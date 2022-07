Ferien auf dem Campingplatz boomen - auch im Kanton Zug

tourismus Camping boomt – auch im Kanton Zug: «Die Ferien fangen schon beim Packen an» In der ganzen Schweiz sind sie gefragt: Campingplätze. Die Familie Maienfisch aus dem Aargau verbringt ihren Urlaub schon zum fünften Mal auf jenem in Unterägeri – obwohl sie ihren Wohnwagen anfangs gar nicht zu diesem Zweck angeschafft hat. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 20.07.2022, 17.00 Uhr

Eigentlich ist es für das schnelle Spiel fast zu heiss: Philipp Bucher, Karin Maienfisch und die Kinder Andri (12) und Ladina (11) spielen «Ligretto» (von links). Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 19. Juli 2022)

Karin Maienfisch hatte Glück: Sie konnte sich für diesen Sommer einen der begehrten Plätze des Campingplatzes Unterägeri ergattern. Zwei Wochen dauert der Aufenthalt der Aargauerin und ihrer Familie. Auf einem grosszügigen Stellplatz, direkt am See mit Badegelegenheit und Aussicht auf die Berge.

Jetzt sitzt die 44-Jährige mit ihrem Partner Philipp Bucher (55) und den beiden Kindern Ladina (11) und Andri (12) auf Campingstühlen vor ihrem Wohnwagen. Sie schenkt ein Glas Mineralwasser ein.

«Der Tipp, nach Unterägeri zu fahren, kam von einer Kollegin, die in Zug wohnt»,

erzählt Karin Maienfisch. Für sie sei die Lage am See sehr wichtig – gerade bei den hohen Temperaturen.

Sie schätzt an den Ferien im Wohnwagen, immer das eigene Bett dabei zu haben und den Austausch mit interessanten Nachbarinnen und Nachbarn. «Wir haben heute bereits einige uns bekannte Gesichter gesehen.»

Für Bucher ist das Campen «wie ein ausgedehnter Alltag», wobei die Ferien «schon zu Hause beim Packen anfangen». Im Gegensatz zur Flugreise müsse dabei nicht aufs Gewicht geachtet werden.

Direkt am See: der Stellplatz 334. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 19. Juli 2022)

Und wieso nicht mit dem Wohnwagen ins Ausland? «In der Schweiz sind Campingferien mit wenig Aufwand verbunden», so der 55-Jährige. Im Sommer wäre es ihm bei geschätzten 40 Grad am Mittelmeer zu heiss und zu eng. Seine Partnerin ergänzt: «Wenn jemand von uns beiden noch arbeiten muss, kann der andere flexibel nachkommen, ohne lange fahren zu müssen.»

Die Wochenenden sind fast komplett ausgebucht

«Der Camping-Boom hält weiter an», sagt Esther Egli, die den Campingplatz Unterägeri leitet. «Am Wochenende sind wir zurzeit praktisch voll – ausser für Zelte.» Unter der Woche wünsche sie sich noch etwas mehr Gäste. Grundsätzlich seien die Zahlen aber schon seit Ostern «sehr erfreulich» und mit denen im Vorjahr vergleichbar. Egli hat festgestellt:

«Beliebt sind – vor allem bei jüngeren – VW-Busse wegen ihrer Flexibilität, ansonsten sehe ich einen Trend zu immer grösseren Fahrzeugen.»

Ähnlich rosig laufen die Geschäfte ein paar Kilometer weitere am See in Oberägeri – auf dem Campingplatz Naas-Sod. «Der Camping-Boom hat schon vor Corona angefangen», so Inhaber Patrick Müller. Dank des schönen Wetters laufe es dieses Jahr bisher noch etwas besser als 2021.

Damals fehlten der Saison drei bis vier Wochen aufgrund des schlechten Wetters. Das ist dieses Jahr bis jetzt nicht so: Die stärksten Wochen Ende Juli und Anfang August seien seit längerer Zeit ausgebucht.

«Teilweise klingelte bei uns das Telefon 30- bis 40-mal am Tag.»

Konkrete Zahlen liegen für den Campingplatz des Touring Clubs Schweiz (TCS) am Zugersee vor. Der TCS ist laut eigenen Angaben der grösste Anbieter von Campingplätzen in der Schweiz. Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit, spricht von einem schweizweit anhaltenden Boom.

Der Buchungsstand in Zug sähe «sehr gut» aus:

«In Zug verzeichnen wir einen Rückgang der Logiernächte von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr, jedoch ein Plus von 50 Prozent gegenüber 2019.»

Unter der Woche gäbe es noch einzelne Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen. «An den Wochenenden ist der Campingplatz bis am 7. August ziemlich voll, aber auch hier sind noch einzelne Buchungen möglich», sagt Grützner.

Man müsse immer früher reservieren

Zurück zum Stellplatz 334 in Unterägeri. Nachteile sieht die Familie beim Campen nur wenige: Karin Maienfisch nennt das für sie aufwendige Packen und Entpacken und den relativ begrenzten Platz im Wohnwagen, wenn es mehrere Tage regnet.

Liegt griffbereit: die Ausrüstung fürs Stand-up-Paddling. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 19. Juli 2022)

Ursprünglich hat sie sich den Campingwagen zugelegt, um ihn vor dem Zuhause abzustellen und darin ihr eigenes Büro einzurichten. Sie und ihr Partner sind an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz als Berater für Schulen tätig. «Die Kinder wollten dann aber bald in die Ferien damit.»

Mittlerweile, so Philipp Bucher, seien die Plätze wegen der grossen Nachfrage etwas teurer geworden und man müsse immer früher reservieren. Darauf angesprochen, machen sich die beiden nach dem Gespräch auf zur Rezeption, um sich zu erkundigen, ob ihr geliebter Platz auch nächstes Jahr noch frei ist.

Weitere Campingplätze befinden sich laut der Website von Ägerital-Sattel Tourismus unter anderem in Morgarten (Camping Neselen und Camping Chällermatt) und Unterägeri (Camping Hinterwiden-Hof).

