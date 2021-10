Floss aus 550 Kubikmetern Holz wird über den Ägerisee geschleppt

Traditioneller Holztransport Ein Floss aus 550 Kubikmetern Holz wird Ende Oktober über den Ägerisee geschleppt Alle vier bis fünf Jahre schlagen Forstwarte der beiden Korporationen Unter- und Oberägeri grosse Mengen Holz im Bergwald am südwestlichen Ufer des Ägerisees und flössen sie über den See. Diese Technik ist fast so alt wie die Menschheit. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 13.10.2021, 18.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roman Merz, Förster der Korporation Unterägeri, balanciert auf den Stämmen und schiebt sie mit dem Flösser-Haken in die richtige Lage. Vom Boot aus schaut Berufskollege Karl Henggeler der Korporation Oberägeri zu. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021)

Es dröhnt und kreischt im Wald oberhalb des Ägerisees, der Fussweg ist gesperrt, die Forstwarte der beiden Korporationen Unter- und Oberägeri hangeln sich durchs schier unbegehbar steile Gelände, fällen Stamm für Stamm, befreien jeden einzelnen vom Geäst und lassen sie den Hang hinunter in den See rutschen. Roman Merz, Förster der Korporation Unterägeri, erklärt:

«Leider ist es momentan fast zu trocken. Deshalb rutschen die Stämme nicht so gut.»

Die Arbeiter müssen dann mit Winde, Seilzug und Zapin (einem speziellen Handwerkzeug in Form einer Spitzhacke) nachhelfen. «Die Trockenheit hat jedoch den Vorteil, dass der Weg nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird», ergänzt Berufskollege Karl Henggeler von der Korporation Oberägeri. Die beiden arbeiten Hand in Hand bei der Organisation des alle vier bis fünf Jahre stattfindenden traditionellen Reistens (Holzschlag) und Flössens (Seetransport). Finanziell und fachlich unterstützt werden die Korporationen vom Kanton Zug.

Schon ist die finale Form des Flosses mit Rahmen rudimentär erkennbar. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) Die beiden Organisatoren des traditionellen Reistens und Flössens Roman Merz (links) und Karl Henggeler. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) Schon jetzt liegen einige kapitale Stämme am Ufer des Ägerisees. Es werden viele weitere folgen. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) Auf diesen Stämmen haben sich Muscheln angesiedelt. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) Ein gutes Team: Die beiden Förster Karl Henggeler (links) und Roman Merz. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) An Kursen geben die beiden Förster Roman Merz (links) und Karl Henggeler ihr Wissen über das Flössen weiter. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) Reisten nennt man die Holzernte im steilen Gelände. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) Ein dramatisches Bild: Einer der zum See hinunter rutschenden Baumstämme hat einen im Weg stehenden Nadelbaum durchbohrt. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) Die Arbeit im steilen Gelände ist streng und nicht ungefährlich. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021) Rutschige Kletterpartie über die bereits gefällten Bäume. Bild: Maria Schmid (aegeri, 12. Oktober 2021) Die beiden Förster warnen: Eine Umgehung der Wegsperrungen kann während des Reistens lebensgefährlich sein. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021)

Von den rund 800 geernteten Kubikmetern Holz bestehen 250 aus Laub- und 550 aus Nadelbäumen. «Letztere schwimmen auf dem Wasser, während Laubbäume sinken», erklärt Sabrina Maurer, Abteilungsleiterin beim Zuger Amt für Wald und Wild. Deshalb würden sich nur Nadelhölzer für das Flössen eignen. «Der Jungwaldpflege kommt eine grosse Bedeutung zu. Das nur vereinzelt aufkommende Nadelholz – insbesondere die Weisstanne – wird dabei gezielt gefördert.» Die regelmässige Pflege des Waldes sei auch für die Aufrechterhaltung von dessen Schutzwirkung vor Steinschlag und Rutschungen nötig.

Das Reisten (Fällen) im steilen Gelände ist sehr anspruchsvoll Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021)

Filmprojekte schützen vor dem Vergessen

Henggeler betont:

«Es ist uns wichtig, diese Tradition aufrechtzuerhalten.»

Das Ägerital sei der einzige, noch verbliebene Ort in ganz Mitteleuropa, an dem das Flössen nicht nur als Touristenattraktion, sondern wirtschaftlich betrieben werde. Er weiss das aufgrund von Recherchen und Reisen an verschiedenste Flösser-Orte auf der ganzen Welt. Damit diese Tradition und ihre Techniken nicht vergessen geht, realisierten die beiden Korporationen ein eigenes erstes Filmprojekt im Jahr 2004. Eine Dokumentation der Firma Mythenfilm folgte 2016. Momentan laufen zwei weitere Projekte des Schweizer Fernsehens SRF und des Senders Arte (siehe Kasten).

Reisten und Flössen sind keine leichten Aufgaben. «Ersteres übernehmen vor allem die jüngeren Mitarbeiter», sagt Merz. Jedoch sorge er dafür, dass immer auch ein Mann mit Erfahrung dabei sei.

«Die Gefahren im sehr steilen Gelände richtig einzuschätzen, ist nicht einfach.»

Vor Ort zeigt sich ein erstaunliches Bild: Ein noch stehender mächtiger Nadelbaum wurde von einem gefällten Stamm während seiner Reise ins Wasser komplett durchbohrt.

«Da sind unglaubliche Kräfte am Werk.»

Deshalb appelliert Merz an die Bevölkerung, die Durchgangsverbote konsequent einzuhalten. «Wir stellen immer wieder fest, dass die Absperrungen umgangen oder gar entfernt werden. Es ist aber wirklich sehr gefährlich, die Wege während des Reistens zu begehen.»

Die gefällten Stämme werden entastet und rutschen anschliessend den Hang hinunter in den See. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021)

Gefahr durch starke Winde

Während sieben Wochen sind die Fachleute bei jedem Wetter im Einsatz. In dieser Zeit findet auch das Flösserfest für die Bevölkerung statt (siehe Hinweis). «Man kann das Reisten vom Boot oder vom Ufer aus verfolgen», erzählt Karl Henggeler. Am 30. Oktober findet dann die Floss-Überfahrt nach Oberägeri statt.

Bis dahin ist aber noch viel zu tun. Die gefällten und gewasserten Stämme werden nach und nach im Dreieck mit Stahlseilen zusammen gebunden und an einem Rahmen aus besonders langen Stämmen fixiert, wobei die Baumspitzen immer gegen die Floss-Spitze gerichtet sein müssen. Henggeler berichtet:

«Für den Rahmen haben wir in den letzten Tagen eine 49 Meter hohe, 130-jährige Tanne gefällt.»

Die Ecken des Flosses werden mittels so genannter Guntelketten besonders stark gesichert. «Die Stämme dürfen nicht zu viel Spielraum haben. Das Floss ist nur so stark wie die schwächste Bundstelle.» Wenn die Reibung auf dem schaukelnden Wasser zu stark sei, würden selbst Stahlseile durchgescheuert werden. «Auch zu viel Wind kann gefährlich sein.» Im schlimmsten Fall müsste dann die geplante Überfahrt des rund 400 Tonnen schweren Holzflosses verschoben werden.

Mit Stahlseilen werden die Stämme zu einem Floss zusammen gebunden. Bild: Maria Schmid (Ägeri, 12. Oktober 2021)

Gebunden wird es von einem kleinen Motorboot aus. Korrekt arrangiert werden die Stämme aber von den direkt auf ihnen balancierenden Flossbauern. «Dabei bin ich auch schon mal untergetaucht», lacht Henggeler. Aber in der Regel können die erfahrenen Fachleute abschätzen, wie sich welcher Stamm im Wasser verhält. Der Flösser-Haken – eine lange Holzstange mit Metallspitze und Haken – hilft ihnen bei der Balance und natürlich beim Herumschieben der Stämme. Bei dieser Arbeit tragen die Flossbauer Schwimmwesten.

«Man weiss nie, was passiert oder wie man fällt»,

betont Roman Merz. Stosse man sich bei einem Sturz an einem Stamm den Kopf, könne das böse enden.

Das Flössen ist eine uralte Praxis

Schon urzeitliche Menschen hätten entdeckt, dass Holz schwimme, zeigt Henggeler die Geschichte der Tradition auf.

«Das Flössen kannte man vor der Entdeckung des Rads.»

Die Blütezeit habe diese Art des Holztransports in Europa um 1800 herum erlebt. «Auf dem Rhein legten die Flösse damals weite Strecken bis nach Amsterdam und Rotterdam zurück.» Ab 1880 bis ungefähr 1920 sei das Flössen praktisch verschwunden. Im Ägerital aber sei die Tradition nie ganz abgebrochen und in neuerer Zeit wieder gezielt gefördert worden. «Als im 19. Jahrhundert im Zuge des Spinnereigewerbes mit seinen zahlreichen Arbeitsplätzen und Siedlungen Unterägeri als eigne, selbstständige Gemeinde entstand, betrieben die beiden Orte je ihre eigene Flösserei.» Erst im Jahr 2004 schlossen sich die beiden Korporationen wieder zu einem gemeinsamen Anlass alle vier bis fünf Jahre zusammen. «Seither sind wir auch in den Medien präsent und veranstalten das Flösserfest für die Bevölkerung.»

Um das Ganze möglichst wirtschaftlich zu gestalten, wird mit der Ernte zwischen den beiden Ortsgebieten abgewechselt. Wird Holz des Gebietes Oberägeri geschlagen, flösst man dieses zum Seeplatz im Ort. Ist Holz aus Unterägeri an der Reihe, wird das Floss beim Birkenwäldi geöffnet, und die Stämme erleben zusätzlich eine Flussreise entlang der Lorze bis ins Dorfzentrum, wo sie aus dem Wasser gezogen und zu den Sägereien transportiert werden.

«Obwohl dieses Jahr Unterägeri an der Reihe ist, werden wir das Floss wegen des ungewöhnlich tiefen Wasserstandes ausnahmsweise in Oberägeri aus dem See holen», erklärt Karl Henggeler.