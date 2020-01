Trotz eines Pächterwechsels ist im Hotel-Restaurant Morgarten vieles vertraut

700-JAHRE-JUBILÄUM: Gelände-Lichtkette erinnert an Morgarten-Schlacht

Die Schlacht am Morgarten jährt sich am Sonntag zum 700. Mal. Am Vorabend ist in der Dämmerung mit einer Kunstaktion in Form einer Lichterkette aus hunderten von Kerzen und Fackeln im Gelände an die Geschehnisse von 1315 erinnert worden.