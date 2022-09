100-Jahr-Feier des TSV Concordia Baar im Pfarreisaal St. Martin

Vereine & Verbände Turnverein feiert ein Jahr später das 100-Jahr-Jubiläum An der Feier blickten die Mitglieder des TSV Concordia Baar auf Erlebnisse der Vereinsgeschichte zurück. Für den TCS Concordia Baar: Sandra Kilchör 16.09.2022, 19.39 Uhr

OK-Präsidentin Silvia Binzegger erhält Blumen. Bild: PD

Die 100-Jahr-Feier des TSV Concordia Baar fand am 20. August 2022 statt. Ein Jahr verspätet, genossen die Vereinsmitglieder einen Apéro unter dem Zelt des Martinsparks mit anschliessendem Nachtessen und Festprogramm im Pfarreisaal St.Martin Baar.

Beim Apéro im Freien wurden rege die Hände geschüttelt und die Freude, sich zu treffen und auszutauschen, war spürbar. Beim Eingang in den Pfarreisaal blieb man gerne und interessiert stehen. Die Fotos aus alter und neuer Zeit weckten viele Erinnerungen. Im Saal konnten weitere Trouvaillen aus den letzten 100 Jahren begutachtet werden. Zum Beispiel die verschiedenen Vereinsfahnen und die alten Pokale aus der Zeit der Dorfstafette, welche man mit Reitern, Velofahrern und Läufern absolvierte.

Die schöne Tischdeko mit frischen Sonnenblumen lud ein, gemütlich der Musik von Julia Zimmermann, Flöte, und Yves Theiler, Klavier, zu lauschen.

Spannende Details zu der Vereinsgeschichte

Was für eine Überraschung, als Eggi und Christian im edlen Frack den Saal betraten. So wurden die ehemaligen Vereinspräsidentinnen und Vereinspräsidenten auf die Bühne gebeten und interviewt. Spannend waren die Geschichten aus vergangener Zeit. Ebenso interessant war der Fotowettbewerb. Welches Bild gehört zu welcher Epoche? In der gelungenen Chronik findet man die Antworten und noch viele weitere spannende Details zur Vereinsgeschichte.

Die Teilnehmenden waren sich einig: ein amüsanter, entspannter und jubiläumswürdiger Abend unter Turnerinnen und Turnern. Ein grosses Dankeschön an das OK: Sylvia Binzegger (OK-Präsidentin), Markus Acklin, Andreas Lustenberger und Christian Landert.

