Der vielseitige Alltag des Zuger Wildhüters Gregor Styger

Tier-Serie «Es ist mir wichtig, dass kein Tier lange leiden muss»: Wildhüter Gregor Styger gibt Einblick in seinen Arbeitsalltag Bei schwierigen, brenzligen oder auch gefährlichen Situationen mit Wildtieren holt man ihn. Wildhüter Gregor Styger vom Zuger Amt für Wald und Wild ist seit fast 20 Jahren im Dienste des Wohles von Wildtieren im Kanton Zug. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 23.10.2022, 05.00 Uhr

Gregor Styger spürt verletzte oder angeschossene Tiere mit seiner Schweisshündin Cora auf. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. Oktober 2022)

Ein Rehbock springt mitten in der Nacht vor ein fahrendes Auto, eine ausgebüxte Ratte taucht plötzlich in der WC-Schüssel eines Büros auf, Krähen belagern die Maisernte eines Landwirtes oder einer Landwirtin. Wenn sich schwierige, brenzlige oder auch gefährliche Situationen zwischen Mensch und Wildtier ereignen, holt man im Kanton Zug ihn, oder einen seiner zwei Arbeitskollegen, zur Hilfe: Wildhüter Gregor Styger vom Zuger Amt für Wald und Wild.

Der 56-Jährige arbeitet seit bald zwei Jahrzehnten in diesem Amt. Den Wechsel vom Unternehmer und Personalberater zum Wildhüter hat der gebürtige Unterägerer nie bereut. Denn abwechslungsreicher könnte ein Beruf gar nicht sein. «Ich habe keinen typischen Tagesablauf und am Morgen gehe ich normalerweise anstatt in das Büro, zuerst in das Waldrevier, um mir einen aktuellen Überblick zu verschaffen», so der Vater von drei erwachsenen Kindern.

Regulierung des Wildtierbestands

Da aktuell die Rehwildjagd stattfindet, ist Styger, der den eidgenössischen Fachausweise als Wildhüter und Fischereiaufseher besitzt, an den Jagdtagen jeweils montags, mittwochs und samstags beispielsweise auf dem Raten unterwegs. Dabei macht er Kontrollen der erlegten Wildtiere, überprüft, ob die Schussmeldekarten richtig ausgefüllt sind, Schussdistanzen eingehalten wurden oder ob Waldstrassen unerlaubterweise befahren wurden. Styger erklärt:

«Meine beiden Kollegen und ich sind dafür verantwortlich, dass die Gesetze rund um die Jagd und auch die Fischerei im Kanton Zug eingehalten werden.»

Dementsprechend zähle er im Frühling auch den Wildtierbestand mit den Jägern und Jägerinnen zusammen, wodurch errechnet werden kann, wie viele Tiere in den bestimmten Jagdzeiten zum Abschuss freigegeben werden. «Sobald die freigegebene Anzahl der Tiere erlegt wurde, ist die Jagd auf diese Wildtierart vorbei. Andernfalls kann es zu einer Nachjagd kommen», so Styger weiter.

Wildhüter Gregor Styger beim Überprüfen einer Fuchsfalle in einem Zuger Quartier. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. Oktober 2022)

Vor der aktuellen Rehwildjagd fand die Hirsch- und Gämsenjagd im September statt und ab Mitte November werden vorwiegend Füchse und Dachse bejagt.

Kein Tier soll lange leiden

«Wenn ein Wildtier angefahren wird und wegspringt, ist es ebenfalls meine Aufgabe, es aufzuspüren und von seinem Leid zu erlösen. Es ist mir sehr wichtig, dass kein Tier lange leiden muss», fährt Gregor Styger fort. Dabei ist ihm seine ausgebildete Schweisshündin Cora seit Jahren eine besondere Hilfe. Schweisshunde sind Jagdhunde, die darauf spezialisiert sind, verletztes Wild bei der Nachsuche zu stellen.

Gregor Stygers ausgebildete Schweisshündin Cora nimmt Spuren von verletzten Tieren sofort auf. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. Oktober 2022)

Das Erlösen der Tiere fiel ihm nicht immer leicht, er habe aber mit der Zeit gelernt, dass er den Tieren so hilft. Auch mit der Eruierung der Anzahl Tiere, die erlegt werden dürfen, schütze der Wildhüter den Lebensraum und die Ressourcen: «Würde man keine Wildtiere mehr erlegen, gäbe es viel mehr Unfälle, bei denen Tiere vor Autos rennen.»

Jährlich werden die Wildhüter etwa rund 100-mal zu einem Unfallort mit einem Wildtier gerufen: «Erreichbar sind wir 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr über die Zuger Polizei, da immer jemand von uns Pikettdienst hat. Dabei ist die Vorgabe, dass wir jederzeit spätestens zehn Minuten nach einem Anruf losfahren.»

Gregor Styger befestigt Wildwarnreflektoren an ausgesuchten Strassenabschnitten (hier auf dem Raten), um damit Fahrzeugunfällen mit Wildtieren vorzubeugen. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. Oktober 2022)

Die erlösten Tiere würden anschliessend vom Kantonstierarzt untersucht werden und bei einwandfreier Gesundheit dürfte das Wildfleisch konsumiert werden. «Ansonsten wird der Kadaver nach Baar in die regionale Tierkörpersammelstelle gebracht und fachgerecht entsorgt», führt Styger weiter aus.

Zu gefährlich sei es, ein Wildtier, das nie in Kontakt mit Menschen kam, mit dem Auto mitzunehmen. «Das muss man immer wieder betonen. Wenn es zu einem Unfall kommt oder man ein verunfalltes Tier antrifft, muss man die Polizei verständigen und nicht in die Nähe des Tieres gehen. Die Polizei verständigt anschliessend uns», sagt Styger. Man sollte auch nicht versuchen, ein verunfalltes Tier in eine Jacke oder eine Decke zu wickeln.

Von Bekämpfung von Tierseuchen bis zur Zählung aller Schwäne

Da Wildtiere auch ausserhalb von Wäldern nach Nahrung suchen oder die Umgebung erkunden würden, montiert Styger Wildwarnreflektoren an ausgesuchten Strassenabschnitten, um damit Fahrzeugunfälle mit Wildtieren zu minimieren. «Auf regelmässigen Rundgängen beobachte ich ausserdem das Wild und kann frühzeitig eine allfällige Tierseuche erkennen und wirksam bekämpfen», zählt Styger seine Aufgaben auf.

Regelmässig montiert Gregor Styger Fotofallen an Waldbäumen, um Tieraktivitäten zu überwachen. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. Oktober 2022)

Im Winter, wenn die Futterbeschaffung schwieriger ist, geht es vor allem darum, die Wildeinstände zu schützen und schwache Tiere ausfindig zu machen. «Um herauszufinden, wie gewisse Schäden entstehen, montiere ich regelmässig Fotofallen an Waldbäume an. Die meisten Tieraktivitäten passieren in der Nacht», erläutert der Wildhüter.

Er fährt fort: «Auch wenn Nutztiere gerissen werden, ist es meine Aufgabe herauszufinden, was für ein Wildtier es war und dafür zu sorgen, dass es nicht mehr vorkommt.» Selbstverständlich werde ein Wildhüter auch bei Wolfssichtungen verständigt und behalte den Zuger Schwanen- und Biberbestand im Auge: «Bei den Bibern ist eine Zunahme und bei den Schwänen ein Rückgang des Bestandes feststellbar.»

Die «Handtasche» des Wildhüters: In seinem grossen Auto hat der Zuger Wildhüter Gregor Styger bei seinen Kontrollfahrten im Waldrevier alle wichtigen Utensilien dabei. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. Oktober 2022)

Zudem betreiben die Wildhüter und Fischereiaufseher in den Monaten November bis Mai die kantonale Brutanstalt in Walchwil. In dieser Zeit werden der Zuger Rötel, Bachforellen, Seeforellen, Felchen und der Hecht erbrütet. Den Zugersee von Schwemmholz und wuchernden Wasserpflanzen im Bade- und Hafenbereich zu säubern, gehört ebenfalls in den Aufgabenbereich der Wildhüter. «Nebenbei erledige ich auch administrative Aufgaben – dann aber ausserhalb des Waldes», sagt Styger abschliessend.

In dieser Serie stellen wir Menschen vor, die sich beruflich oder in der Freizeit Tieren zuwenden.

