Ein besonderes Konzert in Sins Die Oberstufe Sins bot ihren Schülerinnen und Schülern ein Konzert der besonderen Art. Eddy Schambron 14.12.2019, 05.00 Uhr

Darbietung von sechs Solisten von «argovia philharmonic» in der Turnhalle Sins. Bild: Eddy Schambron

So kann man Jugendlichen auch klassische Musik näher bringen: Das Schulhauskonzert in Sins mit Solisten des Aargauer Symphonieorchesters «argovia philharmonic» verblüffte und begeisterte die Schülerinnen und Schüler unter dem Titel «The Show Must Go On» nicht nur mit erstklassigen Darbietungen bis hin zu Pop- und Filmmusik, sondern auch mit Informationen, die fesselten und neugierig machten auf Komponisten, ihr Leben, ihr Werk.