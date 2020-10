Porträt Trainerwechsel über Trainerwechsel: Der Sportchef des SC Steinhausen ist nicht zu beneiden

Bruno Beck war und ist beim Drittligisten gefordert. Der 57-Jährige lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und ist auch nach Jahrzehnten im Fussball noch mit Leidenschaft dabei. Martin Mühlebach 22.10.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Beck ist seit den 1990er-Jahren auf dem Steinhauser Eschfeld tätig. Bild: Stefan Kaiser (21. Oktober 2020)

Am Ende der Vorrunde 2019/20 belegte der SC Steinhausen den drittletzten Tabellenrang in der Gruppe 1 der 3. Liga. Damals trennte sich der Verein um Sportchef Bruno Beck (57) von Trainer Egidio Verta. Die Verantwortlichen hätten das Gefühl gehabt, die Mannschaft würde unter Verta kaum Fortschritte machen. Der Nachfolger hiess Paul Börlin. «Wir hofften, dass er dank seiner Erfahrung als ehemaliger Trainer verschiedener oberklassiger Vereine unsere Mannschaft wieder auf die Strasse des Erfolgs führen würde», sagt Beck.

Mit «ausgezeichneten Trainings», in denen ihm Samuel Mete als Assistent zur Seite stand, habe Börlin dem Team eine gute physische Verfassung verpasst. Beck erklärt, was dann geschah:

«Leider zeigte sich schnell einmal, dass die Chemie zwischen dem Trainer und seinen Spielern nicht stimmte. Nach ellenlangen Diskussionen beschlossen wir, uns nach nur wenigen Wochen wieder von Paul Börlin zu trennen.»

Das war Anfang Oktober.

Vielleicht steht im Winter der nächste Trainerwechsel an

Im ersten Meisterschaftsspiel nach Börlin, das Steinhausen gegen Ibach II mit 5:2 gewann, stand Manuel Vileiro anstelle des ferienabwesenden Samuel Mete an der Seitenlinie. Der Sportchef Beck schildert seine Eindrücke: «Es war eine Freude zu sehen, wie keck und befreit das nun in der Plicht stehende Team aufspielte.» Kurz darauf musste sich die ganze Mannschaft infolge positiv verlaufener Covid-19-Tests in eine zehntägige Quarantäne begeben. Am vergangenen Mittwoch setzte es im ersten Match seither gegen Olympic Lucerne eine 0:1-Niederlage ab.

Bis zur Winterpause wird Samuel Mete die erste Mannschaft des SCS trainieren und coachen. «Danach sitzen wir zusammen und diskutieren, wie es weitergehen soll. Es ist durchaus denkbar, dass Mete, der das B-Di­plom des SFV machen will, unser Trainer bleibt. Wenn nicht, werden wir uns in Ruhe nach einem geeigneten Kandidaten umsehen», sagt Bruno Beck.

Im positiven Sinn fussballverrückt

Er selbst trug als Junior und späterer Aktiver während 23 Jahren die Farben des FC Baar. Zu Beginn der Rückrunde der Saison 1979/80 debütierte Beck unter Trainer Hansi Van den Bosch im Fanionteam als Stürmer, erinnert er sich. Über das ganze Gesicht strahlend, erzählt er: «In meinem ersten Spiel erzielte ich drei Tore», um schmunzelnd anzufügen: «Es waren die einzigen im ganzen Verlauf der Rückrunde.»

Als der von Trainer Karlheinz Heimann zum Innenverteidiger umfunktionierte Beck im Jahr 1993 als Aktiver zurücktrat, legte er eine halbjährige Pause ein, ehe er zum SC Steinhausen wechselte, wo er seither fast alle möglichen Funktionen innehatte. Er fungierte mehrere Jahre als Juniorentrainer, als Chef der Juniorenlager in Frutigen und Niederuzwil, als OK-Mitglied des Grümpelturniers sowie als dessen Festwirt. Bruno Beck, der als im positiven Sinn Fussballverrückter bezeichnet werden kann, betont:

«Meine Frau Jasmin, mein Sohn Ramon und meine Göttibuben Joel Hausherr und Raphael Beck lieben den Fussball genauso wie ich.»

Ihnen und dem Vorstand des SC Steinhausen, die ihn tatkräftig unterstützen und stets motivieren würden, gebühre dafür sein herzlichster Dank.

Eine schwierige Aufgabe wartet auf den SCS

Am Samstag gastiert der SC Steinhausen beim Leader Sins (18.00, Letten). Bruno Beck sagt: «In der letzten Saison boten wir gegen Sins eine sehr gute Leistung und kassierten erst in der Nachspielzeit zwei Gegentore, die uns einen Punktegewinn kosteten. Wenn wir diesmal wieder so gut spielen, liegt zumindest ein einfacher Punktegewinn drin.»

Mehr zur 3.-Liga-Meisterschaft gibt es hier.