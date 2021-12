Swiss-Dinner: Ex-Bachelorette Chanelle Wyrsch aus Hünenberg kocht

Quelle: Tele 1

TV Ex-Bachelorette Chanelle aus Hünenberg zeigt jetzt ihre Kochkünste «Der Bachelor» und «Die Bachelorette» führen zwar kaum zu Liebe, aber oft zu Berühmtheiten. Vier solcher Berühmtheiten haben sich jetzt für einen vierteiligen Kochwettkampf gewinnen lassen, der unter anderem auf Tele1 gezeigt wird. Heute kocht die Zugerin Chanelle Wyrsch. Tele 1 11.12.2021, 22.31 Uhr

Erste Erfahrungen im Rampenlicht sammelte die Zuger KV-Absolventin bereits 2017 bei ihrer Teilnahme in der deutschen Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar», wo sie von Pop-Titan Dieter Bohlen tatkräftig unterstützt wurde und es bis ins Halbfinale geschafft hat.

Dieser grosse Erfolg verlieh der temperamentvollen und stets gut gelaunten Schlagersängerin starken Rückenwind. In zwei Hauptrollen in den erfolgreichen Musicals «Grease» und «Sister Act» verzauberte sie mit ihrer Stimme auf einer internationalen Tour.

Nebst den nationalen und internationalen Bühnen fühlt sich die bodenständige Schweizerin mit algerischen Wurzeln im Kreis ihrer Familie besonders wohl. So arbeitet die 25-Jährige auch Teilzeit im Landschaftsgartenbetrieb ihres Vaters – egal ob Rasenmähen oder Bäume stutzen, Chanelle kann mit anpacken und hat definitiv nicht zwei linke Hände. Sie gibt es ausserdem nur im Doppelpack mit ihrem Chihuahua «Coco», die kleine Hündin ist ihr Ein und Alles.

Patric Haziri aus Dietikon ist bald wieder im Fernsehen zu sehen. Er macht bei der Bachelor-und-Bachelorette-Edition von «SwissDinner» mit. zvg/CH Media Entertainment Auch Ex-Bachelorette Chanelle Wyrsch wird in der Sendung zu sehen sein ... zvg/CH Media Entertainment ... genauso wie Ex-Bachelor Rafael Beutl ... zvg/CH Media Entertainment ... und der aktuelle Bachelor Erkan Akyol. zvg/CH Media Entertainment Natürlich gibts bei «SwissDinner» auch Apéros. zvg/CH Media Entertainment En Guete zäme! Der zweite Mann von links ist übrigens der Gastrounternehmer Erik Haemmerli. Er istt sozusagen der kritische Gaumen der Sendung. zvg/CH Media Entertainment Prost! zvg/CH Media Entertainment Sonst verteilt er Rosen, jetzt steht er an den Kochherd: der aktuelle Bachelor Erkan Akyol. zvg/CH Media Entertainment

«SwissDinner» auf Tele1: Die Bachelor-und-Bachelorette-Edition von «SwissDinner» startete am Samstag, 4. Dezember, um 18.20 Uhr, mit Patric Haziri am Kochherd. Die weiteren Episoden folgen am 18. Dezember – dann kocht Rafael Beutl – und 25. Dezember – dann kocht Erkan Akyol. Neben dem Zentralschweizer Fernsehsender zeigen auch der Aargauer Sender Tele M1 sowie TeleBärn, TVO aus der Ostschweiz und TeleZüri die Sendung.