Vereine&Verbände Trachtengruppe Baar erhält Zuwachs Den Baarer Verein führt neu ein Co-Präsidium. An der Generalversammlung wurden einige Mitglieder geehrt. Für die Trachtengruppe: Andrea Andermatt-Müller 25.03.2022, 16.27 Uhr

Die scheidenden Vorstandsmitglieder Rita Schleiss, Hedy Wismer, Monika Iten. Bild: PD

Die 80. Generalversammlung der Trachtengruppe Baar wurde auch in diesem Jahr auf virtuellem Weg durchgeführt, und die Mitglieder wurden zur Online-Abstimmung eingeladen. Alle Geschäfte wurden angenommen und der Vorstand entlastet. Der Jahresbericht war gespickt mit Ereignissen, die wir trotz der schwierigen Umstände durchführen konnten: Zu den «Highlights» gehören der virtuelle «Heim@Abend», der Auftritt der U21 am Samschtig-Märt, die Hochzeit von Raphaela und Dani, Treffen bei Geburtstagen, die Jeepfahrt der Gmüetliche Lüüt oder der Trachtenausflug. Die Gruppen- und Tanzleiter hatten sich mit viel Einsatz mit den verschiedenen Ansprüchen der Mitglieder und den sich immer wieder ändernden Schutzbestimmungen auseinandergesetzt und erfolgreich die Gruppen am «Leben erhalten».

Im vergangenen Vereinsjahr begleiteten wir unser Ehrenmitglied Maria Hotz mit Chorgesang und den Vereinsfahnen auf ihrem letzten Weg.

Es gibt viele Wechsel im Vorstand

Darüber hinaus konnten wir mit Freude vier Neumitglieder in den Verein aufnehmen. Unter Traktandum Wahlen wurden Alina Bigliotti, Andrea Schelbert und Monica Riedi neu in den Vorstand aufgenommen. Marianne Schneider, Evelin Matzinger, Daniel Rüttimann und Ruth Andermatt wurden bestätigt. Der Verein wird jetzt im CO-Präsidium von Andrea Andermatt (bisher) und Alina Bigliotti (neu) geleitet.

Verdankungen und Ehrungen von Mitgliedern wurden als Beilage in schriftlicher Form den GV-Unterlagen zugestellt und die Geschenke persönlich überbracht. Astrid Merz erhält für 30 Jahre Aktivmitgliedschaft die Ehrenurkunde. Rita Schleiss wurde für 50 Jahre, Jolanda Gabriel für 40 Jahre Aktivmitgliedschaft gratuliert.

Madlen Rogenmoser wurde für 10 Jahre als Rechnungsrevisorin und Franziska Müller für 16 Jahre als «Websiteverantwortliche» gedankt. Bei den Gmüetliche Lüüt gab es nach 26 Jahren eine Stabsübergabe: Martin Hotz übergab die Verantwortung als Tanzleiter an Andrea und Silvan Hotz. Ihm gebührt für seinen langjährigen Einsatz für das Trachtenwesen ein grosser Dank.

Dem Vorstand war es ein grosses Anliegen, sich in gebührender Form von den scheidenden Vorstandsmitgliedern zu verabschieden. So trafen sich der «alte» und der neue Vorstand in kleinem Rahmen und feierte mit einem Umtrunk das Vergangene und die Zukunft unseres Vereins. Schön ist, dass alle weiterhin aktiv am Vereinsleben teilnehmen.

Die Online-Umfrage bestätigte den Vorschlag, Hedy Wismer zum Ehrenmitglied zu ernennen. Sie amtete von 2004 bis 2013 als Materialverwalterin, bevor sie sich als CO-Präsidentin zur Verfügung stellte. Hedy hatte die Organisation von vielen Arbeitseinsätzen inne. Auch die Ansprachen an den Konzerten und die Führung durch die GV lagen ihr sehr. Die zusätzlichen Aufgaben führte sie mit viel Engagement aus.

Monika Iten nach 8 Jahren als Materialverwalterin und Rita Schleiss nach 22 Jahren als Vertreterin der Gmüetliche Lüüt gaben ihr Amt weiter.

Der Heimatabend findet heuer statt

Der neugewählte Vorstand nahm die Herausforderung der kurzfristigen Vorbereitung an: Am 9. April 2022 wird wieder ein Heimatabend stattfinden.

Das Motto:«...churzentschlosse...» ist selbsterklärend. Der Chor, die Tanzgruppe, die Tanzgruppe Gmüetlichi Lüüt, die Kinder- und Jugendgruppe und die Trachtenmusik werden ihr Bestes geben, um dem Publikum einen unbeschwerten Abend mit Musik, Tanz- und Liedvorträgen zu bieten. Bei Speis und Trank wird es umso gemütlicher und die Glückslose warten auf motivierte Käufer. Sitzplätze müssen heuer nicht reserviert werden, es gibt eine Kollekte.