Trainer Roger Hansson will mit der EVZ Academy in die Playoffs – der wegfallende Abstiegsdruck soll das Team beflügeln Der Zuger Trainer Roger Hansson (53) setzt die Messlatte vor dem heutigen Saisonstart hoch. Der Schwede will in die Playoffs. Michael Wyss 01.10.2020, 17.15 Uhr

Der Trainer Roger Hansson (hinten) geht in seine zweite Saison mit der EVZ Academy. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. August 2019)

«Wir können nur ein Ziel verfolgen mit unserer jungen Mannschaft. Wir wollen uns einen Platz in den Top 8 sichern», sagt Roger Hansson, vor seiner zweiten Saison als Trainer der EVZ Academy in der Swiss League. Er sagt: «Wir haben keinen Druck. Das kann uns unberechenbar und gefährlich machen, da wir befreit aufspielen», ist er überzeugt. Der Hintergrund: Eigentlich war für die aktuelle Saison erstmals seit Jahren ein Absteiger aus der Swiss League vorgesehen. Wegen der Coronapandemie ist das aber ausgesetzt worden (siehe Box).

Swiss League 2020/21 Die Qualifikation umfasst 46 Partien. Die ersten sechs Teams stehen in den Playoffs, die Mannschaften auf Rang 7 bis 10 bestreiten Pre-Playoffs in einer Best-of-3-Serie. Die Sieger aus den Duellen 7 gegen 10 und 8 gegen 9 qualifizieren sich für die Playoffs. Für die Teams auf den Rängen 11 und 12 ist nach dem 46. Spieltag die Saison zu Ende. Es gibt keine Absteiger.

Die Playoffs sind ein ehrgeiziges Ziel, doch der 53-jährige Schwede traut seiner Mannschaft etwas zu. «Sicher die Hälfte des Kaders ist neu, es wird aus Spielern aus dem Nachwuchs des U20-Elit-Teams ergänzt. Die Spieler mit den Jahrgängen 2001, 2002 und 2003 müssen wir formen und an die Swiss League heranführen», zeigt er auf und führt aus:

«Das Gesicht der Mannschaft wird sich von Spiel zu Spiel immer wieder verändern. Das ist eine grosse Herausforderung für uns im Trainer­staff, aber eine spannende.»

Es ist wegen ihres Status als Farmteam ein wiederkehrender Reifeprozess, den die EVZ Academy durchmacht. Die vergangene Qualifikation schloss sie auf dem zehnten Platz ab. «Wir benötigen sicher wieder Geduld. Doch der Weg stimmt, die Qualität ist vorhanden. Letzte Saison machten wir vieles richtig und scheiterten oft an Kleinigkeiten, die halt den Unterschied ausmachten», sagt Hansson, der während seiner Aktivzeit als Stürmer mit Schweden Weltmeister (1992) und Olympiasieger (1994) wurde.

Assistiert wird der Skandinavier an der Seitenlinie auch in dieser Spielzeit von Corsin Camichel (39), dem ehemaligen EVZ-Profi. «Wir verstehen uns ausgezeichnet und ergänzen uns ideal. Wir profitieren gegenseitig voneinander und können unser Eishockeywissen und unsere Erfahrung, welche wir als Spieler machten, weitergeben», ist Hansson voll des Lobs.

Ex-National-League Forrer soll Leader sein

Verstärkt wurde die EVZ-Academy-Equipe, die nun die fünfte Spielzeit in der zweithöchsten Liga in Angriff nimmt, unter anderen mit Marco Forrer. Der Verteidiger mit Gardemassen (1,93 Meter Länge, 94 Kilogramm Gewicht) spielte zuletzt in Davos und Fribourg in der National League. Für den 24-jährigen Thurgauer ist es eine Rückkehr, denn er war bereits in der Saison 2013/14 im EVZ-Nachwuchs. «Dank seiner Erfahrung erhoffe ich mir, dass er viel Qualität in unser Spiel mitbringt», sagt Roger Hansson auf Forrer angesprochen. Und:

«Er muss Vorbild sein und eine Teamstütze werden. Wir leben von solchen Spielertypen, die es einfach benötigt, wenn man grosse Schritte machen will.»

Neben Forrer sind mit Daniel Gysi (Jahrgang 1996, Verteidiger) und Simon Wüest (2000, Stürmer) zwei weitere etwas erfahrenere Spieler zur Academy gestossen. Gysi liess sich in den letzten Jahren in der nordamerikanischen Juniorenliga ausbilden und Wüest stammt aus dem Nachwuchs des EHC Biel. Die Ausländerposition besetzt der Schwede Anton Gradin (20, Flügel), der beim Topklub Modo in seiner Heimat ausgebildet wurde.

Am Sonntag wartet ein Höhepunkt

Am Freitag beginnt für die EVZ Academy die Saison 2020/21 mit dem Heimspiel gegen Visp (19.45, Bossard-Arena). Trainer Hansson bemüht einen Allgemeinplatz: «Ein positives Ergebnis zum Auftakt wäre sicher gut für meine jungen Akteure. Sie brauchen Erfolgserlebnisse – je früher je besser, das stärkt ihr Selbstvertrauen.»

Gross ist die Vorfreude auf den Sonntag, wenn Rapperswil-Jona aus der National League zum Cup-Sechzehntelfinal in der Zuger Arena gastiert (Spielbeginn um 16 Uhr). «Das sind Highlights für meine Spieler. Wir können viel Erfahrung sammeln und profitieren. Letzte Saison schafften wir gegen den SC Bern fast die Sensation, scheiterten knapp mit 1:2.», zeigt Roger Hansson auf. «Wir können gegen Rapperswil nur gewinnen. Ich traue meiner Mannschaft eine Überraschung zu.»

