Beerdigungen Kanton Zug: Das Wort "Gott" ist manchmal unerwünscht

Trauerbegleitung Gott bleibt im Kanton Zug manchmal aussen vor Die Begleitung von Hinterbliebenen bei Todesfällen und die Organisation von Beerdigungen sind längst nicht mehr ein exklusives Angebot der Kirchen. Jene haben sich mittlerweile den Wünschen von Angehörigen geöffnet. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rita Kälin-Schmid (hier auf dem Zuger Friedhof) hat sich im zurückliegenden Sommer als Trauerbegleiterin selbstständig gemacht. Bild: Stefan Kaiser (20. Oktober 2021)

Am 1. November steht im Kanton Zug ein katholischer Feiertag an. Manche werden sich – wie wohl immer ausser vielleicht zu Weihnachten und zu Ostern – fragen, was dann eigentlich begangen wird. Es ist ziemlich einfach: Allerheiligen wird der Heiligen gedacht. Der Folgetag heisst Allerseelen, er ist den Verstorbenen gewidmet, aber kein freier Tag, weshalb viele am 1. November die Gräber ehemals nahestehender Personen besuchen.

Trauerbegleiterinnen und -begleiter sind sich Friedhofsbesuche das ganze Jahr über gewohnt. Diese Branche ist längst nicht mehr den Kirchen vorbehalten, es gibt immer mehr weltliche Anbieterinnen und Anbieter. Eine davon ist Rita Kälin-Schmid, die seit dem vergangenen Sommer selbstständige Trauerbegleiterin ist. Die Steinhauserin stillt ein wachsendes Bedürfnis: Immer mehr Hinterbliebene wollen eine Abdankungsfeier ohne kirchlichen Rahmen, sagt die 58-Jährige.

«Und viele wollen das Wort ‹Gott› nicht hören.»

Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar

Trotz ihres katholischen Hintergrunds – Rita Kälin arbeitete als Religionslehrerin – kann sie dies akzeptieren. Sie geniesse die Freiheiten bei der Gestaltung von Trauerfeiern. «Anstelle von Bibeltexten halte ich mich an weltliche Texte, die meist einen Bezug zur Natur haben», sagt sie, «auch Gedichte oder Texte mit Symbolen, die zu der verstorbenen Person passen» baue sie ein. Symbolik sei ohnehin wichtig, sie ist es auch in Kälins Wortwahl. So bezeichnet sie den Lebenslauf nicht so, sondern spricht von einem «Lebensmosaik». Zwischen 9 bis 15 Stunden würde eine Abschiedsfeier mit Trauergespräch, Vorbereitung und Durchführung in Anspruch nehmen – je nach Kundenwunsch. Allerdings gebe es auch unerfüllbare Wünsche. Wie jenen, als die Asche eines Kremierten in San Francisco verstreut werden sollte. Dabei war nicht nur die Pandemie das Problem, sondern auch Einfuhrbestimmungen für diese Fracht. «Die Asche eines Verstorbenen in die USA zu bringen, ist kaum möglich», meint Rita Kälin.

Der Tod spielt im Leben der Steinhauserin seit langem eine Rolle, ereigneten sich in ihrem Umfeld doch zahlreiche Schicksalsschläge. «Meine Verwandten verliessen sich darauf, dass ich mich um das Organisatorische kümmere. Da ich bei der Kirche arbeitete, trauten sie mir dies zu.» Doch da gab es auch ihr Innenleben, das ihr zu verstehen gab: «Ich war manchmal überfordert mit dem Tod naher Menschen, den Trauergefühlen danach und der Unterstützung der Hinterbliebenen.» Die spätere Ausbildung zur Trauerbegleiterin habe ihr Wege aufgezeigt, wie sie anderen in dieser Situation beistehen könne. Kälins Ziel sei es, dass die Hinterbliebenen sich selbst zu helfen lernen. Sie spricht dabei aus schmerzlicher, doch heilsamer Erfahrung.

Bei Trauernden sei jede Regung wichtig

Karin Klemm Bild: PD

Auch Karin Klemm (57) hat häufig mit Hinterbliebenen zu tun. Sie ist seit Februar 2020 im Hospiz Zentralschweiz in Littau als Seelsorgerin tätig. An diesem Sterbeort fällt der Trauerbegleitung selbstredend eine grosse Bedeutung zu, den kirchlichen Ritualen hingegen zusehends weniger, hat die Katholikin Klemm festgestellt. Ist Religion zu einem Nebenschauplatz geworden? «Das würde ich nicht behaupten», sagt sie.

Lieber erwähnt Klemm stattdessen den Begriff der Spiritualität und führt aus, dass es in Gesprächen mit Hinterbliebenen allgemein darum gehe, dass es «mehr gibt als das Sichtbare, das Trost spendet». Als Beispiele nennt sie Erinnerungen und Träume, die sie mit Angehörigen deutet. Es gehe darum, «Bewegung» in den Trauernden «wahrzunehmen und zu würdigen» und sie diese Regung als Erfolg betrachten zu lassen. «Jeder kleine Funken Veränderung im Umgang mit dem Schmerz ist ein Grund zu feiern», sagt Karin Klemm. Wie lang die individuelle Begleitung nach dem Todesfall dauert, überlässt sie ihrem Gegenüber. Überdies organisiert sie regelmässig Zusammenkünfte von «ehemaligen Angehörigen», wo jenen durch Rituale Kraft vermittelt und der Blick nach vorn gerichtet werden soll. Karin Klemm ist es im Hinblick auf Allerheiligen und Allerseelen denn auch wichtig zu betonen:

«Es handelt sich nicht um einen Totenkult. Jedes Gedenken muss der Zukunft gewidmet sein.»

Karin Klemms Seelsorgestelle im Hospiz Zentralschweiz wird von den Landeskirchen in Luzern, Nid- und Obwalden sowie Uri bezahlt. Im Hospiz Zentralschweiz gibt es auch eine Stelle für die sogenannte Spiritual Care, die sich ausdrücklich an kirchenferne und nichtchristliche Personen wendet. Dafür kommen die katholische und die reformierte Kirche des Kantons Zug auf. «Dies in der Überzeugung, dass am Ende des Lebens bei der Betreuung von Sterbenden und ihren Angehörigen kein Taufschein Voraussetzung für eine spirituelle Begleitung sein darf», schreibt Karl Huwyler, der Präsident der Kantonalzuger Katholiken, dazu.

Dem Pfarrer gefallen Fotopräsentationen

Pfarrer Andreas Haas Bild: PD

Ebenfalls im Hospiz Zentralschweiz tätig ist der reformierte Pfarrer Andreas Haas aus Zug. Er begrüsst die Öffnung der Kirche für die Mitgestaltung von Abdankungen seitens der Angehörigen. Vor allem Power-Point-Präsentationen mit Fotos der Verstorbenen haben es ihm angetan. «Ich finde diese Art des Andenkens sehr schön, sie passt zu unserer auf Bilder fixierten Gesellschaft», sagt der Pfarrer des Bezirks Zug, Menzingen, Walchwil.

In seiner Funktion als Seelsorger begleitet der 58-Jährige Hinterbliebene auch im Nachhinein, wenn sie es denn wünschen. «Manche brauchen keine weitere Begleitung, andere merken erst nach der Beerdigung, also wenn das Organisatorische abgeschlossen ist, wie es ihnen geht.»

Andreas Haas sucht das Gespräch mit ihnen; punktuell oder regelmässig, je nach Bedürfnis der Person. Auch nach 29 Jahren als Pfarrer ist er ein Stück weit verblüfft und ausdrücklich dankbar, dass sich die Leute ihm schon in der Vorbereitung der Beerdigung schnell öffnen würden. «Ich höre oft Vertrauliches, das an der Abdankungsfeier nicht erwähnt werden soll.»

Die Devise lautet: Sagen, was ist

Haas selbst ziehe keine Grenze, was über jemand Gestorbenes gesagt werden darf. Das sei ein Unterschied zu früher, wo es hiess, man soll nicht schlecht über die Toten reden. «Eine schwierige Person war eine schwierige Person. Das anzusprechen, macht sie authentisch und kann bei den Angehörigen Spannungen lösen», hat der Zuger festgestellt. Reden sei ohnehin immer ein bewährtes Mittel, auch wenn es darum gehe, «verhockte Trauer» zu lösen, wie Haas tief im Innern verschanzten Kummer nennt.

Sein Angebot zur Trauerbegleitung richte sich an alle Personen, egal, ob und woran sie glauben würden. Dass dennoch immer häufiger private, also nichtkirchliche Anbieter für Trauerbegleitung in Anspruch genommen werden, ficht ihn nicht an. Haas anerkennt die damit verbundene gesellschaftliche Veränderung und sagt pointiert:

«Für manche wäre es sicherlich schräg, wenn ich da vorn stehen und von etwas erzählen würde, womit sie sich nicht identifizieren könnten.»