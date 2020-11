Trotz Coronapandemie überlässt der Kanton Zug den Spitälern bei Operationen die Wahl In den beiden Zuger Akutspitälern werden noch immer Wahleingriffe durchgeführt. Die Kritik von Alain Berset – dass noch immer solche Eingriffe vorgenommen werden – betreffe Zug nicht, sagt der Gesundheitsdirektor. Zoe Gwerder 05.11.2020, 12.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset hatte Mitte Woche kritisiert, dass es noch immer Spitäler gibt, die sämtliche Wahleingriffe vornehmen. Also Operationen und andere Eingriffe, welche nicht zwingend vorgenommen werden müssen, aber Personal und Betten bindet. Solche Eingriffe werden auch im Kanton Zug noch durchgeführt – zumindest teilweise. Eingreifen will die Zuger Regierung jedoch nicht. Gemäss Gesundheitsdirektor Martin Pfister hatte man bei der Vorbereitung auf eine allfällige zweite Welle das Konzept überarbeitet, welches vorgibt, wie die Priorisierung der Behandlungen erfolgt. «Dies je nach Situation in Bezug auf die Kapazität in den beiden Zuger Spitälern und der ganzen Region», so Pfister. Das Konzept sehe vor, dass die Wahleingriffe kontinuierlich reduziert werden. Auch die laufende Verlagerung der Eingriffe vom Kantonsspital zur Andreas Klinik werde in diesem Konzept festgehalten.

«Es ist deshalb in der gegenwärtigen Situation nicht nötig, dass der Kanton mit Verboten eingreift», betont Pfister. Wie er sagt, sind die beiden Zuger Spitäler auch bereits tätig geworden. Dies bestätigen das Zuger Kantonsspital und die Hirslanden Andreas Klinik in einer gemeinsamen Stellungnahme:

«Seit letzter Woche wurde und wird ein Teil der geplanten Eingriffe, welche medizinisch nicht dringend sind, verschoben.»

«Wir prüfen täglich, welche Eingriffe, die für die nächsten Tage geplant sind, allenfalls verschoben werden müssen», schreiben die beiden Spitäler. Mit dieser Massnahme wollen sie die Intensiv- wie auch die Bettenstation entlasten sowie sicherstellen, dass insbesondere für Notfälle genügend Kapazität vorhanden ist.

Operations-Stau soll vermieden werden

Gesundheitsdirektor Pfister gibt zu Bedenken, dass auch Wahleingriffe nicht unbeschränkt aufgeschoben werden könnten:

«Es ist besser, diese ‹abzuarbeiten›, solange dies möglich ist, statt sie einfach vor sich herzuschieben, bis der Bedarf akut wird.»

Zumal unsicher sei, ob dann die erforderlichen Kapazitäten vorhanden sein werden. Dass der Kanton auf ein Verbot von Wahleingriffen verzichtet, um sein Spital gegenüber den umliegenden Kantonen konkurrenzfähig zu halten, verneint Pfister. «Eine Konkurrenzsituation zwischen den Kantonen besteht nicht.» Gleichzeitig betont der Zuger Gesundheitsdirektor, dass die Solidarität in der Zentralschweiz auch in der jetzigen Lage «absolut gelebt wird».

Gemäss Angaben des Zuger Kantonsspitals sind in den Monaten September und Oktober insgesamt sieben ausserkantonale Covid-19-Patienten stationär im Kantonsspital behandelt worden. «Drei dieser Patienten wurden durch ausserkantonale Spitäler in das Zuger Kantonsspital verlegt», schreibt Mediensprecherin Sonja Metzger. Auch Rückverlegungen in die Ursprungsspitäler habe es gegeben, allerdings jeweils erst, wenn der Patient die Intensivstation verlassen konnte und stabil war.