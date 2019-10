U20 des EV Zug mit zwei Siegen Am vergangenen Wochenende hat die von Fabio Schumacher trainierte U20-Mannschaft des EV Zug ihre Heimspiele gegen Genève-Servette (4:1) und Fribourg (4:3) siegreich gestalten können.

(mo) Am vergangenen Wochenende hat die von Fabio Schumacher trainierte U20-Mannschaft des EV Zug ihre Heimspiele gegen Genève-Servette (4:1) und Fribourg (4:3) siegreich gestalten können. Die Zuger Elite-Junioren, so der frühere Name für die höchste Spielklasse der ältesten Jahrgänge, haben sich damit wieder vom Strich abgesetzt. Die Zuger rangieren derzeit mit 14 Punkten aus acht Partien an fünfter Stelle. Vor dem EVZ liegen nur Bern, Lugano, die GCK Lions und Davos. Ambri-Piotta ist mit lediglich zwei Punkten aus acht Partien Tabellenletzter.

Ausser dem Tabellenleader SC Bern liegen die drei anderen Spitzenteams für die Zuger Auswahl in Reichweite. Am kommenden Donnerstag (19.45, Bossard-Arena) spielen die Zuger im Verfolgerduell zu Hause gegen den HC Davos.