U20-Kolumne Geniale Idee oder voll Banane? Über den Zugang zu Kunst. Jonas Braun, 15, Cham 12.03.2023, 19.04 Uhr

A banana skin on concrete waiting for someone to slip on it Richard Nixon / www.plainpicture.com

Ich denke, dass die meisten schon einmal von der an die Wand geklebten Banane gehört haben. Wie kann so etwas funktionieren? Wie kann man mit so etwas Geld verdienen? Kunst begann einmal damit, Dinge aus dem Leben festzuhalten. Der grosse Wert dieser Kunst bestand darin, dass jemand das Handwerk beherrschte und Zeit aufwenden musste, um diese Bilder anzufertigen.

Mit dem Aufkommen der ersten Kameras wurde es überflüssig, Bilder so zu ­zeichnen, wie die Welt ­aussah. Man begann, die Welt anders darzustellen. Die Gefühle und Botschaften stehen heute im Vordergrund. Der Preis entspricht nun nicht mehr dem Aufwand des Künstlers, sondern hauptsächlich dem, was der ­Betrachter darin sieht.

So, jetzt aber fertig mit der Theorie. Weshalb investieren so viele Leute in Kunstwerke und Bilder, die vollkommen subjektiv sind und keinen eigentlichen materiellen Wert haben? Es ist vom Prinzip her ähnlich wie bei Krypto­währungen, wie zum Beispiel dem Dogecoin, dessen Preis nach einem Tweet von Elon Musk um fünf Prozent steigt. Sehr stabil.

Weshalb aber bleibt der Wert von Kunst so stabil? Könnte es daran liegen, dass Kunstwerke einmalig sind? Könnte ich auch die selbstgemalten Bilder, die ich im ersten Kindergarten einmal gemacht habe, auf dem Estrich aus­graben und danach für gutes Geld verkaufen? Sie sind eindeutig auch Einzelstücke! Oder geht es den meisten Kunstsammlern vor allem um das Prestige, das sie dadurch erhalten? Interessieren sie sich gar nicht immer für die Kunst, sondern benutzen sie als Statussymbol? Bei gewissen Kunstwerken kann dies noch gut nachvollziehbar sein. Aber wie kann jemand eine getapte Banane an einer Wand in seinem Haus hängen haben und denken, dass damit sein Reichtum gut zur Schau gestellt wird?

Damit ich wirklich qualifiziert wäre, über dieses Thema zu sprechen, brauchte ich zuerst vermutlich ein paar Stellen mehr vor dem Komma auf meinem Bankkonto. Und übrigens: Meine Kinder­gartenbilder wären noch zu haben!