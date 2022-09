Zug: Turnerinnen geniessen Ausflug auf den Gemmipass

Vereine/Verbände Turnerinnen geniessen Ausflug auf den Gemmipass Der SVKT Hochwacht machte sich auf seine Vereinsreise. Der Weg führte ins Berner Oberland. 20.09.2022, 19.00 Uhr

Kürzlich trafen sich 19 reisefreudige Turnerinnen der SVKT Hochwacht Zug zu ihrer zweitägigen Wanderung. Mit dem Zug ging die Fahrt zuerst nach Zürich und dann via Bern nach Kandersteg. Je näher die Turnerinnen ihrem Zielbahnhof kamen, desto besser wurde das Wetter. In Kandersteg lachte dann die Sonne von einem wolkenlosen Himmel.

Den ersten Stopp legte die Reiseschar bei Kaffee und Kuchen im Tea-Room Marmotte ein. Nun wurde es aber langsam Zeit, sich sportlich zu betätigen. Für den Aufstieg zum Sunnbüel wählten die Turnerinnen zwar die Seilbahn, aber dann ging es zu Fuss zum Hotel Schwarenbach. Unterwegs wurde gelacht, die Natur bestaunt und die Gemütlichkeit gepflegt. Die Terrasse des Hotels Schwarenbach hat die Mehrheit der Turnerinnen magisch angezogen. Ein kleinerer Teil hat noch den Aufstieg von zirka einer Stunde zum Grat auf sich genommen. Der wunderschöne Tag fand mit einem schmackhaften Essen einen perfekten Abschluss.

Gut erholt und gestärkt ging es am nächsten Tag bei schönstem Wetter weiter zum Gemmipass. Das prächtige Alpenpanorama und der klare Daubensee haben alle auf der ganzen Wanderung verzückt. Auf den steilen Abstieg vom Gemmipass nach Leukerbad haben die Turnerinnen verzichtet und die Höhenmeter bequem per Seilbahn überwunden. Die Rückreise per Bahn war kurzweilig, da mit Spannung die entscheidenden Gänge des Esaf in Pratteln verfolgt wurden. Den Organisatorinnen Vreni, Claudia und Susanne sei ein herzlicher Dank ausgesprochen. Wie immer war alles perfekt organisiert.

Für den SVKT Hochwacht Zug: Franz Zolliker