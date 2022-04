Tier-Serie Sie hat ein Flair für die grossen Tiere: Unterwegs mit einer Zuger Tierärztin Die Arbeit als Grosstierärztin ist anstrengend. Aber nicht nur. Eliana Zoller gibt einen Einblick in ihren Beruf. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 11.04.2022, 16.00 Uhr

Der Winter ist zurück, an diesem Freitag, Anfang April. Es ist 7 Uhr, kalt, dunkel und es schneit dicke Flocken. In den Räumen der Grosstierpraxis Bofeld in Baar brennt Licht. Noch ist es relativ ruhig. Tierarzt Damian Hotz, Chef der Grosstierpraxis, bietet Kaffee an und erklärt den üblichen Tagesablauf, als Tierärztin Dr. med. vet. Eliana Zoller eintrifft. Sie wird unseren Leserinnen und Lesern einen Einblick in die Arbeit einer Grosstierärztin geben.

Sie sei eigentlich auf Pferde spezialisiert, sagt die Veterinärin, die in Zürich studiert hat. Pferde bekomme sie aktuell zwar praktisch keine zu sehen, die Arbeit mit den grossen Nutztieren sei, wenn auch anstrengend, sehr befriedigend. «Es ist für mich ein Traumjob hier», lächelt sie.

«Keine Sorge, es wird nicht so ruhig bleiben wie jetzt», sagt die 37-Jährige. Kaum gesagt, beginnt das Telefon Sturm zu läuten – der Tag beginnt so richtig. Dann geht es gegen 7.30 Uhr zum ersten Einsatz. Eine Kuh hat am Tag zuvor gekalbt und hat nun Fieber. Die Nachgeburt hat sich offenbar nicht gelöst.

Während sich Tierärztin Eliana Zoller einkleidet und vorbereitet, lässt sie sich von Noldi Keiser auf den neuesten Stand bringen. «Banane», so der Name des Tiers, habe noch immer Fieber, daher hat Eliana Zoller den Verdacht, das Tier leide zudem an einer Euterentzündung.

Eliana Zoller streift sich die schulterlangen Plastikhandschuhe über und macht sich daran, «Banane» zu untersuchen. Das geschieht vaginal. Die Nachgeburt hat sich wie vermutet nicht gelöst, wie die Tierärztin feststellt. Das sollte sich allerdings in den nächsten Tagen ergeben.

Grosstierärztin Eliana Zoller untersucht eine Kuh mit Fieber. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. April 2022)

Genommen wird weiter eine Milchprobe aus jeder Zitze, die den Verdacht auf eine Euterentzündung bestätigt. Nachdem die Proben mit einer Testlösung vermengt wurden, verdickt sich die Milch aus der entzündeten Zitze. Untrügliches Zeichen einer Entzündung in diesem sogenannten Viertel.

Eliana Zoller entnimmt eine Milchprobe. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 1. April 2022)

Der Test fällt positiv aus: Bei der Kuh liegt eine Entzündung vor. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 1. April 2022)

Eliana Zoller verabreicht dem Tier in die entzündete Zitze ein Antibiotikum. Zudem erhält «Banane» ein fiebersenkendes Medikament. Noldi Keiser wird das Tier über die kommenden Tage beobachten und Eliana Zoller auf dem Laufenden halten. Schliesslich untersucht und behandelt die Tierärztin ein Kalb mit Durchfall, das vor gut einer Woche zur Welt kam.

Das Büro wird vor Ort erledigt

Er gehört zu jeder Tätigkeit: der Papierkram. Auch zum Alltag einer Tierärztin oder eines Viehhalters. Unter der schützenden Heckklappe des Praxisautos hält Eliana Zoller fest, was an welchem Tier getan wurde und welche Medikamente verabreicht wurden. Zudem nimmt sie die entsprechenden Einträge in den Papieren des Viehhalters vor. «Das erleichtert es, wenn einmal kontrolliert wird», sagt Noldi Keiser. Dann habe er alles beisammen und müsse nicht erst die notwendigen Unterlagen zusammensuchen.

Eliana Zoller erledigt die Büroarbeit unter der Heckklappe des Autos. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 1. April 2022)

Beim nächsten Termin, so erklärt sie, werde das tragbare Ultraschallgerät eingesetzt. Es müsse abgeklärt werden, ob einige Kühe trächtig sind. Zudem werden einige Tiere geimpft. Denn diese würden auf die Alp gehen.

Die Tierärztin ist auf dem Weg zu ihrem nächsten Termin. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 1. April 2022)

Auf dem Hof von Armin Röllin erklärt Eliana Zoller, dass sie verschiedene Tiere gegen Rauschbrand und Gamsblindheit impfen werde. Dies sei nötig, weil diese Tiere den Sommer auf einer Alp verbringen würden. Armin Röllin erklärt: «Vier Tiere werden den Sommer im Weisstannental verbringen, acht werden auf dem Zuger Alpli sein.» Die Vorschriften bezüglich Impfungen seien von Kanton zu Kanton verschieden, sagt Röllin.

Nachdem die Tiere geimpft sind, holt die Tierärztin ein schwarzes Kästchen mit einer rektalen Sonde aus dem Wagen. «Das ist das Ultraschallgerät», erklärt sie. «Hiermit werde ich einige Kühe untersuchen, um festzustellen, ob sie trächtig sind.» Während Eliana Zoller die Sonde in die Kuh einführt und vorsichtig hin und her bewegt, schaut sie konzentriert auf das Bild, das über den kleinen schwarzen Kasten flimmert.

Eliana Zoller untersucht die Kuh mit einem Ultraschallgerät. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 1. April 2022)

«Hier sieht man einen Eierstock», sagt sie. «Und da den Fötus. Man sieht auch das Herz schlagen. Dieses Tier ist trächtig.» Das zaubert Besitzer Armin Röllin ein Lächeln ins Gesicht. Zwar ist er mit den Resultaten – es sind nicht alle untersuchten Kühe trächtig – nicht ganz zufrieden, aber das sei eben die Natur, erklärt er. Manchmal klappe es, manchmal nicht.

«Die Tiere, bei denen keine Trächtigkeit festgestellt werden konnte, werden in den nächsten Tagen nochmals im Zyklus kontrolliert», so Eliana Zoller. Und wo nötig, wird der Natur mit entsprechenden Mitteln nachgeholfen. Inklusive Besuch vom Besamer.

Happy End für junges Rind

Die Wunde oberhalb der Klaue sieht schlimm aus. Eliana Zoller zeigt das Bild auf ihrem Handy. Um die tiefe Wunde verarzten zu können, musste das junge und noch wilde Tier in einer selber konstruierten Vorrichtung mit einem Gabelstapler in die Höhe gehoben werden. Bei der Kontrolle kam die Konstruktion wieder zum Einsatz.

Das Rind wird vom Traktor hochgehoben, damit Eliana Zoller es am Bein pflegen kann. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 1. April 2022)

«Wir haben zu Beginn der Behandlung noch überlegt, das Tier notschlachten zu lassen. Das aber wollten alle Beteiligten nicht. Deshalb wagten wir die Behandlung», sagt die Veterinärin. Und freut sich über den guten Ausgang. Lächelt – und fährt los zum nächsten Termin.

