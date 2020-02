«Top Sportevents Zug» für das laufende Jahr bestimmt Zehn Sportveranstaltungen sind von der kantonalen Sportkommission für das Jahr 2020 mit dem Label «Top Sportevent Zug» bedacht worden. Die Auszeichnung wird seit 2016 vergeben und bringt den Veranstaltern Wertschätzung und mehr Visibilität. 25.02.2020, 12.00 Uhr

Das Quer durch Zug ist einer der zehn Top Sportevents des Jahrs 2020. Bild: PD

(haz) Die als «Top Sportevent Zug» ausgezeichneten Veranstaltungen sind im Kanton Zug traditionell verankert, nicht kommerziell ausgerichtet, sie bewegen Jugendliche und Erwachsene – und sie strahlen mit ihrem Image über die Kantonsgrenzen hinaus. «Wir wollen herausragenden Zuger Sportveranstaltungen mit dem mittlerweile etablierten Label mehr Wertschätzung geben und ihnen zu höherer Visibilität verhelfen», lässt sich Adrian Andermatt, Präsident der kantonalen Sportkommission in einer Medienmitteilung der Zuger Gesundheitsdirektion zitieren.

Die zehn auserwählten Sportevents erhalten neben der offiziellen Auszeichnung einen Beitrag aus dem Swisslos Sportfonds von maximal 5000 Franken. Die kantonale Sportkommission zeichnet die zehn Topevents für jeweils ein Jahr aus. Die Auszeichnung wurde den Verantwortlichen der Sportveranstaltungen am Mittwoch, 22. Januar, anlässlich einer kleinen Feier offiziell verliehen. «Mit dem Label und dem finanziellen Zustupf werden Zuger Traditionsanlässe gewürdigt, die teilweise seit Jahrzehnten mit viel Herzblut durchgeführt und stetig weiterentwickelt werden. Sie sind wichtig für den Sport an sich, für das gesellschaftliche Leben und für den Milizgedanken in unserem Kanton», sagt der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister.

Die «Top Sportevents Zug» für das Jahr 2020 (in alphabetischer Reihenfolge):