Cham: Stefanie Schleiss erzählt aus dem Leben einer Reitlehrerin

Stefanie Schleiss: «Zwei Leben sind mindestens nötig, um das Handwerk der Reitlehrerin zu beherrschen» Die Chamerin hat sich auf die Pferderasse der Isländer spezialisiert. Sie feiert sportliche Erfolge und unterrichtet auf dem Familienhof das sogenannte Gangpferdereiten. Fabian Gubser

Reitlehrerin Stefanie Schleiss mit Schülerin Andrea Stadelmann (auf dem Pferd). Bild: Matthias Jurt (Cham, 16. Februar 2022)

Plötzlich schnellt ein Reh aus dem Dickicht hervor. Frau Iten, die sich nach ihrem Feierabend auf einen gemütlichen Ausritt gefreut hatte, ist gefordert: Ihr Pferd scheut sofort. «Ziel ist es, dass die Reiterin auch in diesem unerwarteten Moment die Kontrolle über ihr Pferd behält», sagt Stefanie Schleiss zu diesem fiktiven Beispiel. Darauf arbeitet die 26-jährige Reitlehrerin mit ihrer Kundschaft hin. Sie gibt zu bedenken, dass man als Reiterin eine grosse Verantwortung trage:

«Ein Pferd ist ziemlich schwer und ein eigenwilliges Wesen, das flüchtet, wenn es erschrickt.»

Deswegen sei es wichtig, dass Reiterin und Pferd in der Lage sind, sicher zusammenzuarbeiten.

Schleiss spricht im «Reiterstübli», ihrem funktional eingerichteten Minibüro neben dem Reitviereck, über ihren Traumjob. Bereits viermal wurde sie im Islandpferdereitsport Schweizer Meisterin. 2016 hat sie sich als Reitlehrerin auf dem Islandpferdehof Grobenmoos in Hagendorn selbstständig gemacht. Schleiss ist spezialisiert auf Kundschaft mit eigenem Pferd. «Ziel ist es, mit seinem Pferd sicher und mit Freude von A nach B zu kommen», sagt sie. Durch ihre Erfahrung bereitet Schleiss ihre Kundschaft auch auf Turniere vor.

Das Wohlergehen sei das Wichtigste

Was macht ihrer Meinung nach eine gute Reitlehrerin aus? «Die Kunst besteht darin, dass ich das, was ich vermitteln möchte, so erkläre, dass es die Kundschaft versteht – und es ihrem Tier verständlich weitergibt», sagt Schleiss. Man müsse also immer beide im Fokus behalten. Geduld, Einfühlungsvermögen und Erfahrung. «Bei uns in der Szene sagt man, dass es mindestens zwei Leben braucht, um das Handwerk des Reitlehrers zu beherrschen.»

Der Laie hört ab und zu, dass beim Reitsport nicht immer das Wohl der Pferde im Vordergrund steht. Wie sieht das Stefanie Schleiss? «Das Wohlergehen des Pferdes muss immer an erster Stelle stehen.» Deswegen sei jeder Reiter in der Verpflichtung, sich mit dem Wesen Pferd auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie es tickt und es korrekt trainiert werden soll. «Und da komme ich als Reitlehrerin ins Spiel und habe eine sehr grosse Verantwortung für das Wohlergehen des Pferdes.»

Arbeitet mit der Pferderasse Isländer: Reitlehrerin Stefanie Schleiss. Bild: Matthias Jurt (Cham, 16. Februar 2022)

Sie wählte nicht den klassischen Weg

Der klassische Weg zu diesem Beruf beginnt mit einer Lehre als Pferdefachfrau/Pferdefachmann EFZ.

«Viele unterschätzen, wie körperlich anstrengend dieser Beruf ist. Die Tage sind lang und Einzelne brechen die Ausbildung deswegen auch ab oder arbeiten nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr auf dem Beruf»,

sagt Schleiss. Die Lernenden verbringen viel Zeit draussen und stossen beispielsweise schwere Garetten umher. Nach drei Jahren sei man nicht nur in der Betreuung von Pferden ausgebildet, sondern könne laut Schleiss auch auf einem Grund-Niveau unterrichten und reiten. Danach kann sich die angehende Reitlehrerin bis zum Abschluss der höheren Fachprüfung weiter ausbilden lassen.

Anders bei Schleiss: Sie wuchs auf dem Hof ihrer Eltern mit Pferden auf. Während sie eine KV-Lehre auf der Post durchlief, bildete sie sich im Reiten und Unterrichten weiter. Ohne Lehre als Pferdefachfrau, aber mit einem Erfahrungsschatz im Rucksack, liess sie sich bis zur Reitlehrerin Fachrichtung Gangpferdereiten ausbilden.

Ist den ganzen Tag an der frischen Luft: Reitlehrerin Stefanie Schleiss, hier mit ihrer Schülerin Andrea Stadelmann (auf dem Pferd). Bild: Matthias Jurt (Cham, 16. Februar 2022)

Schleiss’ Hof ist der grösste Islandpferdehof im Kanton Zug. «An der Rasse fasziniert mich, dass sie neben den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp auch die Spezialgangarten Tölt und Rennpass beherrscht. Zudem ist sie sehr ausgeglichen, sensibel und gleichzeitig temperamentvoll.» Die kleineren, jedoch kräftigen Tiere seien vielseitig einsetzbar und für alle Arten von Kunden geeignet. Den Ausschlag für diese Rasse gab eine Einstellerin, die vor mehr als 20 Jahren mit ihren beiden Islandpferden auf den Hof von Stefanie Schleiss' Eltern Silvia und Markus Schleiss kam. Begeistert von dieser Rasse gibt es auf dem Familienhof heute nur noch Islandpferde. Die Pferdepension betreibt die Mutter, während die Tochter unterrichtet und die Pferde der Kunden aus- und weiterbildet.

«Der Markt für Reitlehrerinnen und -lehrer ist gut», sagt Schleiss, «aber man macht es nicht wegen des Geldes. Es ist mehr, es ist eine Leidenschaft für Mensch und Pferd da zu sein und sie auf ihrem Weg begleiten zu dürfen.» Sie als Selbstständige sei rund 50 Stunden pro Woche am Unterrichten oder im Sattel.

Aber der Einstieg sei schwer:

«Man muss körperlich arbeiten und kommt teils auf die Welt, in der Realität ist nicht alles wie im Pferdemagazin Wendy.»

Das Wetter sei nicht immer schön, das Pferd nicht immer brav. Dafür könne man sich später immer weiterbilden. Der Reitsport ist vielfältig: Springen, Dressur, Gespannfahren, Westernreiten und Horsemanship sind weitere Disziplinen.

Reitlehrerin Stefanie Schleiss spezialisierte sich auf Kundschaft mit eigenem Pferd. Auf diesem Pferd sitzt ihre Schülerin Andrea Stadelmann. Bild: Matthias Jurt (Cham, 16. Februar 2022)

Zurück zum eingangs erwähnten Beispiel: Für Frau Iten ist es laut Schleiss sehr hilfreich, wenn sich von hinten nähernde Jogger oder Biker, frühzeitig durch ein kurzes «Hallo» bemerkbar machen. Dann kann Frau Iten das Fluchttier Pferd auf die von hinten kommende «Gefahr» vorbereiten. So wird sich ihr Pferd mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht erschrecken und sie kann ihre Auszeit im Wald weiter geniessen.

In dieser Serie stellen wir Menschen vor, die sich beruflich oder in der Freizeit Tieren zuwenden.

