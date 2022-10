Tradition Es war weltbekannt und machte so manchen Zuger reich: Dem «Kriesywasser» wird eine neue Website gewidmet Der Kirsch hat im Kanton Zug eine lange Geschichte. Eine eigene Website, kreiert von Ueli Kleeb und Caroline Lötscher, erinnert daran. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Blick in die Brennerei im Kirsch-Depot der «Kirschwasser-Gesellschaft in Zug und Oberägeri» an der Ägeristrasse 40 in Zug, erste Hälfte 20. Jahrhundert. Bild: Archiv LBBZ Cham

1932 existierten im Kanton Zug 577 Brennereien, 42 grosse, 535 kleine. Gemessen an der damaligen Bevölkerungszahl bedeutete das Schweizer Rekord. Ueli Kleeb sagt:

«Es war das Goldene Zeitalter des Kirschwassers.»

Die Kirschbrennereien rentierten und machten so manchen Zuger reich – auch schon vor 1932. Die Destillateure waren gute Steuerzahler, liessen Villen mit prächtigen Springbrunnen inklusive schwimmenden Goldbarschen bauen, oder kauften herrschaftliche Gebäude wie die Münz oder den Zurlaubenhof. Der Zuger Kirsch wurde in die ganze Welt exportiert.

Ueli Kleeb. Bild: Stefan Kaiser

Ueli Kleeb weiss über das alles bestens Bescheid. Er setzt sich schon lange für die Zuger Traditionsfrucht ein. So hat er 2008 zusammen mit Heiri Scherer den Verein IG Zuger Chriesi gegründet und das Projekt «1000 Kirschbäume für Zug» lanciert. Gemeinsam mit Caroline Lötscher initiierte er den Chriesisturm und gab 2017 das Buch «Chriesi – Kirschenkultur rund um Zugersee und Rigi» heraus.

Eine neue Website als interaktives Nachschlagewerk

Eine neue Website macht das ganze gesammelte Wissen nun der Bevölkerung zugänglich. Kleeb: «Die 200-jährige Historie des hiesigen Kirschgewerbes wird anhand von 22 spannenden und reich bebilderten Geschichten erzählt.» Die Einträge zu den Brennereien in Schwyz und Luzern folgen demnächst.

Die «Kirschwasser-Gesellschaft in Zug», der Zusammenschluss von 116 Brenner und Bauern aus dem ganzen Kanton, exportierte den Zuger Kirsch um 1900 in alle Kontinente und machte ihn weltberühmt. Bild: Privatarchiv Ueli Kleeb Zug

Man erfährt etwa, dass das Kirschbrennen in der Stadt Zug 1626 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Damals wurde das Brennen von «Kriesywasser» allerdings verboten, weil Obst als wichtiges Nahrungsmittel galt und nicht zum Berauschen eingesetzt werden sollte. Die Behörden stellten aber resigniert fest, dass das Branntweintrinken in der Bevölkerung so verwurzelt sei, dass es nicht mehr ausgerottet werden könne.

Der Kirsch soll aus dem Schatten von Chriesi und Kirschtorte treten

So präsent ist das Destillat im heutigen Alltag nicht mehr. Vergessen werden soll seine Bedeutung für die Region aber nicht: «Wir verfolgen das Ziel, neben dem Chriesi – Chriesigloggä, Chriesisturm, Chriesimärt – und der Kirschtorte – Kirschtorten-Museum, Führungen bei Konditoreien – auch dem Zuger Kirschwasser wieder vermehrte Beachtung zu schenken», führt er aus.

Die Familie Nussbaumer posiert 1922 vor ihrem Haus am Knopfliweg 4 in Zug, gleich nebenan im Holzbau an der Ägeristrasse 40 befand sich die Brennerei mit Kirsch-Depot. Bild:Privatarchiv Rolf Nussbaumer Zug

Neben der Website sollen touristische Kirsch-Führungen durch die Stadt Zug dabei helfen. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Im Zentrum stehen die 15 Brennereien, die in den letzten 200 Jahren in der Stadt Zug aktiv waren. Als einziges Baudenkmal, das an die glorreichen Zeiten erinnert, hat die ehemalige Brennerei mit Kirsch-Depot der «Kirschwasser-Gesellschaft in Zug» an der Ägeristrasse 40 überlebt.

Brennerei-Utensilien werden gesucht

Ueli Kleeb und Caroline Lötscher sammeln seit zehn Jahren Brennerei-Utensilien. Nun intensivieren sie ihre Bemühungen: Wer im Besitz von Brennblasen, Apparaten, Maschinen, (auch Tresterstöckli-Maschinen), Werkzeugen, Leitern, Chratten, Fässern, Korbflaschen, Kirschflaschen, Kirschetiketten, «Canärli», Fotografien, Dokumenten oder weiteren Exponaten im Zusammenhang mit Kirschwasser aus der Region Zug-Rigi ist und diese als Leihgabe oder Schenkung abgeben möchte, kann sich per Mail an die beiden wenden: mail@dns-transport.ch

