Trickbetrug Seniorin wurde betrogen – die Zuger Polizei warnt vor falschen Polizisten Im Kanton Zug wurde eine Seniorin Opfer eines Betrugs. Die Täterin gab sich als Polizistin aus und erbeutete Bargeld und andere Wertgegenstände in der Höhe von 100'000 Franken. 05.02.2021, 16.13 Uhr

(pl) Im Kanton Zug sind falsche Polizisten wieder aktiv, dies schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung. Eine 73-jährige Frau wurde Opfer einer miesen Betrugsmasche. Bei mehreren Telefongesprächen gelang es einer hochdeutsch sprechenden falschen Polizistin das Vertrauen der Rentnerin zu gewinnen, indem sie angab, ihr helfen zu wollen. Die Frau wurde aufgefordert, niemandem etwas zu sagen und unverzüglich Bargeld und Wertsachen der Polizei zu übergeben.

Die Seniorin folgte den Forderungen und holte sämtliches Bargeld und Wertgegenstände aus dem Schliessfach ihrer Bank. In der Folge kam es in der Wohnung der Rentnerin zu einem Treffen mit einem weiteren falschen Polizisten. Dieser nutzte eine Unaufmerksamkeit des Opfers aus, behändigte das Bargeld sowie die Wertgegenstände in der Höhe von rund 100'000 Franken und verliess fluchtartig die Wohnung, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Opfer bemerkte den Schwindel und meldete sich darauf bei der Zuger Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie der unbekannten Täterschaft sind im Gang, schreibt die Zuger Polizei.

Die Masche der Betrüger funktioniere immer nach dem gleichen Schema, heisst es in der Mitteilung: Das Telefon klingelt und am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Person, die sich als Polizist ausgibt. Die Stimme warnt eindringlich vor Einbrechern, die es angeblich auf das Vermögen der angerufenen Person abgesehen haben.

Mit folgenden Tipps warnt die Zuger Polizei vor solchen Betrügern: