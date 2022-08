Kanton Zug So vielfälligt kann man im Kanton Zug die Freizeit geniessen Gemäss Zug Tourismus gehören Wandern und Velofahren zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Was kommt sonst noch gut an? Wir haben eine Auswahl zusammengestellt. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 11.08.2022, 11.23 Uhr

Wandern ist eine beliebte Aktivität im Kanton Zug. Zum Beispiel wie hier mit Sicht auf das Ägerital. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 09. Juli 2021)

Die Sommerlager neigen sich langsam dem Ende zu, und viele Leute kommen aus den Ferien zurück. Man schwelgt in Erinnerungen und fragt sich: «Was könnte ich jetzt machen?» So gibt es auch im Kanton Zug eine Vielzahl von Aktivitäten und Ausflügen, um die Schatzkiste der tollen Erlebnisse zu erweitern. «Velofahren ist zurzeit sehr beliebt, und die Nachfrage steigt immer mehr», sagt Martin Strahm, Produkt Manager von Zug Tourismus.

Aber auch Schnitzeljagden, Wandern, Gruppenangebote und die öffentlichen Stadtführungen am Samstag kommen gut an. «Viele wollen Verpasstes aufgrund der Pandemie nachholen», so Strahm. Und bei diesen Temperaturen sind natürlich auch die Zuger Badis sehr gefragt. Im Folgenden haben wir eine Auswahl von Ausflügen und Freizeitaktivitäten im Kanton Zug zusammengestellt.

Mit der Schnitzeljagd «Finding Daniel» kann die Stadt Zug auf spielerische Weise kennen gelernt werden. Das Ziel ist es, den verschwundenen Guide Daniel zu finden. Dieser schickt ständig neue Nachrichten per Chatbot, um den Detektivinnen und Detektiven die Suche zu erleichtern. Der Preis: 32 Franken für eine Gruppe von maximal fünf Personen.

Der ÖV Rätsel Trail ist eine Schnitzeljagd mit dem öffentlichen Verkehr durch den Kanton Zug. Zwei verschiedene Routen («Familie» und «Genuss & Kultur») entlang des ÖV-Netzes mit jeweils vier beziehungsweise sechs Posten (Haltestellen) stehen zur Auswahl. An jedem Posten ist ein Rätsel zu lösen. Benötigt wird nur ein ÖV-Ticket. Der Trail ist bestens für Schulreisen, Vereinsausflüge oder als Freizeitprogramm für Familien geeignet.

www.zug-tourismus.ch | www.zvb.ch | Die Druckversion von «Finding Daniel» ist bei Zug Tourismus, Bahnhofplatz, 6300 Zug erhältlich.

556 km ausgeschilderte Wanderwege warten im Kanton Zug auf Bewegungsfreudige. Wer wandern will, findet auf der Webseite von Zug Tourismus oder auch bei den Zugerland Verkehrsbetrieben verschiedene Vorschläge. So erreicht man auf einem dieser Bergwanderwege den höchsten Punkt des Kantons Zug – den Wildspitz auf dem 1579 Meter hohen Rossberg.

www.zug-tourismus.ch

Bis Oktober findet jeden Samstag eine öffentliche Führung durch die Zuger Altstadt statt. Dabei erfährt man das Wichtigste über die Geschichte der Stadt Zug, über ihre Höhepunkte und Katastrophen. Viel Überraschendes wartet bei diesem Rundgang darauf, entdeckt zu werden. Die Führung findet bei jedem Wetter statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist jeweils um 9.50 Uhr beim Zytturm. Pro Person kostet es fünf Franken, Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 18 Jahren sind gratis.

Öffentliche Stadtführung: Hier mit dem Schwerpunkt auf der St. Oswaldskirche. Bild: Stefan Kaiser

(Zug, 11. August 2020)

www.zug-tourismus.ch

Der Altstadtmarkt in Zug. www.altstadt-zug.ch

Jeden Samstag von acht bis zwölf Uhr bieten auf dem Landsgemeindeplatz verschiedene Marktfahrerinnen und -fahrer am Zuger Altstadtmarkt ihre Produkte an. Auf dem Wochenmarkt werden Antipasti, Gemüse, Früchte, Käse, Salben und Weiteres verkauft.

www.zuger-altstadtmarkt.ch

«Kirsch- und Brauereiführungen sind ebenfalls sehr beliebt», so Strahm von Zug Tourismus. Jeden dritten Samstag im Monat werden diese durch Zug Tourismus öffentlich durchgeführt. Das Mindestalter ist 16 Jahre. Vorauszahlung ist erforderlich. «Unsere Brauereiführungen erfreuen sich grosser Beliebtheit, ob als Firmen- oder Vereinsanlass», heisst es auf der Website der Brauerei Baar.

Wer sich für eine Kirsch-Führung interessiert, ist bei der Destillerie Etter in Zug an der richtigen Adresse. Montag bis Freitag gegen Voranmeldung werden diese durchgeführt. Nach der Besichtigung haben Besuchende die Möglichkeit, die Etter-Fruchtbrände zu degustieren.

Wie entsteht der berühmte Zuger Kirsch? Eine Führung durch die Destillerie Etter gibt Antworten. Bild: Maria Schmid

(Zug, 12. März 2020)

www.brauereibaar.ch | www.etter-distillerie.ch

Im Kanton Zug gibt es 200 Kilometer Velo- und Bikerouten. www.zug-tourismus.ch

Das Zugerland hat an Velostrecken einiges zu bieten. «Vom spannungsreichen Biketrail bis zur gemütlichen Velotour – 200 km Velo- und Bikerouten erwarten Sie gleich vor der Haus- oder Hoteltür», heisst es auf der Website von Zug Tourismus. Die Organisation arbeitet in diesem Jahr eng mit der Herzroute AG zusammen, um den Bereich E-Velo zu entwickeln, so Martin Strahm. «Unter anderem ist die Morgarten-Runde entstanden, welche Gäste in ein bis zwei Tagen mit dem E-Velo abfahren können.»

www.zug-tourismus.ch

«Aufgrund von Hochrechnungen gehen wir von 25'000 Fahrten pro Jahr auf dem Zugerbergtrail aus», sagt Christoph Jans, Präsident der IG Mountainbike Zug. Es seien alle Altersgruppen präsent, so Jans. «Der Pumptrack Cham wird ebenfalls sehr intensiv von allen Altersgruppen genutzt, zum Plausch wie auch für Nachwuchstrainings.» Bike-Experte Christoph Jans gibt folgende Tipps zum Mountainbiken:

www.zugerbergtrail.ch / www.mountainbikezug.ch / www.pumptrackcham.ch

Nur mit Helm, Handschuhen und Brille aufs Bike. Noch besser: weitere Schoner hinzunehmen.

Das Bike muss in einwandfreiem Zustand sein.

Für mehr Spass und Sicherheit lohnt es sich, zu zweit auf Tour zu gehen oder mindestens jemanden über die Route und die ungefähre Zeit zu informieren.

Für Anfänger empfiehlt Christoph Jans, diese Massnahmen in Betracht zu ziehen:

Sich selber richtig einschätzen.

Die Signalisation kennen gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU): blau, rot und schwarz wie auf Skipisten.

Wetter- und Trail-Zustand einschätzen (trocken oder nass, rutschig oder griffig).

Freunde fragen, die Erfahrung haben und den Trail kennen.

Guide buchen für Fahrtechniktraining, das heisst Körperposition, richtig Bremsen, richtig Kurven fahren usw.

Schwierige Stellen zuvor anschauen.

Fahrsicherheit zuerst im Flachen oder auf dem Pumptrack in Cham erlangen.

Mit mindestens Helm, Handschuhen und Brille aufs Bike wird empfohlen. Bild: Archiv / Roger Zbinden

Die Höllgrotten in Baar: Faszinierende Farbenwelten. www.hoellgrotten.ch

Seit 1887 sind die Höllgrotten in Baar öffentlich zugänglich. Im Jahr 1917 wurde ein künstlicher Verbindungsstollen geschaffen, sodass die Grotten heute in einem Rundgang besichtigt werden können. Sie sind täglich von 9 bis 17 Uhr durchgehend bei jeder Witterung geöffnet. Wer möchte, kann sich für Spezialführungen wie «Höllgrotten Kristall-Klangerlebnis» oder «Märchen-/ Sagen-Führungen» anmelden.

www.hoellgrotten.ch

Bergab: So geht der Trottinett-Plausch am Zugerberg.

Es gibt zwei Routen für den Trottinett-Plausch am Zugerberg: Entweder fährt man vom Zugerberg direkt nach Zug (30 Minuten) oder via Lorzentobel und Höllgrotten nach Zug (1,5 bis 2 Stunden). Eine Reservierung ist erforderlich.

www.zbb.ch / www.rother-events.ch

Ein Schiff der Zugersee Schifffahrt bei der Anlegestelle Cham. Bild: Stefan Kaiser, (Cham, 1. September 2020)

Auch auf dem Schiff bieten sich einige Aktivitäten an. Vom Zugersee Zmorge (auch für Langschläfer), Pasta-Mittagshit, Sunset-Barbecue über den Süssen Sonntag und das Salsa-Schiff bis hinüber zum Dinner-Krimi (ab Oktober) ist vieles dabei. Vom 11. Juli bis 19. August fährt das Sommer-Mittagsschiff auf dem Ägerisee Montag bis Freitag, während der übrigen Saison nur samstags.

www.aegerisee-schifffahrt.ch / www.zugersee-schifffahrt.ch

