Zuger Staatsanwaltschaft verurteilt vier Chauffeure

TRANSPORTWESEN Pausen missachtet, Fahrtenschreiber ignoriert: Die Zuger Staatsanwaltschaft verurteilt vier Lastwagenfahrer Ein 23-jähriger Serbe fährt monatelang für ein Zuger Transportunternehmen, hat weder eine Erlaubnis noch hält er Pausen ein. Jetzt verurteilt die Zuger Staatsanwaltschaft ihn und drei Arbeitskollegen, die sich ähnliche Delikte zu Schulden kommen lassen haben. Der Firmeninhaber spricht von einer Kleinigkeit, der Berufsverband nicht. Kilian Küttel 03.12.2021, 05.00 Uhr

Das Ziel? Beste Leistung. 24 Stunden am Tag, unter hohen Qualitätsstandards, mit voller Hingabe und Treibstoff in den Adern – egal, ob bei Fahrervermietung, Abschleppservice oder Auslandtransport. Mit markigen Worten macht das Transportunternehmen aus dem Kanton Zug den eigenen Leistungsanspruch auf seiner Website deutlich. Doch vielleicht verlangt es zu viel von sich, kann die Versprechen nur einhalten, wenn es die Regeln beugt. Oder bricht.

Das jedenfalls wäre eine Erklärung für vier Strafbefehle, die die Zuger Staatsanwaltschaft Anfang Oktober ausgestellt hat: Die Strafverfolger brummen vier Lastwagenchauffeuren der Transportfirma Bussen zwischen 650 und 2000 Franken auf.

Drei Monate, über 20 Verstösse

Zwischen August und November 2020 hatten die Chauffeure ihre Fahrtenschreiber nicht richtig bedient oder Pausen- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Bei einem 26-jährigen Polen, der im inneren Kantonsteil von Schwyz wohnt, stellten die Behörden innerhalb von drei Monaten 17 Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung fest. Bei einem 23-jährigen Kollegen aus Luzern waren es 21 Verfehlungen. Nicht nur das: Der Serbe war zwar seit März 2020 beruflich mit seinem Lastwagen unterwegs, den notwendigen Fähigkeitsausweis aber besass er nicht.

Vier Strafverfahren auf einen Schlag; was ist los bei der Camionbude, die seit ihrer Gründung 2018 aus einem Gewerbegebiet im Kanton Zug operiert? Das sei nicht der Rede Wert, sagt der Geschäftsinhaber, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will:

«Das waren Kleinigkeiten. Die Bussen sind tief, die Ruhezeiten wurden ja auch nur um einige Minuten überschritten.»

Anders sieht das David Piras. Der Generalsekretär des Chauffeurverbandes Les Routiers Suisse will nicht von einer Bagatelle sprechen, wenn ein Fahrer innert drei Monaten über 20 Mal gegen die Pausenvorschriften verstösst. Bisher sei das Zuger Unternehmen bei den Routiers zwar nicht negativ aufgefallen, «aber auf den ersten Blick macht es keinen seriösen Eindruck», sagt Piras.

Gewerkschaft hat Zugriff auf Teile der Branche verloren

Grund für Piras' Einschätzung: Die Camionbude verkehrt nicht nur im stark regulierten Geschäft mit schweren Sattelschleppern, sondern ist auch mit 3,5-Tonnen-Transportern unterwegs. Und das ist für die Branche ein schwieriges Pflaster: Seit Verhandlungen um einen GAV zum Erliegen gekommen seien, habe sich bei den Dreieinhalbtonnern eine Welt aufgetan, auf die der Verband keinen Zugriff mehr habe. «Die Lieferung darf nichts kosten und sollte am Tag der Bestellung ausgeführt werden. Wovon die Chauffeure leben, interessiert niemanden», so Piras. Von grösseren Transportunternehmen höre man, das Geschäft könne unter normalen Umständen nicht rentieren, weshalb Schwarzarbeit mit ausländischen Fahrern ein Thema sei. Die Behörden hätten ohnehin schon keinen Durchblick, da bei Dreineinhalbtonnern Fahrtenschreiber nicht Pflicht sind. Piras:

«Es hat sich ein Geschäft entwickelt, das unter dem Radar der Behörden operiert.»

Im Fall des Zuger Transportunternehmens wurden die Behörden jedenfalls aktiv. Deshalb verspricht der 35-jährige Inhaber, seine Mitarbeiter besser zu kontrollieren: «Ab sofort gilt ein System, bei dem die Daten unserer Fahrer täglich via GPS kontrolliert und ausgewertet werden.» Die Chauffeure würden Ende Monat jeweils über Verstösse orientiert. Denn, so der Inhaber, «es ist wichtig, die strengen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten».