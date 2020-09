Trotz Coronapandemie sind die Budgetzahlen 2021 im Kanton Zug schwarz Das Budget 2021 des Kantons Zug ist geprägt von den Covid-19-Hilfsmassnahmen, sieht aber dennoch einen Überschuss von 32 Millionen Franken vor. Harry Ziegler 23.09.2020, 17.02 Uhr

So dunkel, wie es der Blick von der Burg Zug aus über die Stadt anzudeuten scheint, wird es im kommenden Jahr finanziell nicht. Der Kanton budgetiert auch 2021 einen Ertragsüberschuss. Bild: Matthias Jurt (19. September 2020)

Die Zuger Finanzen bleiben auch 2021 im Lot. Die Finanzdirektion budgetiert für das kommende Jahr einen Ertragsüberschuss von knapp 32 Millionen Franken. «Eingerechnet sind in das Ergebnis die Auswirkungen und geringeren Erträge, die aus der Coronapandemie resultieren», sagte Finanzdirektor Heinz Tännler gestern an einer Medienorientierung. Vor allem zwei Massnahmen, die der Kantonsrat im Rahmen der Covid-19-Hilfe beschlossen hat, werden den Finanzhaushalt in den nächsten Jahren belasten, führt Tännler aus.

Er sprach damit die verminderten Steuereinnahmen durch die befristete Steuerfusssenkung von 82 auf 80 Prozent, die befristete Erhöhung der persönlichen Abzüge sowie den dauerhaften Ausbau des Mieterabzugs an. Im Budget 2021 wird mit Mindereinnahmen bei den Steuerträgen von gut 50Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr gerechnet. «Davon sind rund 12 Millionen Franken der Senkung des Steuerfusses geschuldet», erläuterte Tännler. Hinzu kommt, dass sich der Kantonsanteil an den Bundessteuern um gut 52 Millionen Franken vermindern dürfte. Laut Tännler sei für diese beiden grossen Posten die Coronapandemie ursächlich.

Trotz Coronabremsspuren im Budget 2021: Finanzdirektor Heinz Tännler betrachtet die finanzielle Situation entspannt. «Die Zuger Wirtschaft ist gut diversifiziert, der Kanton Zug solide unterwegs. Die Herausforderungen, die Covid-19 mit sich bringt, sind zu verkraften.» Das Budget 2021 rechnet mit einem Gesamtertrag von rund 1,58 Milliarden Franken (2020: 1,68Milliarden Franken).

Kanton wird im kommenden Jahr mehr ausgeben

Im Budget 2021 wird mit einer Erhöhung des Gesamtaufwands um etwa 7,6Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Der veranschlagte Aufwand 2021 beträgt rund 1,544 Milliarden Franken (2020: 1,537 Milliarden Franken). Gemäss Heinz Tännler ist der steigende Aufwand einerseits auf die Massnahmen zur Abfederung der finanziellen Folgen der Coronapandemie zurückzuführen. Andererseits steigen der Personalaufwand um etwa 4,6 Millionen Franken sowie der Transferaufwand um knapp 27 Millionen Franken. Dieser Anstieg hängt damit zusammen, dass «Kantonsbeiträge unter anderem für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, für Institutionen im Sozial- und Bildungsbereich sowie für die Prämienverbilligung eingesetzt werden», erklärt der Finanzdirektor. Der Kantonsrat hat im Rahmen der Covid-19-Hilfe die Beiträge zur Prämienverbilligung befristet bis 2023 um 10 Millionen Franken pro Jahr erhöht.

Einen Minderaufwand von gut 23Millionen Franken sieht das Budget bei den Abschreibungen vor. Dies, weil sich laut Tännler «die Investitionen in den Strassenbau nach der Inbetriebnahme der Tangente Zug/Baar im Jahr 2021 vorübergehend reduzieren».

Die Verwaltung wird weitere Stellen schaffen; etwa rund 5Stellen für Lehrpersonen, weil die Anzahl Klassen im Kanton gestiegen ist. Zudem müssen für vom Bund an den Kanton übertragene Aufgaben zusätzliche 3,3 Stellen in der Verwaltung und eine für Lehrpersonal aufgebaut werden. Weiter braucht die Kantonsverwaltung zur ordentlichen Aufgabenerfüllung weitere 24,25 Stellen. Ohne Kostenfolge für den Kanton, weil durch Dritte finanziert, sind weitere 8,1 Stellen in der Verwaltung und 3,28 Stellen beim Lehrpersonal. Damit werden gegenüber dem Vorjahr (1814,23 Personenstellen) insgesamt 45 zusätzliche Stellen geschaffen.

Unsicherheiten bei künftiger Entwicklung

Der Kanton Zug wird in den Planjahren bis 2024 weiter viel Geld in verschiedene Projekte investieren. So in den ZVB-Stützpunkt sowie voraussichtlich in die Umfahrung Cham-Hünenberg und weitere Strassenbauten. Die Investitionen steigen auf bis zu 150 Millionen Franken im Jahr. Sie seien ohne Fremdverschuldung zu finanzieren, so Tännler, schlagen allerdings auf die Liquidität. Diese bleibe aber auch mit diesem Investitionsvolumen hoch.

Die Finanzdirektion sieht für das Jahr 2022 einen Aufwandüberschuss von 4Millionen Franken vor. Bereits im Jahr drauf soll wieder ein Ertragsüberschuss von 13,6 Millionen und im Jahr 2024 ein solcher sogar von knapp 80Millionen Franken resultieren. Dies basierend auf den Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), und sofern weitere Pandemiewellen mit starken Eingriffen oder Massnahmen ausbleiben.

Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation im Kanton Zug beobachte die Finanzdirektion die Entwicklung «aufmerksam gelassen.» Natürlich gebe es Unsicherheiten, so Tännler. Zu denken sei an die US-Wahlen oder das Verhältnis zu China und Ähnliches. Dennoch: «Die Indikatoren zeigen, dass die Wirtschaft in Zug dynamisch und produktiv bleiben dürfte», hielt Heinz Tännler gestern fest.

Das sagen die Kantonsratsfraktionen

Unter den Zuger Kantonsratsfraktionen herrschen naturgemäss divergierende Ansichten zur Verwendung von Überschüssen.

Seitens der SP sei man erfreut, nun über genügend Mittel zu verfügen, um die Sparmassnahmen aus früheren Jahren rückgängig zu machen und im Klimabereich Investitionen zu tätigen. Aber: «Es gibt auch aktuelle soziale Probleme zu lösen, beispielsweise ist jede fünfte Person im Kanton Zug ohne nachobligatorische Ausbildung.» Da wären intensivierte Massnahmen nötig. «Das Lösen sozialer Herausforderungen macht Reichtum und Gewinn ertragbarer für Zug.» Die Politik habe für den sozialen Ausgleich zu sorgen. Dies sei mit den Überschüssen und dem zu erwartenden Rekordüberschuss 2020 von bis zu 250 Millionen Franken möglich.

Die CVP habe das Budget wohlwollend zur Kenntnis genommen. «Nun gilt es mit den Ertragsüberschüssen und der hohen Liquidität sinnvoll und nachhaltig umzugehen.» Unterstützt werden die Ausgaben für Infrastruktur und die rasche Umsetzung. Die Partei wehre sich aber dagegen, nur in Beton und tiefe Steuern zu investieren. Der Kanton müsse langfristig erfolgreich bleiben. Dazu gehöre unter anderem das Schaffen von genügen Kapazitäten in der schulergänzenden Kinderbetreuung oder Massnahmen, um die Arbeitsmarktfähigkeiten zu fördern.

Hocherfreut mit der Entwicklung der Zuger Kantonsfinanzen zeigt sich die SVP. «In den finanziell schwierigen Jahren 2015 bis 2018 hat der Kanton Zug die Hausaufgaben gemacht und ein strukturelles Defizit von rund 150 Millionen Franken eliminiert.» Das komme dem Kanton in der aktuell schwierigen Zeit zugute. Dazu zählt die SVP auch die erzielten Überschüsse aus den Jahren 2018 und 2019 sowie den zu erwartenden Rekordüberschuss aus diesem Jahr. Die Zuger Finanzen seien auf dem richtigen Weg.

Die massiven Überschüsse bestätigten, was die ALG bereits seit Jahren betone: «Die Sparprogramme der letzten Jahre basierten auf unbegründeter Panikmache und wären nicht nötig gewesen.» Zudem zeige sich erneut, dass es im Kanton Zug nicht an den Finanzen für zukunftsgerichtete Investitionen fehle, sondern am Willen. «Die Steuerpolitik der nächsten Jahre muss sich an den Entwicklungen in anderen Kantonen orientieren, welche teilweise aufgrund der Covid-19-Krise mit massiven Mindereinnahmen rechnen. Eine weitere Steuersenkung sendet ein fatales Signal an diese Kantone und Gemeinden», schreibt die Fraktion.

Die Aussichten der Zuger Kantonsfinanzen bleiben laut FDP-Fraktion trotz der Coronapandemie weiterhin positiv. Sie sei froh, dass der Kanton Zug so robust und breit aufgestellt sei. Nach aktueller Planung können die Herausforderungen der Coronakrise gemeistert werden. Dennoch: «Die FDP-Fraktion verlangt trotz komfortabler Finanzlage weiterhin eine umfassende Kostenkontrolle, insbesondere bei den anstehenden Investitionen.» Sprich, weniger Zuger Finish. «Wir werden auch Personalaufstockungen beim Kanton weiterhin kritisch hinterfragen und den entsprechenden Bedarf kritisch prüfen.»