögel vermehren.

In dieser Serie stellen wir Menschen vor, die sich beruflich oder in der Freizeit Tieren zuwenden.

