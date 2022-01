Der Verein Elefant eröffnet einen neuen Treffpunkt mitten in Baar

Treffpunkt «Mehr Tröröö für Baar»: Der «Elefant» öffnet an der Dorfstrasse 1 seine Tore Das gemütliche und unkomplizierte Lokal soll durch einen Mix aus kulturellen und kulinarischen Anlässen Leben ins Dorf bringen. Angestrebt wird ein nachhaltiger Betrieb. Tijana Nikolic 05.01.2022, 19.30 Uhr

Geschäftsführerin und Vereinspräsidentin Mirjam Matter im neuen Treffpunkt Elefant an der Dorfstrasse, das mehr Leben ins Dorf bringen soll. Das Projekt konnte durch ein grosses Crowdfunding finanziert werden und wird am 12. Januar eröffnet. Bild: Bild: Matthias Jurt (Baar, 05. Januar 2022)

Der Baarer Verein Elefant eröffnet am 12. Januar seinen neuen Treffpunkt. Das Lokal an der Dorfstrasse 1, das durch ein Fundraising 250'000 Franken für die Neueröffnung sammeln konnte, wurde an Silvester feierlich eingeweiht. «Es gab einen Apéro und ein Silvesterdinner mit anschliessender Party zum Rutsch ins neue Jahr», sagt Patrizia Willi vom Vereinsvorstand.

Das Lokal wurde stilvoll und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Im Zentrum steht ein grosser Tresen, an dem man stehend oder auf Barhockern sitzend Snacks oder Getränke geniessen kann. «Durch das ganze Lokal hindurch sind Garderobenleisten an den Wänden montiert. An denen können nebst Jacken auch unsere Speisekarten, Behälter mit Spielen oder Kissen und sogar Tische und Stühle, wenn der Platz zum Beispiel zum Tanzen gebraucht wird, aufgehängt werden», erklärt Willi.

Die modulare Einrichtung war ein Punkt, der dem Vorstand sehr wichtig war. Weiter werfen eigens für den «Elefant» kreierte Lampen ein angenehmes Licht auf die Tische, die vom Vorstandsmitglied Rachel Jung geschreinert wurden. «Sie hat dafür gebrauchtes Buchenholz weiterverwendet», so Willi.

Durch den ganzen «Elefant» hindurch sind Garderobenleisten an den Wänden montiert. Auch die Speisekarten hängen daran. Bild: Matthias Jurt (Baar, 05. Januar 2022)

Bagels, japanische Teigtaschen und Ravioli

Der Treffpunkt soll im Ganztagesbetrieb geführt werden. «Die Öffnungszeiten sind mittwochs und donnerstags von 9 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 24 Uhr und sonntags von 9 bis 17 Uhr», ergänzt Willi. Serviert werden morgens jeweils Kaffee sowie Bagels mit Konfi und Butter. Mittags stehen diverse gefüllte Bagels, hausgemachte Suppe und Salat sowie japanische Teigtaschen oder Ravioli auf der Speisekarte. «Am Nachmittag lädt der ‹Elefant› zum gemütlichen Kaffeetrinken ein. Dazu kann man ein Stück Kuchen essen, während die Kinder in der Kinderecke spielen. Und am Abend gibt es kalte Plättli mit verschiedenen Zutaten, die man selber zuschneiden kann», führt Willi weiter aus. Am Sonntag gibt es zudem ein Brunchangebot.

Das Lokal ist modular eingerichtet und kann von Vereinen und Gruppen ausserhalb der Öffnungszeiten gemietet werden. Bild: Matthias Jurt (Baar, 05. Januar 2021)

Ausserdem ist angedacht, dass das Lokal von Vereinen oder Gruppen für Sitzungen, Schulungen oder Workshops ausserhalb der Öffnungszeiten gemietet werden kann. «Von Kindernachmittagen mit einem Zauberer über Lesungen bis hin zu einer Barista-Schulung wird es diverse Veranstaltungen im ‹Elefant› geben», verrät Willi. Dies ganz nach dem Motto «Mehr Tröröö für Baar». Denn das Hauptziel des Projekts sei es, mehr Leben ins Baarer Dorf zu bringen.

Den Vereinsgedanken leben

Die meisten Produkte werden aus der Region bezogen. «Die Ravioli kommen von ‹Pasta Monica›, die sie auf dem Biohof in Zug produziert. Die Knödel kommen aus Zug von einer Japanerin, die diese von Hand herstellt. Und die Suppe kocht die Baarerin Gina Foglia in unserem Lokal», verrät Patrizia Willi. Das Team achte darauf, möglichst saisonal und regional einzukaufen. Auf der Speisekarte stellen sie die Lieferantinnen und Lieferanten in Kurzporträts vor.

«Es werden Pensionierte ehrenamtlich im ‹Elefant› arbeiten», sagt Willi. Neben der Geschäftsführerin Mirjam Matter, die über eine Ausbildung im Eventbereich und über Gastronomieerfahrung verfügt, werden auch einige Mitarbeitende auf Stundenlohnbasis tätig sein. Der Verein hinter dem «Elefant» ist nicht gewinnorientiert. Willi abschliessend: «Wir leben den Vereinsgedanken. Wer bei uns Mitglied ist und sich engagiert, soll auch ein Wörtchen mitzureden haben.»

Weitere Informationen zum Verein unter www.elefant.ch.